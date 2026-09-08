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  4. Zelenskyy says Russia-Ukraine war could continue until winter
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 8 September 2026 (08:19 IST)

യുഎസ് ചര്‍ച്ചകൊണ്ടും ഫലം ഇല്ല; റഷ്യ-ഉക്രെയ്ന്‍ യുദ്ധം ശൈത്യകാലം വരെ തുടര്‍ന്നേക്കാമെന്ന് സെലെന്‍സ്‌കി

Russia Ukraine war update,Russia biggest air strike,Ukraine missile attack,Russia targets Kyiv,റഷ്യ- യുക്രെയ്ൻ, റഷ്യൻ ആക്രമണം, യുക്രെയ്ന് നാശം
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (08:41 IST)
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റഷ്യയുമായുള്ള യുദ്ധം ശൈത്യകാലം വരെ തുടരാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഉക്രേനിയന്‍ പ്രസിഡന്റ് വോളോഡിമര്‍ സെലെന്‍സ്‌കി ഞായറാഴ്ച കീവ് സന്ദര്‍ശിച്ച യുഎസ് പ്രതിനിധികളുമായുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ശേഷം പറഞ്ഞു. യുഎസ് പ്രതിനിധി സ്റ്റീവ് വിറ്റ്‌കോഫും സെലെന്‍സ്‌കിയും ചര്‍ച്ചകളെക്കുറിച്ച് ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും റഷ്യയുമായുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതില്‍ ഒരു പുരോഗതിയും പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല. 
 
പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ ബിസിനസ് സഖ്യകക്ഷിയായ വിറ്റ്‌കോഫും ട്രംപിന്റെ മരുമകന്‍ ജാരെഡ് കുഷ്നറും മോസ്‌കോയില്‍ റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിര്‍ പുടിനെ സന്ദര്‍ശിച്ചതിന് ശേഷം കൈവിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു. നാല് വര്‍ഷത്തിലേറെയായി മാരകമായ റഷ്യന്‍ ആക്രമണങ്ങളാല്‍ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട ഉക്രേനിയന്‍ തലസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള അവരുടെ ആദ്യ സന്ദര്‍ശനമായിരുന്നു.
 
യുഎസ്, ഫ്രാന്‍സ്, ജര്‍മ്മനി എന്നിവയുമായി ഉക്രെയ്ന്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തുമെന്ന് സെലെന്‍സ്‌കി പറഞ്ഞെങ്കിലും അത് വിശദീകരിച്ചില്ല. കിഴക്കന്‍, തെക്കന്‍ ഉക്രെയ്നിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം മോസ്‌കോ കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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