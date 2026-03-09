ടെഹ്റാനില്‍ കറുത്ത മഴ: യുദ്ധം ആസിഡ് മഴയ്ക്ക് കാരണമാകുമോ? അപകടസാധ്യതകള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 9 മാര്ച്ച് 2026 (13:40 IST)
ഇറാന്റെ തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്റാനില് എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലകള്ക്കും സംഭരണശാലകള്ക്കും നേരെയുണ്ടായ വ്യോമാക്രമണത്തിന് ശേഷം ഇരുണ്ട മേഘങ്ങളും വിഷലിപ്തമായ മഴയെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോര്ട്ടുകളും വരുന്നുണ്ട്. മഴ അപകടകരവും ഉയര്ന്ന അസിഡിറ്റി ഉള്ളതുമാകുമെന്ന് ഇറാനിലെ റെഡ് ക്രസന്റ് സൊസൈറ്റി ജനങ്ങള്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. പൗരന്മാര് വീടിനുള്ളില് തന്നെ തുടരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
എണ്ണ സംഭരണശാലകളിലെ സ്ഫോടനങ്ങള് വലിയ അളവില് വിഷാംശമുള്ള ഹൈഡ്രോകാര്ബണ് സംയുക്തങ്ങള്, സള്ഫര് ഡൈ ഓക്സൈഡ്, നൈട്രജന് ഓക്സൈഡുകള് എന്നിവ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുറന്തള്ളപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായി ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു. പുറത്തുനിന്നുള്ള വായു വലിച്ചെടുക്കുന്ന എയര് കണ്ടീഷണറുകളോ വെന്റിലേഷന് സംവിധാനങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും അധികൃതര് ഉപദേശിച്ചു. കാരണം ഇത് ദോഷകരമായ കണങ്ങളെ വീടിനുള്ളില് എത്തിക്കും.
ആസിഡ് മഴയില് ഉയര്ന്ന അളവില് അസിഡിക് രാസവസ്തുക്കള്, പ്രധാനമായും സള്ഫ്യൂറിക് ആസിഡ്, നൈട്രിക് ആസിഡ് എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സള്ഫര് ഡൈ ഓക്സൈഡ്, നൈട്രജന് ഓക്സൈഡുകള് തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങള് വായുവിലേക്ക് പുറത്തുവിടുകയും അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലബാഷ്പം, ഓക്സിജന്, മറ്റ് രാസവസ്തുക്കള് എന്നിവയുമായി പ്രതിപ്രവര്ത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോള് ഈ ആസിഡുകള് രൂപം കൊള്ളുന്നു.
സാധാരണയായി മഴവെള്ളം അല്പം അസിഡിറ്റി ഉള്ളതാണ്, അതിന്റെ pH ഏകദേശം 5.6 ആണ്. എന്നിരുന്നാലും, ആസിഡ് മഴയ്ക്ക് 4.2 നും 4.4 നും ഇടയില് pH ഉണ്ടാകാം.