ഉണ്ണികൃഷ്ണനും പോറ്റി പുറത്തിറങ്ങുന്നത് തടയാന്‍ പോലീസിന്റെ നീക്കം; പുതിയ കേസുകളെടുക്കും

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 27 ജനുവരി 2026 (08:54 IST)
ഉണ്ണികൃഷ്ണനും പോറ്റി പുറത്തിറങ്ങുന്നത് തടയാന് പോലീസിന്റെ നീക്കം. പോറ്റിക്കെതിരെ പുതിയ കേസുകളെടുക്കാനാണ് നീക്കം. റിയല് എസ്റ്റേറ്റ്, ചെക്ക് തട്ടിപ്പ് പരാതികളില് പോറ്റിക്കെതിരെ കേസെടുത്തേക്കും. തിരുവനന്തപുരത്തെ വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളില് പോറ്റിക്കെതിരെ നേരത്തെ പരാതികള് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പരാതികളില് കേസെടുത്ത് സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസില് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം കിട്ടി പുറത്തിറങ്ങുന്നത് തടയാനാണ് പോലീസിന്റെ നീക്കം.
ഫെബ്രുവരി 2 കട്ടിള പാളി കേസില് അറസ്റ്റിലായി പോറ്റി 90 ദിവസത്തെ ജയില് വാസം പൂര്ത്തിയാക്കും. അതേസമയം സന്നിധാനത്ത് മകരവിളക്ക് നാളിലെ സിനിമാ ഷൂട്ടിങ് സംബന്ധിച്ച് പരാതി ലഭിച്ചതായി തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ.ജയകുമാര്. സംവിധായകന് അനുരാജ് മനോഹറിന്റെ പുതിയ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം സന്നിധാനത്ത് വെച്ച് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയില്പ്പെടാതെ നടന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു.
മകരവിളക്ക് എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിന് നിര്മ്മാതാക്കള്ക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ചതായി ജയകുമാര് പറഞ്ഞു. എന്നാല് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നടന്നതായി പരാതി ലഭിച്ചതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അന്വേഷണം നടത്താന് ദേവസ്വം വിജിലന്സ് എസ്പിയോട് ജയകുമാര് നിര്ദ്ദേശിച്ചു. റിപ്പോര്ട്ട് ലഭിച്ച ശേഷം നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ജയകുമാര് പറഞ്ഞു.