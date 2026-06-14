ഇങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ പല്ല് തേയ്ക്കുന്നത്? തെറ്റാണ്
പല്ലുകളിൽ ബ്രഷ് കൊണ്ട് ശക്തിയായി അമർത്തി തേയ്ക്കരുത്
പല്ലുകൾ വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കാൻ രണ്ട് നേരവും ബ്രഷ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമല്ലോ. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും രാത്രി കിടക്കുന്നതിനു മുൻപും പല്ല് തേയ്ക്കണം. എന്നാൽ അശ്രദ്ധയോടെ പല്ല് തേയ്ക്കുന്നത് ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.
പല്ലുകളിൽ ബ്രഷ് കൊണ്ട് ശക്തിയായി അമർത്തി തേയ്ക്കരുത്. ഇത് പല്ലുകളുടെ ഇനാമിൽ നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമാകും. ഇനാമിൽ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് മോണയിറക്കം സംഭവിക്കുന്നത്. മോണയിറക്കം മൂലം പല്ലുകളിൽ പുളിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഒരുപാട് നേരം പല്ലിൽ ബ്രഷ് ഉരയ്ക്കുന്നതും നല്ലതല്ല.
സോഫ്റ്റ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ പല്ലുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാവൂ. പല്ലുകളുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ബ്രഷ് എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. രണ്ട് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ പല്ല് തേയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. കൂടുതൽ അളവിൽ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതും പല്ലുകൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യും.
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ഇങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ പല്ല് തേയ്ക്കുന്നത്? തെറ്റാണ്
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Oats Dosa: ഓട്സ് കൊണ്ട് ദോശയുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
Oats Dosa: വൈകുന്നേരം കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് മടങ്ങിവരുമ്പോൾ ജങ്ക് ഫുഡ്സും എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുത്ത സ്നാക്സും നൽകുന്നത് ഇനി നിർത്തൂ. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന ഭക്ഷണം അവരുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാകണം. അത്തരത്തിലൊരു പലഹാരമാണ് പഴം പാൻ കേക്ക്. അധികം പ്രയാസപ്പെടാതെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന പലഹാരമാണിത്. ഓട്സ്, പഴം, മുട്ട എന്നിവയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യം. ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളും കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തിനു നല്ലതാണ്.
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വവ്വാലുകളും നിപയും
ദശലക്ഷകണക്കിനു വൈറസുകളാണ് വവ്വാലുകളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളത്. പ്രധാനമായും പഴംതീനി വവ്വാലുകളിൽ നിന്നാണ് നിപ വൈറസ് പകരുന്നത്. വവ്വാലുകളിൽ നിന്ന് പന്നികളിലേക്കും പിന്നീട് മനുഷ്യരിലേക്കും നിപ വൈറസ് എത്തിയെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. വവ്വാലുകളെ കൊന്നൊടുക്കിയാൽ നിപയെ പ്രതിരോധിക്കാമല്ലോ എന്നാണ് പലരുടെയും ചോദ്യം. എന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിപയേക്കാൾ അപകടകാരികളായ വൈറസുകൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഐഎംഎ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധനുമായ ഡോ.സുൽഫി നൂഹു പറയുന്നത്.