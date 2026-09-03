'നമ്മള് കാണാതെ അവര്ക്ക് ബാത്ത്റൂമില് പോകാന് പോലും കഴിയില്ല': ഇറാനെ യുഎസ് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ട്രംപ്
ഇറാനെക്കുറിച്ചുള്ള അമേരിക്കയുടെ നിരീക്ഷണം വളരെ വ്യാപകമാണെന്നും ഇറാനികള്ക്ക് 'ഞങ്ങള് കാണാതെ ബാത്ത്റൂമില് പോകാന് പോലും പോകാന് കഴിയില്ലെന്നും തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിന്മേല് വാഷിംഗ്ടണ് പൂര്ണ്ണ നിയന്ത്രണം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് ബുധനാഴ്ച അവകാശപ്പെട്ടു.
ഇറാനിലുടനീളം നിരവധി ലക്ഷ്യങ്ങളില് യുഎസ് നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളില് കുറഞ്ഞത് 18 പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇറാനിയന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു. ജൂലൈയ്ക്ക് ശേഷം ഇരുപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സംഘര്ഷമാണ് ഉണ്ടായത്. അതേസമയം ഇറാനുമായുള്ള സംഘര്ഷം അടുത്ത വര്ഷത്തേക്ക് കൂടി നീണ്ടുനില്ക്കുമെന്നതിന്റെ സൂചനയായി മിഡില് ഈസ്റ്റിലെ യുഎസ് സൈനിക വിന്യാസം 2027 വരെ നീട്ടിയതായി പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത് പറഞ്ഞുവെന്ന് വാള് സ്ട്രീറ്റ് ജേണല് ബുധനാഴ്ച റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
ഇറാനുമായുള്ള സംഘര്ഷം തുടരുന്നതിനിടയില് വാഷിംഗ്ടണ് 19 യുദ്ധക്കപ്പലുകള്, വ്യോമ പ്രതിരോധ യൂണിറ്റുകള്, യുദ്ധവിമാന സ്ക്വാഡ്രണുകള്, പാരാട്രൂപ്പര്മാര് എന്നിവ നിലനിര്ത്തുന്നതിനാല് ഈ നീക്കം ഏകദേശം 50,000 യുഎസ് സൈനികരെ ഈ മേഖലയില് നിലനിര്ത്തുമെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട് പറയുന്നു. അതേസമയം തെക്കന് ഇറാനിലെ ഒരു വിവാഹത്തില് യുഎസ് ആക്രമണം നടത്തിയെന്ന ഇറാനിയന് സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയ റിപ്പോര്ട്ടുകള് പരിശോധിക്കുകയാണെന്ന് യുഎസ് സെന്ട്രല് കമാന്ഡ് ബുധനാഴ്ച പറഞ്ഞു. കൂടാതെ അമേരിക്കന് സൈന്യം സാധാരണക്കാരെ ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെന്ന ആരോപണങ്ങള് തള്ളിക്കളഞ്ഞു.