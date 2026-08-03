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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 3 August 2026 (08:30 IST)

ഇറാനുമായുള്ള നയതന്ത്രത്തിനായി ഗള്‍ഫ് നേതാക്കളുടെ സമ്മര്‍ദ്ദം; സൈനിക നീക്കത്തില്‍ നിന്ന് പിന്മാറി ട്രംപ്

Strait OF Hormuz, Donald Trump,NATO,Iran- USA war, Middle east crisis
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Mon, 3 Aug 2026 (08:32 IST)
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ഗള്‍ഫ് നേതാക്കള്‍ നയതന്ത്രത്തിനായി സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തുന്നതിനെത്തുടര്‍ന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ഇറാനില്‍ പുതിയ സൈനിക ആക്രമണങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതില്‍ നിന്ന് പിന്മാറിയതായി വാള്‍ സ്ട്രീറ്റ് ജേണല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ട്രംപ് നടത്തിയ അപ്രതീക്ഷിത പ്രഖ്യാപനം വാഷിംഗ്ടണും ടെഹ്റാനും തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് അയവുവരുത്തി.
 
അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള പുതുക്കിയ മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങളില്‍ ഖത്തര്‍ നേതൃത്വം വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ദി വാള്‍ സ്ട്രീറ്റ് ജേണല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ലോകത്തിലെ എണ്ണയുടെ 20 ശതമാനത്തോളം കടന്നുപോകുന്ന തന്ത്രപ്രധാനമായ കപ്പല്‍ പാതയായ ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള പുതുക്കിയ നിര്‍ദ്ദേശം ശനിയാഴ്ച ഖത്തര്‍ ഇറാനിയന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു.
 
ജലപാത ഉപയോഗിക്കുന്ന കപ്പലുകളില്‍ നിന്ന് ഫീസ് ഈടാക്കണമെന്ന ഇറാന്റെ ആവശ്യമാണ് പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്‌നങ്ങളിലൊന്ന്. വാഷിംഗ്ടണ്‍ ഈ നിര്‍ദ്ദേശത്തെ ശക്തമായി എതിര്‍ത്തു. ഇറാനിയന്‍ എണ്ണ കയറ്റുമതിക്ക് മേലുള്ള യുഎസ് ഉപരോധങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ഇളവുമായി കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇറാനിയന്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ പ്രത്യേക ആശയങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടുവച്ചതായും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു.
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ശ്രീനു എസ്
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