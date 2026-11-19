സങ്കീർണമായ ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ഒരുവയസ്സുകാരിയ്ക്ക് പുതുജീവൻ; ഗെറ്റോ കിഡ്സിലൂടെ ലോകമെങ്ങും നിറഞ്ഞ് കേരളവും രാജഗിരി ആശുപത്രിയും
ലോകപ്രശസ്ത ഉഗാണ്ടൻ നൃത്തസംഘമായ ഗെറ്റോ കിഡ്സിന്റെ ചുവടുകളിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെയും രാജഗിരി ആശുപത്രിയുടെയും സ്നേഹവും കരുതലും ലോകമെങ്ങും നിറയുന്നു. സങ്കീർണ്ണമായ ഹൃദ്രോഗവുമായി ഉഗാണ്ടയിൽ നിന്ന് രാജഗിരിയിലെത്തിയ ഒരുവയസ്സുകാരി റൗദ അമീറ കിബോനെക്കയുടെ രോഗമുക്തി ആഘോഷമാക്കുകയായിരുന്നു ലോകകപ്പ് വേദികളിൽ വരെ ചുവടുവച്ച കുട്ടിനർത്തകർ. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ റൗദയെ ആഘോഷപൂർവമാണ് ഗെറ്റോ കിഡ്സ് സംഘം വരവേറ്റത്.
ജന്മനാ ഹൃദയത്തിന്റെ അറകൾക്കിടയിലുള്ള സുഷിരവും വാൽവിലുണ്ടായ ചോർച്ചയും മൂലം കടുത്ത ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളാണ് റൗദ നേരിട്ടിരുന്നത്. വളർച്ചാ മുരടിപ്പ്, ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള പനി, ജലദോഷം, ശരിയായ രീതിയിൽ പാലുകുടിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ, പ്രതിരോധശേഷിക്കുറവ് എന്നിവ കാരണം കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് തങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ അംഗമായ കുഞ്ഞിന്റെ കുടുംബത്തിന് പ്രതിസന്ധിയിൽ കൈത്താങ്ങായി ഗെറ്റോ കിഡ്സ് മുന്നോട്ട് വരികയും തുടർചികിത്സയ്ക്കായി രാജഗിരി ആശുപത്രിയിൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും ചെയ്തത്.
പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയോളജി, കാർഡിയാക് സർജറി വിഭാഗങ്ങളിലെ ഡോക്ടർമാരാണ് റൗദയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. അതിസങ്കീർണ്ണമായ ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുമ്പോൾ റൗദയ്ക്ക് കേവലം ഒരു വയസ്സും 16 ദിവസവുമായിരുന്നു പ്രായം. പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയാക് സർജറി വിഭാഗം സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് ഡോ. മുസ്തഫ ജനീൽ എം, കൺസൾട്ടന്റുമാരായ ഡോ. പ്രീതി കാഥൽ, ഡോ. സജിത്ത് സുലൈമാൻ, ഡോ. ബിജിന ഭരതൻ കെ, പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഡോ. എസ് വെങ്കിടേശ്വരൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിദഗ്ദ്ധ സംഘമാണ് ചികിത്സ വിജയകരമായി നടത്തിയത്. ഐ.സി.യുവിൽ നിന്ന് മാറ്റിയപ്പോഴേക്കും റൗദ നന്നായി പാലുകുടിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും, ശരീരഭാരം വർദ്ധിക്കുകയും മുഖത്ത് ഉണർവ് തിരികെ വരികയും ചെയ്തു. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ഭുതകരമായ മാറ്റമാണ് കുഞ്ഞിലുണ്ടായതെന്നും, ശരിയായ സമയത്ത് ചികിത്സ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞത് നേട്ടമായെന്നും ഡോ. മുസ്തഫ ജനീൽ പറഞ്ഞു.
എഴുദിവസം നീണ്ട ആശുപത്രിവാസം, തുടർ പരിശോധനകൾ എന്നിവ പൂർത്തിയാക്കി പൂർണ ആരോഗ്യത്തോടെയാണ് റൗദ ഉഗാണ്ടയിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. തിരികെപ്പോകും മുമ്പ് ഈ കുരുന്നിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു രാജഗിരി ആശുപത്രിയിൽ ഇത്തവണത്തെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള കേക്ക് മിക്സിങ്. തിങ്കളാഴ്ച നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച റൗദയെ സ്വന്തം വിരൽസ്പർശമുള്ള കേക്കും സമ്മാനങ്ങളും നൽകിയാണ് രാജഗിരി ആശുപത്രി അധികൃതർ യാത്രയാക്കിയത്.
കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഖത്തർ എയർവേയ്സ് വിമാനത്തിൽ ഉഗാണ്ടയിൽ വന്നിറങ്ങിയ അവരെ ഗെറ്റോ കിഡ്സ് അംഗങ്ങൾ വലിയ ബാനറുകൾ ഉയർത്തിയും സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയും സ്വീകരിച്ചു. 'വർണ്ണപ്പകിട്ട്' സിനിമയിലെ 'ഒക്കേല ഒക്കേല നാൻ ഉരുകാത വെണ്ണിലാ' എന്ന പാട്ടിന്റെ അകമ്പടിയിൽ ചുവടുവെച്ചാണ് അവർ കേരളത്തോടും മലയാളികളോടും നന്ദി അറിയിച്ചത്. ഇതിന്റെ വീഡിയോ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള ഗെറ്റോ കിഡ്സ് സോഷ്യൽമീഡിയ അക്കൗണ്ടിൽ അവർ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.
ആഗോളതലത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയ പദ്ധതിയായ 'മിഷൻ ഫോർ ലിറ്റിൽ ഹാർട്ട്സിന്റെ' ഭാഗമായാണ് റൗദയുടെ ചികിത്സ രാജഗിരിയിൽ നിർവ്വഹിച്ചതെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഫാ. ജോൺസൺ വാഴപ്പിള്ളി വ്യക്തമാക്കി. ഗെറ്റോ കിഡ്സുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സ്വന്തം നാട്ടിലെ ഒരു കുരുന്നിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കേരളത്തിലെ ഒരു ആശുപത്രിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിലൂടെ ഉഗാണ്ടയും കേരളവും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുകയാണ് ഗെറ്റോ കിഡ്സ്.
ഉഗാണ്ടയുടെ തലസ്ഥാനമായ കാംപാലയിലുള്ള ചേരികളിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ചതാണ് ഗെറ്റോ കിഡ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ. അധ്യാപകനും കൊറിയോഗ്രാഫറുമായ ദാവൂദ കാവൂമയാണ് 2014-ൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. നിർധനരും അനാഥരുമായ കുട്ടികൾക്ക് പാർപ്പിടവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഭക്ഷണവും നൃത്ത പരിശീലനവും നൽകി അവരുടെ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നതാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. മലയാളികൾക്കും ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ഗെറ്റോ കിഡ്സ്. മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയതാരം മോഹൻലാലിനൊപ്പം 'ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗ' എന്ന ചിത്രത്തിൽ ചുവടുവെച്ച ഇവർ കേരളത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഇടംനേടിയിരുന്നു.