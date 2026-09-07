ഹോര്മൂസിലെ മൈനുകള് നീക്കിയെന്ന് അമേരിക്ക; അസാധ്യമെന്ന് ഇറാന്
ഹോര്മോസിലെ മൈനുകള് നീക്കി എന്ന് അമേരിക്ക. ഫെബ്രുവരി ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഹോര്മോസ് കടലിടുക്കില് ഇറാന് മൈനുകള് സ്ഥാപിച്ചത്. ഇതോടെ ചരക്ക് കപ്പലുകളുടെ ഗതാഗതം പൂര്ണമായി തടയപ്പെട്ടു. ഏകദേശം 80 ഓളം മൈനുകള് ഇത്തരത്തില് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. രാത്രികാലങ്ങളിലാണ് അമേരിക്കന് സേന മൈനുകള് നീക്ക ദൗത്യ നടത്തിയതെന്ന് പറയുന്നു.
നാവികസേനയുടെ കോമണ് റോഡ് സര്ഫേസ് പോലുള്ള റോബോട്ട് ബോട്ടുകള് ഉപയോഗിച്ചാണ് മൈനുകള് കണ്ടെത്തിയത്. കൂടാതെ പുതിയ മൈനുകള് സ്ഥാപിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്ന ഇറാന് ബോട്ടുകളെ ഉടനടി തകര്ക്കുമെന്ന് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. അതേസമയം മൈനുകളുടെ സ്ഥാനം ഇറാനല്ലാതെ മറ്റാര്ക്കും അറിയില്ലെന്നാണ് ഇറാന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചത്.
അതേസമയം മോസ്കോയില് റഷ്യന് പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിര് പുടിനുമായുള്ള ചര്ച്ചകള്ക്ക് ശേഷം യുഎസ് സ്ഥാനപതിമാരായ സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫും ജാരെഡ് കുഷ്നറും കൈവിലെത്തി. പോളണ്ടിലെ റസെസോവില് വിമാനം നിര്ത്തിയ ശേഷം ഇരുവരും കരമാര്ഗം യാത്ര ചെയ്ത് ഞായറാഴ്ച ഉക്രെയ്ന് തലസ്ഥാനത്ത് എത്തി. ഉക്രെയ്നിനെതിരായ റഷ്യയുടെ നാല് വര്ഷത്തിലേറെ നീണ്ട യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള വാഷിംഗ്ടണിന്റെ പുതിയ ശ്രമത്തിനിടയിലാണ് ഇത്.
ശനിയാഴ്ച പുടിനുമായുള്ള യുഎസ് പ്രതിനിധികളുടെ ക്രെംലിന് കൂടിക്കാഴ്ച മൂന്ന് മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ടുനിന്നു. പുടിന്റെ വിദേശനയ ഉപദേഷ്ടാവ് യൂറി ഉഷാക്കോവ് ചര്ച്ചകളെ ക്രിയാത്മകമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. റഷ്യന് ടെലിവിഷനില് സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ഒരു ചടങ്ങില് പുടിന് ഇരുവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തു.