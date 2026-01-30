സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 30 ജനുവരി 2026 (08:24 IST)
പശ്ചിമേഷ്യയില് വീണ്ടുമൊരു യുദ്ധക്കപ്പല് കൂടി വിന്യസിച്ച് അമേരിക്ക. അമേരിക്ക-ഇറാന് സംഘര്ഷ സാധ്യത വര്ദ്ധിക്കുകയാണ്. നിലവില് വമ്പന് കപ്പല് പടയാണ് ഇറാന് ആക്രമണം പദ്ധതിയിട്ട് അമേരിക്ക എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. അമേരിക്ക ആക്രമിച്ചാല് ഉടനെ അമേരിക്കന് താവളങ്ങളിലേക്കും പടക്കപ്പലുകളിലേക്കും പ്രത്യാക്രമണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇറാന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. അമേരിക്ക ഏതെങ്കിലും തരത്തില് പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കിയാല് തിരിച്ചടിക്ക് ഒരു അതിരുമുണ്ടാകില്ലെന്നാണ് ഇറാനിയന് സൈന്യത്തിന്റെ വക്താവ് ഭീഷണി മുഴക്കിയത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുഎസില് നിന്നും ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സൈനികനടപടികളുണ്ടായാല് ഇറാന് അതിന് തക്കതായ രീതിയില് ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ഇറാന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി പറഞ്ഞിരുന്നു. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാന് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഭീഷണികള്ക്ക് വഴങ്ങില്ലെങ്കിലും തുല്യമായ പരിഗണന നല്കുന്ന നീതിയുക്തമായ ആണവകരാറിനെ ഇറാന് എല്ലായ്പോഴും സ്വാഗതം ചെയ്യാന് തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഞങ്ങളുടെ ധീരരായ സായുധസേനാംഗങ്ങള് എന്തിനും തയ്യാറാണ്. ഇറാനെതിരെ കര,കടല്,ആകാശം അങ്ങനെ ഏത് മാര്ഗത്തിലൂടെ ആക്രമണമുണ്ടായാലും ഉടനടി ശക്തമായ പ്രതികരണമുണ്ടാകും. അതേസമയം പരസ്പരം പ്രയോജനകമായ നീതിയുക്തമായ ആണവകരാറിനെ ഇറാന് എല്ലായ്പോഴും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സമാധാനപരമായ ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി ആണവസാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഇറാന്റെ അവകാശം കരാറില് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.