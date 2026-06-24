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അന്തർസംസ്ഥാന മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിനെതിരെ സംയുക്ത നീക്കം; അയൽ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് കത്തയച്ച് വി.ഡി. സതീശൻ
തിരുവനന്തപുരം : കേരളത്തെ ലഹരിമരുന്ന് വ്യാപനത്തില് നിന്ന് പൂര്ണ്ണമായും മുക്തമാക്കുന്നതിനും അന്തര്സംസ്ഥാന മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് ശൃംഖലകളുടെ അടിവേരറുക്കുന്നതിനുമായി അയല് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി സംയുക്ത പോരാട്ടത്തിനൊരുങ്ങി കേരള സര്ക്കാര്. സംസ്ഥാനത്ത് നിലവില് നടന്നുവരുന്ന 'ഓപ്പറേഷന് തൂഫാന്' പദ്ധതി കൂടുതല് വിപുലീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന് കര്ണാടക, തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി മുഖ്യമന്ത്രിമാര്ക്ക് ഔദ്യോഗികമായി കത്തയച്ചു.
ലഹരി മാഫിയകള് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങള് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ശൃംഖലകള് വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്, അയല് സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഏകോപിതവും ശക്തവുമായ പ്രവര്ത്തനം അനിവാര്യമാണെന്ന് കത്തില് മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുകാരുടെ കേവല അറസ്റ്റുകള്ക്കപ്പുറം, അവരുടെ സാമ്പത്തിക ശൃംഖലകള് തകര്ക്കാനും അനധികൃതമായി സമ്പാദിച്ച സ്വത്തുക്കള് കണ്ടുകെട്ടാനുമുള്ള കര്ശന നടപടികള് സ്വീകരിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി കത്തില് പറയുന്നു.
കേരള പോലീസിന്റെ ശക്തമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ ഇതിനകം തന്നെ നിരവധി അന്തര്സംസ്ഥാന, അന്തര്ദേശീയ മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുകാരെ നിയമത്തിന് മുന്നില് കൊണ്ടുവരാന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലഹരിസംഘങ്ങള് ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം സംസ്ഥാനങ്ങളില് സ്വാധീനമുറപ്പിക്കുന്നതിനാല് താഴെ പറയുന്ന മേഖലകളില് അതീവ ജാഗ്രതയും നിരീക്ഷണവും വേണമെന്ന് കേരളം ആവശ്യപ്പെടുന്നു:
സംസ്ഥാന അതിര്ത്തികള്: കേരളം, കര്ണാടക, തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി എന്നിവ അതിര്ത്തി പങ്കിടുന്ന വനമേഖലകളും അല്ലാത്തതുമായ പ്രദേശങ്ങള്.
ഗതാഗത പാതകള്: സംസ്ഥാനങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന ദേശീയ-സംസ്ഥാന പാതകളും റോഡ് ഇടനാഴികളും. വിദ്യാര്ത്ഥി ശൃംഖലകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന ലഹരി വിതരണങ്ങള്.
നഗര കേന്ദ്രങ്ങള്: വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ വിതരണ ശൃംഖലകളും.
അന്തര്സംസ്ഥാന മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിനെതിരെ ഒരു പൊതു സംയുക്ത പ്രവര്ത്തന പദ്ധതി രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ബന്ധപ്പെട്ട ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അടിയന്തിര യോഗം വിളിച്ചുചേര്ക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കത്തിലൂടെ അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു.
ഇതിന്റെ മുന്നോടിയായി, ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ നേതൃത്വത്തില് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി റാവഡ ചന്ദ്രശേഖര്, ടാക്ടിക്കല് കമാന്ഡര് പുട്ട വിക്രമാദിത്യ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഉന്നതതല സംഘം കര്ണാടക, തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിലെ പോലീസ് മേധാവിമാരുമായും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും നേരിട്ട് ചര്ച്ച നടത്താന് തയ്യാറാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കത്തില് ഉറപ്പുനല്കിയിട്ടുണ്ട്.
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