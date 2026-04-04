സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 4 ഏപ്രില് 2026 (08:23 IST)
ഹോര്മുസ് പ്രശ്നത്തെ തുടര്ന്നുണ്ടായ ഊര്ജ്ജ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാന് റഷ്യയുമായി കൈകോര്ത്ത് ഇന്ത്യ. ഹോര്മോസ് കടലിടുക്കിലൂടെ ചരക്ക് നീക്കം നിലച്ചതിന് പിന്നാലെ റഷ്യന് എണ്ണ കൂടുതലായി വാങ്ങാന് ഇന്ത്യ പദ്ധതിയിടുന്നു. ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുകെ വിളിച്ച യോഗത്തില് ഇന്ത്യ ഇത് സംബന്ധിച്ച നിലപാടെടുത്തു.
60 രാജ്യങ്ങള് പങ്കെടുത്ത യോഗത്തില് നയതന്ത്രത്തിലൂടെ സമാധാനം പുനസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ പ്രസ്താവിച്ചു. അതേസമയം ഹോര്മോസില് സൈനിക നീക്കം ഉണ്ടായാല് ഇന്ത്യ പങ്കാളി ആവില്ലെന്ന് സര്ക്കാര് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിലെത്തിയ റഷ്യന് ഉപ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇത് സംബന്ധിച്ച ചര്ച്ച നടത്തി.
അതേസമയം അമേരിക്കന് ഉപരോധത്തെ തുടര്ന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ഇറാനിയന് എണ്ണ കപ്പല് ചൈനയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു. 6 ലക്ഷം ബാരല് അസംസ്കൃത എണ്ണയുമായി ഗുജറാത്തിലെ വാടിനാര് തുറമുഖത്ത് വരികയായിരുന്ന കപ്പല് ചൈനയിലെ ഡോഗിംഗ് തുറമുഖത്തിലേക്കു ദിശ മാറ്റി യാത്രയായി.
നിലവില് ഇറാന്റെ എണ്ണയുടെ 90 ശതമാനവും കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് ചൈനയിലേക്കാണ്. 2019 ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യ എണ്ണയിറക്കുമതിക്കായി ഇറാനെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഹോര്മോസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള യാത്ര തടസ്സപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഇറാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താന് ഇന്ത്യ ശ്രമിച്ചത്.