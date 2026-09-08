ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തില് അമേരിക്ക വിജയിച്ചാല് എണ്ണവില ഗാലണിന് രണ്ട് ഡോളറില് താഴെയായി കുറയും: ട്രംപ്
ഇറാനുമായുള്ള സംഘര്ഷത്തില് അമേരിക്ക വിജയം നേടിയാല് എണ്ണവില കുത്തനെ കുറയുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. ഗ്യാസ് വില ഗാലണിന് രണ്ട് ഡോളറില് താഴെയാകുമെന്ന് പ്രവചിച്ചു. തന്റെ ട്രൂത്ത് സോഷ്യല് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ ഒരു പോസ്റ്റില്, ട്രംപ് ഉയര്ന്ന ഊര്ജ്ജ ചെലവുകളെ മിഡില് ഈസ്റ്റിലെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൈനിക പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി.
'ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തില് നമ്മള് വിജയിക്കുമ്പോള്, മറ്റെല്ലാം കുറയുന്നതുപോലെ എണ്ണവിലയും പെട്ടെന്ന് കുറയും. ഒരു ഗാലണിന് മൂന്ന് ഡോളര്. ഒടുവില് ഒരു ഗാലണിന് രണ്ട് ഡോളറില് താഴെ.' -ട്രംപ് എഴുതി. ഇറാന് ഒരു ആണവായുധം കൈവശം വയ്ക്കാന് യുഎസ് അനുവദിക്കില്ലെന്ന തന്റെ ഭീഷണി ട്രംപ് വീണ്ടും ആവര്ത്തിച്ചു.
നേരത്തെ ഇറാനിയന് ഊര്ജ്ജ സൗകര്യങ്ങള്ക്കെതിരായ അമേരിക്കന് ആക്രമണത്തില് ഇറാനിയന് പാര്ലമെന്റ് സ്പീക്കര് മുഹമ്മദ് ബാഗര് ഗാലിബാഫ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങള് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. ഞങ്ങളുടെ ആസ്തികള് ആക്രമിച്ചാല് നിങ്ങള്ക്കും തിരിച്ചടി ലഭിക്കും. ഞങ്ങള് അത് ഇതിനകം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.