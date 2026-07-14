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ഊര്ജ്ജ പ്രതിസന്ധി: ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ എല്പിജി കാര്യക്ഷമതാ നയം നടപ്പിലാക്കാന് കേന്ദ്രം
മിഡില് ഈസ്റ്റിലെ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘര്ഷങ്ങള് ആഗോള ഊര്ജ്ജ വില ഉയര്ത്തുകയും ഇന്ധന വിതരണ ശൃംഖലയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തില് എല്പിജി (ദ്രവീകൃത പെട്രോളിയം ഗ്യാസ്) എത്രത്തോളം കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് സംബന്ധിച്ച് ഒരു നയം രൂപീകരിക്കാനൊരുങ്ങി കേന്ദ്രം.
ഇറാനില് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘര്ഷം ആഗോള എല്പിജി വിപണികളിലെ അനിശ്ചിതത്വത്തിന് കാരണമാവുകയും വാണിജ്യ എല്പിജി വിലകള് വര്ദ്ധിക്കുകയും ഇന്ധനത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന ബിസിനസുകളുടെ ചെലവ് വര്ദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ നിര്ദ്ദേശം. വാണിജ്യ എല്പിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില ഈ വര്ഷം ആദ്യം 1,884 രൂപയായിരുന്നു. എന്നാല് ഇപ്പോള് 3,100 രൂപയായി ഉയര്ന്നു. ഈ വര്ധനവ് റെസ്റ്റോറന്റുകള്, ഹോട്ടലുകള്, ആശുപത്രികള്, ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകള്, അലക്കുശാലകള്, എംഎസ്എംഇകള്, എല്പിജിയെ വളരെയധികം ആശ്രയിക്കുന്ന നിര്മ്മാണ ബിസിനസുകള് എന്നിവയെ ബാധിച്ചു.
സര്ക്കാര് ഇടപെടലിലൂടെ തടസ്സമില്ലാത്ത എല്പിജി വിതരണം നിലനിര്ത്താന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെ ഊര്ജ്ജ സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അടുത്ത ഘട്ടം എല്പിജി ഉപഭോഗത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തലായിരിക്കണമെന്ന് പൂനെ ഗ്യാസ് വാദിച്ചു.
പാഴാക്കല് കുറയ്ക്കുക, സ്റ്റാന്ഡേര്ഡൈസേഷന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, വാണിജ്യ, വ്യാവസായിക സ്ഥാപനങ്ങളിലുടനീളം കൂടുതല് കാര്യക്ഷമമായ എല്പിജി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് സ്വീകരിക്കുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വിശാലമായ നയ ചട്ടക്കൂട് നിര്ദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് കമ്പനി പെട്രോളിയം, പ്രകൃതി വാതക മന്ത്രി ഹര്ദീപ് സിംഗ് പുരിക്ക് കത്തെഴുതി.
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തൊപ്പി മുങ്ങിയത് എങ്ങോട്ട്? ലുക്ക്ഔട്ട് സർക്കുലർ ഇറക്കാൻ പൊലീസ്
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ നഗ്നദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചെന്ന കേസിൽ യുട്യൂബർ തൊപ്പിക്കെതിരെ (നിഹാദ്) ലുക്ക്ഔട്ട് നോട്ടീസ് ഇറക്കാൻ പൊലീസ്. തൊപ്പി എറണാകുളം വിട്ടതായാണ് പൊലീസിനു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം. വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ലുക്ക്ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള തീരുമാനം.