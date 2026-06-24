  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Joint Fight Against Interstate Drug Trafficking: Kerala CM V.D. Satheesan Writes to Karnataka, Tamil Nadu, and Puducherry CMs to Intensify 'Operation Toofaan'
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: തിരുവനന്തപുരം , Wednesday, 24 June 2026 (14:38 IST)

അന്തർസംസ്ഥാന മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിനെതിരെ സംയുക്ത നീക്കം; അയൽ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് കത്തയച്ച് വി.ഡി. സതീശൻ

Kerala Drug Trafficking News 2026,CM V.D. Satheesan Letter,Operation Toofaan Kerala Police,Interstate Drug Mafia Network
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Wed, 24 Jun 2026 (14:38 IST) Updated: Wed, 24 Jun 2026 (14:40 IST)
google-news
തിരുവനന്തപുരം : കേരളത്തെ ലഹരിമരുന്ന് വ്യാപനത്തില്‍ നിന്ന് പൂര്‍ണ്ണമായും മുക്തമാക്കുന്നതിനും അന്തര്‍സംസ്ഥാന മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് ശൃംഖലകളുടെ അടിവേരറുക്കുന്നതിനുമായി അയല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി സംയുക്ത പോരാട്ടത്തിനൊരുങ്ങി കേരള സര്‍ക്കാര്‍. സംസ്ഥാനത്ത് നിലവില്‍ നടന്നുവരുന്ന 'ഓപ്പറേഷന്‍ തൂഫാന്‍' പദ്ധതി കൂടുതല്‍ വിപുലീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന്‍ കര്‍ണാടക, തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി മുഖ്യമന്ത്രിമാര്‍ക്ക് ഔദ്യോഗികമായി കത്തയച്ചു.
 
ലഹരി മാഫിയകള്‍ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ശൃംഖലകള്‍ വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍, അയല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഏകോപിതവും ശക്തവുമായ പ്രവര്‍ത്തനം അനിവാര്യമാണെന്ന് കത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.  മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുകാരുടെ കേവല അറസ്റ്റുകള്‍ക്കപ്പുറം, അവരുടെ സാമ്പത്തിക ശൃംഖലകള്‍ തകര്‍ക്കാനും അനധികൃതമായി സമ്പാദിച്ച സ്വത്തുക്കള്‍ കണ്ടുകെട്ടാനുമുള്ള കര്‍ശന നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി കത്തില്‍ പറയുന്നു.
 
കേരള പോലീസിന്റെ ശക്തമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ ഇതിനകം തന്നെ നിരവധി അന്തര്‍സംസ്ഥാന, അന്തര്‍ദേശീയ മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുകാരെ നിയമത്തിന് മുന്നില്‍ കൊണ്ടുവരാന്‍ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലഹരിസംഘങ്ങള്‍ ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ സ്വാധീനമുറപ്പിക്കുന്നതിനാല്‍ താഴെ പറയുന്ന മേഖലകളില്‍ അതീവ ജാഗ്രതയും നിരീക്ഷണവും വേണമെന്ന് കേരളം ആവശ്യപ്പെടുന്നു:
 
സംസ്ഥാന അതിര്‍ത്തികള്‍: കേരളം, കര്‍ണാടക, തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി എന്നിവ അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്ന വനമേഖലകളും അല്ലാത്തതുമായ പ്രദേശങ്ങള്‍.
 
ഗതാഗത പാതകള്‍: സംസ്ഥാനങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന ദേശീയ-സംസ്ഥാന പാതകളും റോഡ് ഇടനാഴികളും. വിദ്യാര്‍ത്ഥി ശൃംഖലകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന ലഹരി വിതരണങ്ങള്‍.
 
നഗര കേന്ദ്രങ്ങള്‍: വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ വിതരണ ശൃംഖലകളും.
 
അന്തര്‍സംസ്ഥാന മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിനെതിരെ ഒരു പൊതു സംയുക്ത പ്രവര്‍ത്തന പദ്ധതി രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ബന്ധപ്പെട്ട ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അടിയന്തിര യോഗം വിളിച്ചുചേര്‍ക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കത്തിലൂടെ അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു.
 
ഇതിന്റെ മുന്നോടിയായി, ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി റാവഡ ചന്ദ്രശേഖര്‍, ടാക്ടിക്കല്‍ കമാന്‍ഡര്‍ പുട്ട വിക്രമാദിത്യ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഉന്നതതല സംഘം കര്‍ണാടക, തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിലെ പോലീസ് മേധാവിമാരുമായും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും നേരിട്ട് ചര്‍ച്ച നടത്താന്‍ തയ്യാറാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കത്തില്‍ ഉറപ്പുനല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ഇന്നുമുതൽ

ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ഇന്നുമുതൽജൂലൈ മൂന്നിനകം പെൻഷൻ വിതരണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് ഉത്തരവ്

സ്‌ഫോടനത്തില്‍ 12 ഇന്ത്യക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു; പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് ഖത്തര്‍ അമീറില്‍ നിന്ന് ഫോണ്‍ കോള്‍

