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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 4 September 2026 (10:05 IST)

'പലസ്തീനികളേ, ഗാസ വിടൂ'; കൊലവിളിയുമായി ഇസ്രയേൽ

Israel still wants to remove Palestinians from Gaza
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (10:09 IST)
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ഗാസ മുനമ്പിലെ പലസ്തീൻ ജനതയ്‌ക്കെതിരെ കൊലവിളി തുടർന്ന് ഇസ്രയേൽ. ഗാസയിൽ നിന്ന് പലസ്തീനികളെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ തങ്ങൾ തീവ്രമായി ശ്രമം തുടരുകയാണെന്ന് ഇസ്രയേൽ വ്യക്തമാക്കി. 
 
കുടിയേറ്റമല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല
 
ഗാസ മുനമ്പിലെ പലസ്തീനികൾക്ക് കുടിയേറ്റമല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയും ഇല്ലെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇസ്രയേൽ കാറ്റ്‌സ് പറഞ്ഞു. ഗാസയ്ക്കെതിരെ ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന യുദ്ധത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം പലസ്തീൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വംശീയ ഉന്മൂലനം നടത്തുകയാണെന്ന് പലസ്തീൻ അവകാശ പ്രവർത്തകർ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി വാദിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. ഗാസയിലെ ജനവാസം ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന് ചില തീവ്രവലതുപക്ഷ ഇസ്രായേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരത്തെ പരസ്യമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രസിഡന്റ് പദവിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ട്രംപും ഈ ആശയത്തെ പിന്തുണച്ചിരുന്നു. പലസ്തീനികളെ അവിടെനിന്ന് നീക്കം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രദേശം അമേരിക്ക ഏറ്റെടുക്കുകയും അതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം നേടുകയും ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത്. 
ഒക്ടോബറിന് മുൻപ് വേണം 
 
ഒക്ടോബറിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഇസ്രയേൽ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പലസ്തീൻ ജനതയെ, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേൽ ദേശീയ സുരക്ഷാ മന്ത്രി ഇറ്റാമർ ബെൻ-ഗ്വിർ. 'സ്വമേധയാ ഉള്ള കുടിയേറ്റത്തിനായുള്ള ദേശീയ കർമപദ്ധതി' എന്ന പേരിൽ തയാറാക്കിയ 20 പേജുള്ള രേഖയിലാണ് ഈ നിർദേശങ്ങളുള്ളത്. ഗാസയിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ സേന പിൻവാങ്ങില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെയാണ് ബെൻ-ഗ്വിറിന്റെ ഈ വിവാദ നീക്കം. Also Read: നിരുപാധികം മോദിയുടെ കാൽക്കീഴിൽ; ഹൈക്കമാൻഡിന് അതൃപ്തി
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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