ബിജെപി ആസ്ഥാനം ആക്രമിക്കാൻ സാധ്യത, ഡൽഹിയിൽ അതീവ ജാഗ്രത, സുരക്ഷ വർധിപ്പിച്ചു

ന്യൂഡല്ഹി: തലസ്ഥാന നഗരിയില് ഭീകരാക്രമണമുണ്ടാകാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പിനെത്തുടര്ന്ന് ഡല്ഹിയില് അതീവ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചു. ലൂട്ട്യന്സ് ഡല്ഹിയിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ സര്ക്കാര് കെട്ടിടങ്ങള്, രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടി ഓഫീസുകള്, തിരക്കേറിയ വിപണികള് എന്നിവിടങ്ങളില് സുരക്ഷാ ഏജന്സികള് നിരീക്ഷണം കര്ശനമാക്കി. ഡിഡിയു മാര്ഗിലുള്ള ബിജെപി ആസ്ഥാനം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടേക്കാമെന്ന പ്രത്യേക മുന്നറിയിപ്പിനെത്തുടര്ന്ന് ഇവിടങ്ങളില് സുരക്ഷ വര്ധിപ്പിച്ചത്.
ഡല്ഹി പൊലീസിന്റെ സ്പെഷ്യല് സെല്ലിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയത്. ചാവേര് ആക്രമണങ്ങള്ക്കോ വാഹനങ്ങളില് സ്ഫോടകവസ്തുക്കള് നിറച്ചുള്ള സ്ഫോടനങ്ങള്ക്കോ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ബിജെപി ആസ്ഥാനത്തിന് പുറമെ, ദക്ഷിണ ഡല്ഹിയിലെ പ്രധാന ഓഫീസുകള്ക്കും സര്ക്കാര് സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും കൂടുതല് സായുധ സേനയെ വിന്യസിക്കുകയും ബാരിക്കേഡുകള് സ്ഥാപിച്ച് വാഹന പരിശോധന ഊര്ജിതമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
പാകിസ്ഥാന് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഗുണ്ടാത്തലവന് ഷെഹ്സാദ് ഭട്ടിയുടെ കൂട്ടാളികളായ ഒന്പത് പേരെ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച സ്പെഷ്യല് സെല് പിടികൂടിയിരുന്നു. ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തതില് നിന്നാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിലെയും ഡല്ഹിയിലെയും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആക്രമണ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് സൂചന ലഭിച്ചത്. ഡല്ഹിയിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ക്ഷേത്രവും സോനിപ്പത്തിലെ തിരക്കേറിയ ധാബയും ഇവര് നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നതായും കണ്ടെത്തലുണ്ട്.
ബോംബ് സ്ക്വാഡ്, ഡോഗ് സ്ക്വാഡ്, ക്വിക്ക് റിയാക്ഷന് ടീമുകള് (QRT) എന്നിവയോട് സദാ സജ്ജരായിരിക്കാന് നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. സംശയാസ്പദമായ നീക്കങ്ങള്, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിലുള്ള വസ്തുക്കള്, പാര്ക്ക് ചെയ്ത വാഹനങ്ങള് എന്നിവ നിരീക്ഷിക്കാന് പ്രാദേശിക പൊലീസിന് പ്രത്യേക നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം നവംബര് പത്തിന് ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപമുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് ഇത്തവണ ഒരു തരത്തിലുള്ള വീഴ്ചയും ഉണ്ടാകരുതെന്ന് മുതിര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര് നിര്ദ്ദേശിച്ചു.
പ്രവാസികളും വിനോദസഞ്ചാരികളും ഉള്പ്പെടെയുള്ളവര് തിങ്ങിപ്പാര്ക്കുന്ന ഇടങ്ങളില് റാന്ഡം പരിശോധനകളും വെരിഫിക്കേഷന് നടപടികളും ഡല്ഹി പൊലീസ് തുടരുകയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിലും ഈ അതീവ ജാഗ്രത തുടരുമെന്നാണ് അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.