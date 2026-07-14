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ഇറാനിലെ ഐആര്ജിസിയെ ഭീകര സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ബ്രിട്ടന്
ഇറാനിലെ ഐആര്ജിസിയെ ഭീകര സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ബ്രിട്ടന്. യുകെ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ശബാന മഹ്മൂദ് ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഇതോടൊപ്പം ഐആര്ജിസിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതും സഹായിക്കുന്നതും ക്രിമിനല് കുറ്റമായി മാറും. ബ്രിട്ടന്റെ ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് ഐആര്ജിസി ഏര്പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടിയെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. യുകെയിലെ യഹൂദ വിരുദ്ധ ആക്രമണങ്ങളുമായും ഈ സംഘടനയ്ക്ക് ബന്ധമുള്ളതായി യുകെ ആരോപിച്ചു.
അതേസമയം ടെഹ്റാനില് യുഎസ് നടത്തിയ പുതിയ ആക്രമണത്തെത്തുടര്ന്ന് ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കില് രണ്ട് യുഎഇ ദേശീയ ടാങ്കറുകള് ഇറാന് ആക്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ഒരു ഇന്ത്യന് ക്രൂ അംഗം കൊല്ലപ്പെടുകയും എട്ടു പേര്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തു. പരിക്കേറ്റവരില് ആറ് ഇന്ത്യക്കാരും രണ്ട് ഉക്രേനിയക്കാരും ഉള്പ്പെടുന്നു. അവരില് നാല് പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. ഒമാനി പ്രദേശിക ജലാശയത്തിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ജലപാതയുടെ തെക്കന് കപ്പല് പാതയിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോള് മൊംബാസ, അല് ബഹിയ എന്നീ ടാങ്കറുകളില് ഇറാനിയന് ക്രൂയിസ് മിസൈലുകള് പതിച്ചു.
ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര നിയമത്തിന്റെ ഗുരുതരമായ ലംഘനവും പ്രാദേശിക സുരക്ഷയ്ക്കും സ്ഥിരതയ്ക്കും ഭീഷണിയുമാണെന്ന് യുഎഇ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയില് അപലപിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും തകര്ക്കാനുള്ള ഏതൊരു ശ്രമത്തെയും നേരിടാന് ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഏത് ഭീഷണിയെയും നേരിടാന് ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന സന്നദ്ധതയിലും തയ്യാറെടുപ്പിലും മന്ത്രാലയം തുടരുകയാണെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
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സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ നഗ്നദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചെന്ന കേസിൽ യുട്യൂബർ തൊപ്പിക്കെതിരെ (നിഹാദ്) ലുക്ക്ഔട്ട് നോട്ടീസ് ഇറക്കാൻ പൊലീസ്. തൊപ്പി എറണാകുളം വിട്ടതായാണ് പൊലീസിനു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം. വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ലുക്ക്ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള തീരുമാനം.