വ്യാഴം, 14 മെയ് 2026
ഖമേനിയുടെ സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ ഇറാന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരഗ്ചി ഡല്‍ഹിയിലെത്തി

ശ്രീനു എസ്| Last Modified വ്യാഴം, 14 മെയ് 2026 (11:10 IST)
സംഘര്‍ഷത്തെത്തുടര്‍ന്ന് പശ്ചിമേഷ്യയിലുടനീളം അസ്ഥിരത തുടരുന്നതിനിടെ ബ്രിക്‌സ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ഇറാനിയന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സെയ്ദ് അബ്ബാസ് അരഗ്ചി ബുധനാഴ്ച ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെത്തി. ഇന്ത്യയിലെ ഇറാനിയന്‍ എംബസി ആണ് എക്സിലൂടെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. പ്രാദേശിക സുരക്ഷ, സാമ്പത്തിക സഹകരണം, ആഗോള ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങള്‍ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ബ്രിക്സ് അംഗരാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുമായി അരാഗ്ചി ചര്‍ച്ചകളില്‍ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു.

അതേസമയം അന്തരിച്ച ഇറാനിയന്‍ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനിയുടെ സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകള്‍ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് പ്രാദേശിക മാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ അവകാശപ്പെട്ടു. ചടങ്ങുകളില്‍ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെടാതിരിക്കാന്‍ അധികൃതര്‍ വിപുലമായ ജനക്കൂട്ട നിയന്ത്രണവും ലോജിസ്റ്റിക്കല്‍ ക്രമീകരണങ്ങളും ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു.

ഇറാഖി പൗരന്മാരുള്‍പ്പെടെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വിലാപയാത്രക്കാര്‍ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തടസ്സങ്ങള്‍ കാരണം ഏപ്രിലില്‍ മിഡില്‍ ഈസ്റ്റില്‍ നിന്നുള്ള യൂറോപ്പിന്റെ ഇറക്കുമതി കുത്തനെ കുറഞ്ഞുവെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ഊര്‍ജ്ജ ഏജന്‍സി പറഞ്ഞു.



