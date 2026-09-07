  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത
  4. US claims mines in Hormuz removed
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 7 September 2026 (11:02 IST)

ഹോര്‍മൂസിലെ മൈനുകള്‍ നീക്കിയെന്ന് അമേരിക്ക; അസാധ്യമെന്ന് ഇറാന്‍

US Airstrike, Iran- USA, Iran, Strait Of Hormuz
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (10:19 IST)
google-news
ഹോര്‍മോസിലെ മൈനുകള്‍ നീക്കി എന്ന് അമേരിക്ക. ഫെബ്രുവരി ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഹോര്‍മോസ് കടലിടുക്കില്‍ ഇറാന്‍ മൈനുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചത്. ഇതോടെ ചരക്ക് കപ്പലുകളുടെ ഗതാഗതം പൂര്‍ണമായി തടയപ്പെട്ടു. ഏകദേശം 80 ഓളം മൈനുകള്‍ ഇത്തരത്തില്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. രാത്രികാലങ്ങളിലാണ് അമേരിക്കന്‍ സേന മൈനുകള്‍ നീക്ക ദൗത്യ നടത്തിയതെന്ന് പറയുന്നു. 
 
നാവികസേനയുടെ കോമണ്‍ റോഡ് സര്‍ഫേസ് പോലുള്ള റോബോട്ട് ബോട്ടുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് മൈനുകള്‍ കണ്ടെത്തിയത്. കൂടാതെ പുതിയ മൈനുകള്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ഇറാന്‍ ബോട്ടുകളെ ഉടനടി തകര്‍ക്കുമെന്ന് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. അതേസമയം മൈനുകളുടെ സ്ഥാനം ഇറാനല്ലാതെ മറ്റാര്‍ക്കും അറിയില്ലെന്നാണ് ഇറാന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചത്. 
 
അതേസമയം മോസ്‌കോയില്‍ റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിര്‍ പുടിനുമായുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ശേഷം യുഎസ് സ്ഥാനപതിമാരായ സ്റ്റീവ് വിറ്റ്‌കോഫും ജാരെഡ് കുഷ്നറും കൈവിലെത്തി. പോളണ്ടിലെ റസെസോവില്‍ വിമാനം നിര്‍ത്തിയ ശേഷം ഇരുവരും കരമാര്‍ഗം യാത്ര ചെയ്ത് ഞായറാഴ്ച ഉക്രെയ്ന്‍ തലസ്ഥാനത്ത് എത്തി. ഉക്രെയ്നിനെതിരായ റഷ്യയുടെ നാല് വര്‍ഷത്തിലേറെ നീണ്ട യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള വാഷിംഗ്ടണിന്റെ പുതിയ ശ്രമത്തിനിടയിലാണ് ഇത്.
 
ശനിയാഴ്ച പുടിനുമായുള്ള യുഎസ് പ്രതിനിധികളുടെ ക്രെംലിന്‍ കൂടിക്കാഴ്ച മൂന്ന് മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ടുനിന്നു. പുടിന്റെ വിദേശനയ ഉപദേഷ്ടാവ് യൂറി ഉഷാക്കോവ് ചര്‍ച്ചകളെ ക്രിയാത്മകമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. റഷ്യന്‍ ടെലിവിഷനില്‍ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ഒരു ചടങ്ങില്‍ പുടിന്‍ ഇരുവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
പുടിനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഉക്രെയ്ന്‍ യുദ്ധ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കായി യുഎസ് പ്രതിനിധികള്‍ കൈവിലെത്തി

കടമെടുത്ത് മുടിപ്പിക്കുമോ? സതീശൻ സർക്കാർ 100 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ കടം 15,000 കോടി കടന്നു !

കടമെടുത്ത് മുടിപ്പിക്കുമോ? സതീശൻ സർക്കാർ 100 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ കടം 15,000 കോടി കടന്നു !വി.ഡി.സതീശൻ സർക്കാർ കടമെടുപ്പിൽ റോക്കറ്റ് വേഗം കുതിക്കുന്നു. അധികാരത്തിലെത്തി മൂന്ന് മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ ഏഴ് തവണയാണ് സതീശൻ സർക്കാർ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രതിമാസം ശരാശരി 3,000 കോടി എന്ന നിലയിൽ കടമെടുപ്പ് തുടരുകയാണ്.

തലയടിച്ച് തകർത്ത അക്രമി അഭിമുഖവുമായി നടക്കുന്നു, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ച് സിജെപി, ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ

തലയടിച്ച് തകർത്ത അക്രമി അഭിമുഖവുമായി നടക്കുന്നു, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ച് സിജെപി, ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾരാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സിജെപി പ്രതിഷേധം. ജന്തര്‍ മന്തറില്‍ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടയില്‍ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകയായ നിഷു ആസാദിന്റെ പിതാവ് സഞ്ജയ് കുമാറിന്റെ തലയോട്ടി അടിച്ചുതകര്‍ത്ത സംഭവത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പോലീസ് ഉപരോധം.

