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  4. Trump says the confrontations will not last long
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 3 September 2026 (10:20 IST)

യുഎസ് ആക്രമണങ്ങളില്‍ ഇറാനില്‍ 18 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു, 142 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്; ഏറ്റുമുട്ടലുകള്‍ അധികകാലം നിലനില്‍ക്കില്ലെന്ന് ട്രംപ്

US- Iran war, Oil price surge, Stock market crash,Iran attacks US bases
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (10:28 IST)
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ഇറാനുമായുള്ള സംഘര്‍ഷം അടുത്ത വര്‍ഷത്തേക്ക് കൂടി നീണ്ടുനില്‍ക്കുമെന്നതിന്റെ സൂചനയായി മിഡില്‍ ഈസ്റ്റിലെ യുഎസ് സൈനിക വിന്യാസം 2027 വരെ നീട്ടിയതായി പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത് പറഞ്ഞുവെന്ന് വാള്‍ സ്ട്രീറ്റ് ജേണല്‍ ബുധനാഴ്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഇറാനുമായുള്ള സംഘര്‍ഷം തുടരുന്നതിനിടയില്‍ വാഷിംഗ്ടണ്‍ 19 യുദ്ധക്കപ്പലുകള്‍, വ്യോമ പ്രതിരോധ യൂണിറ്റുകള്‍, യുദ്ധവിമാന സ്‌ക്വാഡ്രണുകള്‍, പാരാട്രൂപ്പര്‍മാര്‍ എന്നിവ നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനാല്‍ ഈ നീക്കം ഏകദേശം 50,000 യുഎസ് സൈനികരെ ഈ മേഖലയില്‍ നിലനിര്‍ത്തുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു.
 
അതേസമയം തെക്കന്‍ ഇറാനിലെ ഒരു വിവാഹത്തില്‍ യുഎസ് ആക്രമണം നടത്തിയെന്ന ഇറാനിയന്‍ സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പരിശോധിക്കുകയാണെന്ന് യുഎസ് സെന്‍ട്രല്‍ കമാന്‍ഡ് ബുധനാഴ്ച പറഞ്ഞു. കൂടാതെ അമേരിക്കന്‍ സൈന്യം സാധാരണക്കാരെ ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെന്ന ആരോപണങ്ങള്‍ തള്ളിക്കളഞ്ഞു.
 
'ഇറാനിയന്‍ സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയയില്‍ നിന്നുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങള്‍ക്കറിയാം. ഞങ്ങള്‍ അവ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഐആര്‍ജിസിയില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി യുഎസ് സൈന്യം ഒരിക്കലും സാധാരണക്കാരെ ലക്ഷ്യമിടുന്നില്ല' സെന്‍ട്രല്‍ കോം വക്താവ് യുഎസ് നേവി ക്യാപ്റ്റന്‍ ടിം ഹോക്കിന്‍സ് ഇറാന്‍ ഇന്റര്‍നാഷണലിനോട് പറഞ്ഞു.
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ശ്രീനു എസ്
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യുഎസ് ആക്രമണങ്ങളില്‍ ഇറാനില്‍ 18 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു, 142 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്; ഏറ്റുമുട്ടലുകള്‍ അധികകാലം നിലനില്‍ക്കില്ലെന്ന് ട്രംപ്

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