സ്‌ഫോടനത്തില്‍ 12 ഇന്ത്യക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു; പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് ഖത്തര്‍ അമീറില്‍ നിന്ന് ഫോണ്‍ കോള്‍ഇന്ത്യക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ഖത്തറിലെ അമീര്‍ തമീം ബിന്‍ ഹമദ് അല്‍ താനിയില്‍ നിന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച ഒരു ഫോണ്‍ കോള്‍ ലഭിച്ചു. എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

അയോധ്യക്ഷേത്ര ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് : തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത് നിൽക്കെ ബിജെപിക്ക് വൻ തിരിച്ചടി, സംഘപരിവാറിനുള്ളിലും ഭിന്നത

അയോധ്യക്ഷേത്ര ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് : തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത് നിൽക്കെ ബിജെപിക്ക് വൻ തിരിച്ചടി, സംഘപരിവാറിനുള്ളിലും ഭിന്നതദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ വേരോട്ടമുണ്ടാക്കാന്‍ ബിജെപി ഏറ്റവുമധികം ഉപയോഗിച്ച വികാരം ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി എന്ന ആശയമായിരുന്നു.

സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുക

സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുകകഴിഞ്ഞദിവസം സ്‌കൂളിലെ തന്നെ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഷിഗല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു

കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവർ; ഡിഎംകെ-ആം ആദ്മി മുന്നണിയിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമോ?

കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവർ; ഡിഎംകെ-ആം ആദ്മി മുന്നണിയിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമോ?കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ആം ആദ്മി നേതാവ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ വേട്ടയാടിയപ്പോൾ അതിനൊപ്പം കൂടിയവരാണ് കോൺഗ്രസ്

'ഖനനം അനുവദിക്കില്ല, യുഡിഎഫ് വന്നാൽ നിർത്തും'; വീണ്ടും ചർച്ചയായി സതീശന്റെ നിലപാട് മാറ്റം

'ഖനനം അനുവദിക്കില്ല, യുഡിഎഫ് വന്നാൽ നിർത്തും'; വീണ്ടും ചർച്ചയായി സതീശന്റെ നിലപാട് മാറ്റംമറ്റൊരു സുപ്രധാന വിഷയത്തിൽ കൂടി നിലപാട് മാറ്റി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ കരിമണൽ ഖനനം നിർത്തുമെന്നായിരുന്നു സതീശൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ ബജറ്റിൽ തന്നെ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്കു കരിമണൽ ഖനനത്തിനുള്ള വാതിൽ സതീശൻ തുറന്നിട്ടു.

ബിജെപിക്കു തിരിച്ചടി; തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷൻ കൗൺസിലിലെ 20 പേരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ റദ്ദാക്കി

ബിജെപിക്കു തിരിച്ചടി; തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷൻ കൗൺസിലിലെ 20 പേരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ റദ്ദാക്കിതിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിൽ ബിജെപിക്കു തിരിച്ചടി. ദൈവങ്ങളുടെയും ബലിദാനികളുടെയും പേരിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത 20 കൗൺസിലർമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി.

സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്, മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കിടെ കുറഞ്ഞത് 8,000 രൂപ

സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്, മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കിടെ കുറഞ്ഞത് 8,000 രൂപഗ്രാമിന് ആനുപാതികമായി 25 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. 13,230 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന്റെ നിലവിലെ വില. മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കിടെ 8000 രൂപയുടെ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

വാണിയപ്പാറ സെമിത്തേരിയിലെ ദുരൂഹത: ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്കായി ഇന്ന് കല്ലറ തുറക്കും

വാണിയപ്പാറ സെമിത്തേരിയിലെ ദുരൂഹത: ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്കായി ഇന്ന് കല്ലറ തുറക്കുംകഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസമായി തുടരുന്ന ഒരു നിഗൂഢതയുടെ ചുരുളഴിയാന്‍ വാണിയപ്പാറയിലെ കല്ലറ ഇന്ന് തുറക്കും. അയ്യന്‍കുന്ന് പഞ്ചായത്തില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വാണിയപ്പാറയിലെ ഇന്‍ഫന്റ് ജീസസ് പള്ളി സെമിത്തേരിയിലെ 38-ാം നമ്പര്‍ കല്ലറ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്കായി തുറക്കാന്‍ തലശ്ശേരി റവന്യൂ ഡിവിഷണല്‍ ഓഫീസര്‍ (ആര്‍ഡിഒ) അനുമതി നല്‍കി. പരിശോധനയില്‍ ആര്‍ഡിഒ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഫോറന്‍സിക് വിദഗ്ധരും പങ്കെടുക്കും.

Shigella Alert: ഷിഗെല്ലയിൽ വിറച്ച് കേരളം, 15 പുതിയ കേസുകൾ; കൂടുതൽ പേർ കോഴിക്കോട്

Shigella Alert: ഷിഗെല്ലയിൽ വിറച്ച് കേരളം, 15 പുതിയ കേസുകൾ; കൂടുതൽ പേർ കോഴിക്കോട്Shigella Alert: ഷിഗെല്ല ഭീതിയിൽ കേരളം. 15 പുതിയ കേസുകളാണ് ഇന്നലെ മാത്രം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് കൂടുതൽ രോഗവ്യാപനം.