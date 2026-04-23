ശ്രീനു എസ്|
Last Modified വ്യാഴം, 23 ഏപ്രില് 2026 (13:40 IST)
പല ഇന്ത്യക്കാര്ക്കും ഒരുകാലത്ത് അമേരിക്കയായിരുന്നു ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യസ്ഥാനം. എന്നാലിപ്പോള് കാര്യങ്ങള് മാറുകയാണ്. കാര്ണഗീ എന്ഡോവ്മെന്റില് നിന്നുള്ള ഒരു സര്വേ കാണിക്കുന്നത് ഇന്ത്യന് അമേരിക്കന് സമൂഹം കൂടുതല് ആശങ്കാകുലരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ്. പലരും ഇപ്പോള് അമേരിക്ക വിടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. YouGov-നൊപ്പം നടത്തിയ 1,000 ആളുകളില് നടത്തിയ സര്വേയിലാണ് ഇത് വ്യക്തമായത്.
പ്രതികരിച്ചവരില് 14 ശതമാനം തങ്ങള് ഇടയ്ക്കിടെ അമേരിക്ക വിടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അതേസമയം 26 ശതമാനം പേര് ഇടയ്ക്കിടെ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതല് പരാമര്ശിക്കപ്പെട്ട കാരണം യുഎസ് രാഷ്ട്രീയത്തോടുള്ള നിരാശയാണ്. ജീവിതച്ചെലവ്, വ്യക്തിഗത സുരക്ഷ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളും ഉണ്ട്.
ഇന്ന് അമേരിക്കയില് 5.2 ദശലക്ഷത്തിലധികം ഇന്ത്യന് വംശജര് താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന്റെ രണ്ടാം ടേമിലുള്ള വ്യാപകമായ അതൃപ്തി ഈ വികാരത്തിന് ഒരു പ്രധാന കാരണമായി. ഉത്തരം നല്കിയ ഏകദേശം 71% ആളുകളും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ, കുടിയേറ്റം, അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങള് എന്നിവ അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു.