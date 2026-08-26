പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ വാട്ടര് ഡയറ്റ്; 31കാരിക്ക് ഗുരുതരമായ ബ്രെയിന് ഡിസോഡര്!
പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഭക്ഷണക്രമം പിന്തുടര്ന്ന സ്ത്രീക്ക് തലച്ചോറിന് തകരാറ്. ചൈനയിലെ 31 വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീക്കാണ് ഗുരുതരമായ തലച്ചോറ് തകരാറുകള് ഉണ്ടായത്. സൗത്ത് ചൈന മോര്ണിംഗ് പോസ്റ്റിന്റെ റിപ്പോര്ട്ട് അനുസരിച്ച് ഹെനാന് പ്രവിശ്യയില് നിന്നുള്ള ആ സ്ത്രീ ഏതാനും ആഴ്ചകള്ക്കുള്ളില് ഏകദേശം 20 കിലോ ഭാരം കുറച്ചു. എന്നാല് പിന്നീട് അവര്ക്ക് നടക്കാന് ബുദ്ധിമുട്ടും ഓര്മ്മക്കുറവും ഉണ്ടായി, കഠിനമായ ഉപവാസം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളില് നിന്ന് അവര് ഒരിക്കലും പൂര്ണ്ണമായി സുഖം പ്രാപിക്കില്ലെന്ന് ഡോക്ടര്മാര് പറഞ്ഞു.
ആ സ്ത്രീ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു പരമ്പരാഗത താവോയിസ്റ്റ് ഉപവാസ രീതിയായ 'ബിഗു' പരിശീലിച്ചിരുന്നതായി റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷണക്രമത്തിന് മുമ്പ് 160 സെന്റീമീറ്റര് ഉയരവും 70 കിലോഗ്രാം ഭാരവുമുണ്ടായിരുന്നു ഇവര്ക്ക്. എന്നാല് ഭക്ഷണക്രമം കര്ശനമായി നിയന്ത്രിച്ചതിന് ശേഷം ആഴ്ചകള്ക്കുള്ളില് ഏകദേശം 20 കിലോ ഭാരം കുറച്ചു.
ഷെങ്ഷോ സര്വകലാശാലയിലെ ഫസ്റ്റ് അഫിലിയേറ്റഡ് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടര്മാര് അവര്ക്ക് വെര്ണിക്കീസ് എന്സെഫലോപ്പതി എന്ന ഗുരുതരമായ മസ്തിഷ്ക രോഗമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇത് കടുത്ത പോഷകാഹാരക്കുറവ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗുരുതരമായ തലച്ചോറ് രോഗമാണ്. ഈ അവസ്ഥ ആശയക്കുഴപ്പം, സന്തുലിതാവസ്ഥയിലും ഏകോപനത്തിലുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്, അസാധാരണമായ നേത്രചലനങ്ങള്, ഓര്മ്മക്കുറവ് എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകും.