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ചിലന്തിവലകള് എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി വീട്ടില് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാം
ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളുടെയും കോണുകളില് ചിലന്തിവലകള് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇത് വീട് വൃത്തിഹീനമാക്കുകയും വീട്ടുകാര്ക്ക് അസ്വസ്ഥതയുമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മിക്ക ചിലന്തിവലകളും നിരുപദ്രവകരമാണെങ്കിലും അവ വീടിന്റെ ഭംഗി നശിപ്പിക്കുകയും വൃത്തിഹീനമായി തോന്നിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ലളിതമായ ഉപകരണങ്ങളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഉപയോഗിച്ച് ഫലപ്രദമായി ചിലന്തിവലകള് നീക്കം ചെയ്യാന് കഴിയും.
അതിന് ആദ്യം എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇവ കൂടുതലായി കാണുന്നതെന്നും അവ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നും മനസ്സിലാക്കണം. പ്രധാനമായും മൂലകള്, സീലിംഗ്, ഫര്ണിച്ചറുകളുടെ പുറകില്, ലൈറ്റുകളില് ഒക്കെയാണ് ചിലന്തി വലകള് കാണുന്നത്. സീലിംഗുകളിലെയും ചുമരിലെയുമൊക്കെ ചിലന്തി വല മാറ്റാന് ചൂലും ഡസ്റ്ററുമാണ് നല്ലത്. വാക്വം ക്ലീനറുകളും ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാം. മൂലകളിലെയും ഫര്ണിച്ചറുകളുടെയും ഇടയിലെ ചിലന്തി വല നീക്കം ചെയ്യാനും വാക്വം ക്ലീനറാണ് ഉത്തമം.
വാക്വം ക്ലീനര് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുമ്പോള് പൊടി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്ക്കും പരിഹാരമാകും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള വൃത്തിയാക്കലിലൂടെയും സ്ഥിരമായി വല ഉണ്ടാകാറുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് കൂടുതല് ശ്രദ്ധ നല്കുന്നതിലൂടെയും ഇത് ഒരു പരിധി വരെ തടയാം.
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ചിലന്തിവലകള് എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി വീട്ടില് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാം
Oats Dosa: ഓട്സ് കൊണ്ട് ദോശയുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
Oats Dosa: വൈകുന്നേരം കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് മടങ്ങിവരുമ്പോൾ ജങ്ക് ഫുഡ്സും എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുത്ത സ്നാക്സും നൽകുന്നത് ഇനി നിർത്തൂ. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന ഭക്ഷണം അവരുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാകണം. അത്തരത്തിലൊരു പലഹാരമാണ് പഴം പാൻ കേക്ക്. അധികം പ്രയാസപ്പെടാതെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന പലഹാരമാണിത്. ഓട്സ്, പഴം, മുട്ട എന്നിവയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യം. ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളും കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തിനു നല്ലതാണ്.
സാധാരണ ലൈംഗിക രോഗങ്ങള് സ്ത്രീകളില് നിന്ന് പുരുഷന്മാരെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്; ഇക്കാര്യങ്ങള് അറിയണം
വവ്വാലുകളും നിപയും
ദശലക്ഷകണക്കിനു വൈറസുകളാണ് വവ്വാലുകളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളത്. പ്രധാനമായും പഴംതീനി വവ്വാലുകളിൽ നിന്നാണ് നിപ വൈറസ് പകരുന്നത്. വവ്വാലുകളിൽ നിന്ന് പന്നികളിലേക്കും പിന്നീട് മനുഷ്യരിലേക്കും നിപ വൈറസ് എത്തിയെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. വവ്വാലുകളെ കൊന്നൊടുക്കിയാൽ നിപയെ പ്രതിരോധിക്കാമല്ലോ എന്നാണ് പലരുടെയും ചോദ്യം. എന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിപയേക്കാൾ അപകടകാരികളായ വൈറസുകൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഐഎംഎ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധനുമായ ഡോ.സുൽഫി നൂഹു പറയുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്ത് ജലജന്യ രോഗങ്ങള് വ്യാപിക്കുന്നു; രോഗലക്ഷണങ്ങളും മുന്കരുതലുകളും അറിയണം
സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില് ഷിഗെല്ലയും ജലജന്യ രോഗങ്ങളും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തില് ജനങ്ങള് ജാഗ്രത പുലര്ത്തണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. മഞ്ഞപ്പിത്തവും വയറിളക്ക രോഗങ്ങളും മറ്റു ജലജന്യ രോഗങ്ങളും റിപ്പോര്ട്ടു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മഴ കൂടിവരുന്ന സാഹചര്യത്തില് ഇവ കൂടുതല് ആളുകള്ക്ക് ബാധിച്ചേക്കാം.