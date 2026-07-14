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  4. Maala parvathi support KT jaleel after felicitation ceremony controversy
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 14 July 2026 (10:45 IST)

വാത്സല്യത്തോടെ തിരുത്തുന്നതും ബാലാവകാശ ലംഘനമായോ?, ഇതെന്ത് നാട്!, കെ ടി ജലീലിനെ പിന്തുണച്ച് മാലാ പാർവതി

കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. അതില്‍ ആര്‍ക്കും തര്‍ക്കമില്ല.

Maala parvathi, KT Jaleel, child rights,Kerala News, Felicitation ceremony controversy
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 14 Jul 2026 (10:47 IST)
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അനുമോദന ചടങ്ങില്‍ വെച്ച് കുട്ടികളെ മുന്‍ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെടി ജലീല്‍ അപമാനിച്ചെന്ന വാര്‍ത്തയില്‍ പ്രതികരണവുമായി നടി മാലാ പാര്‍വതി. കുട്ടി അക്ഷരം തെറ്റിച്ചാല്‍ തിരുത്തികൊടുക്കുന്നതും വാത്സല്യപൂര്‍വം ഇങ്ങനെ പറയു എന്ന് പറയുന്നതും എങ്ങനെയാണ് ബാലാവകാശ ലംഘനമായി മാറിയതെന്ന ചോദ്യമാണ് മാലാ പാര്‍വതി ചോദിക്കുന്നത്. സ്‌നേഹത്തോടെയും കരുതലോടെയും ചെയ്യുന്ന അധ്യാപനവും അപമാനവും പീഡനവും തമ്മില്‍ തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവേകം ആളുകള്‍ക്കായില്ലെ എന്ന ചോദ്യവും മാലാ പാര്‍വതി ചോദിക്കുന്നു.
 
മാലാ പാര്‍വതിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്
 
അല്ല... എന്താണ് കഥ?
കുട്ടി അക്ഷരം തെറ്റിച്ചാല്‍ തിരുത്തിക്കൊടുക്കുന്നതും, സ്ഫുടമായി ഉച്ചരിക്കാന്‍ പഠിപ്പിക്കുന്നതും, വാത്സല്യത്തോടെ ചെവിക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ച് 'ഇങ്ങനെ പറയൂ' എന്ന് പറയുന്നതുമൊക്കെ ഇനി ബാലാവകാശ ലംഘനമാണോ?
കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. അതില്‍ ആര്‍ക്കും തര്‍ക്കമില്ല. എന്നാല്‍ സ്‌നേഹത്തോടെയും കരുതലോടെയും ചെയ്യുന്ന അധ്യാപനവും, അപമാനവും  പീഡനവും  തമ്മില്‍  വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവേകമില്ലേ?  
ദൈവമേ... ഇതെന്ത് നാട്! ഇത് ഏത് നാട്?
 
അതേസമയം നിര്‍വധി പേരാണ് പോസ്റ്റിന് കീഴില്‍ മുന്‍ മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ക്ലാസ് റൂമില്‍ ഇതൊക്കെയാകാം എന്നാല്‍ ഒരു പൊതുപരിപാടിയില്‍ കുട്ടിയെ അപമാനിച്ചത് മോശമായെന്നാണ് ആളുകള്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. പൊതുയിടത്ത് അപമാനിക്കുന്നത് ശരിയായ സംഗതിയല്ലെന്നും കുട്ടിക്കുണ്ടായ അപമാനം വലുതാണെന്നും ആളുകള്‍ പറയുന്നു.
 
 ഇവര്‍ക്ക് മറുപടിയായി അമ്മ സംഘടനയില്‍ അന്‍സിബയെ മത തീവ്രവാദിയെന്ന് പ്രസ് കോണ്‍ഫറന്‍സ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ മഹിളരത്‌നത്തിന് നേരെ കണ്ണുയര്‍ത്താന്‍ എത്രപേരുണ്ടായി എന്ന ചോദ്യമാണ് മാലാ പാര്‍വതി ചോദിക്കുന്നത്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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