മുസ്ലീമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നേരിട്ടത് ക്രൂര മർദ്ദനം, ഡൽഹി പോലീസിനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ

മുസ്ലീമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നേരിട്ടത് ക്രൂര മർദ്ദനം, ഡൽഹി പോലീസിനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർഡല്‍ഹിയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്തയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങില്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഡല്‍ഹി പോലീസില്‍ നിന്ന് ക്രൂരമായ അതിക്രമം നേരിടേണ്ടി വന്നെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍.

മോദിയുടെ നിശബ്ദത; മണിപ്പൂരിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 306 പേർ, 49 പേരെ കാണാനില്ല

മോദിയുടെ നിശബ്ദത; മണിപ്പൂരിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 306 പേർ, 49 പേരെ കാണാനില്ലമണിപ്പൂരിലെ വർഗീയ കലാപത്തിൽ ഇതുവരെ 306 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സർക്കാർ. 2023 മുതലുള്ള കണക്ക് പ്രകാരമാണിത്. 49 പേരെ കാണാനില്ല. സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഗോവിന്ദാസ് കോന്തൗജമാണ് ഇക്കാര്യം നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചത്.

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സി

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സിസംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള നിയമനത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ സജീവം.

റോബോട്ട് ബോട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഹോർമുസിലെ മൈനുകളെല്ലാം നീക്കിയെന്ന് യുഎസ്: അസാധ്യമെന്ന് ഇറാൻ

റോബോട്ട് ബോട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഹോർമുസിലെ മൈനുകളെല്ലാം നീക്കിയെന്ന് യുഎസ്: അസാധ്യമെന്ന് ഇറാൻപ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപും യുഎസ് സൈന്യവും ദൗത്യവിവരം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഫെബ്രുവരിയില്‍ യുഎസ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാന്‍ ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിലെ അന്താരാഷ്ട്ര കടല്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ മൈനുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചത്.

പുടിനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഉക്രെയ്ന്‍ യുദ്ധ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കായി യുഎസ് പ്രതിനിധികള്‍ കൈവിലെത്തി

പുടിനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഉക്രെയ്ന്‍ യുദ്ധ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കായി യുഎസ് പ്രതിനിധികള്‍ കൈവിലെത്തിഉക്രെയ്നിനെതിരായ റഷ്യയുടെ നാല് വര്‍ഷത്തിലേറെ നീണ്ട യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള വാഷിംഗ്ടണിന്റെ പുതിയ ശ്രമത്തിനിടയിലാണ് ഇത്.

വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ആത്മഹത്യ: മെഡിക്കല്‍ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്ന് വിശദമായ റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍

വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ആത്മഹത്യ: മെഡിക്കല്‍ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്ന് വിശദമായ റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ആത്മഹത്യ, അസ്വാഭാവിക മരണം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും രേഖകളും ഉടന്‍ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ നാഷണല്‍ മെഡിക്കല്‍ കമ്മീഷന്‍ സെക്രട്ടറി ഡോ. രാഘവ് ലാംഗര്‍ എല്ലാ മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകള്‍ക്കും മെഡിക്കല്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. ഭാവിയില്‍ ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടായാല്‍ ഉടന്‍ തന്നെ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ദില്ലിയിലെ കെട്ടിട അപകടം : മരണസംഖ്യ ആറായി, കുടുങ്ങിയവർക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരുന്നു

ദില്ലിയിലെ കെട്ടിട അപകടം : മരണസംഖ്യ ആറായി, കുടുങ്ങിയവർക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരുന്നുദില്ലി സത്യനികേതനിലെ ബഹുനില ഹോസ്റ്റല്‍ കെട്ടിടം തകര്‍ന്ന് വീണുണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്നുള്ള മരണം ആറായി. പുലര്‍ച്ചയോടെ ഒരു മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ കുടുങ്ങികിടക്കുന്നവര്‍ക്കായുള്ള തെരെച്ചില്‍ തുടരുകയാണ്. അതേസമയം ചികിത്സയിലുള്ള 7 പേരെ ഇനിയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല.

സംസ്ഥാനത്ത് അള്‍ട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളുടെ തോതും താപനിലയും വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു; മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം

സംസ്ഥാനത്ത് അള്‍ട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളുടെ തോതും താപനിലയും വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു; മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രംഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളില്‍ മൂന്ന് മുതല്‍ നാല് ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് വരെ താപനില ഉയരാമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. ശനിയാഴ്ച പുനലൂരിലാണ് ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.36.2 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് ആയിരുന്നു താപനില. ഇത് സാധാരണയായി 4.7 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് കൂടുതലാണ്.