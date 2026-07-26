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  4. There can be several reasons for the accumulation of belly fat after the age of 35
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Sunday, 26 July 2026 (18:00 IST)

35 വയസ്സിനു ശേഷം വയറ്റിലെ കൊഴുപ്പ് കൂടുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം; ഇക്കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

Work From Home, Continuous Sitting, Work from home and brain function, വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോം, തലച്ചോറിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Sun, 26 Jul 2026 (10:44 IST)
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30കളുടെ മധ്യഘട്ടം പിന്നിടുമ്പോള്‍ പ്രത്യേകിച്ച് വയറിനു ചുറ്റുമായി ശരീരം കൊഴുപ്പ് സംഭരിക്കുന്ന രീതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ പലരും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. ചിലര്‍ക്ക് 'സ്‌ട്രെസ് ബെല്ലി' എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ മറ്റു ചിലരില്‍ 'ഹോര്‍മോണല്‍ ബെല്ലി' രൂപപ്പെട്ടേക്കാം. രണ്ടും വയറിലെ കൊഴുപ്പ് വര്‍ദ്ധിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അടിസ്ഥാന കാരണങ്ങള്‍ ഗണ്യമായി വ്യത്യാസപ്പെടാം.
 
ശരീരത്തിന്റെ പ്രാഥമിക സമ്മര്‍ദ്ദ ഹോര്‍മോണായ കോര്‍ട്ടിസോളിന്റെ ഉയര്‍ന്ന അളവുമായി സ്‌ട്രെസ്സ്‌ബെല്ലി പലപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിട്ടുമാറാത്ത സമ്മര്‍ദ്ദം മധ്യഭാഗത്ത് കൊഴുപ്പ് സംഭരണം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. കൂടാതെ ഉറക്കം തടസ്സപ്പെടല്‍, പഞ്ചസാരയുടെ ആസക്തി, കുറഞ്ഞ ഊര്‍ജ്ജം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകും. എന്നാല്‍ മറുവശത്ത് പെരിമെനോപോസ്, ആര്‍ത്തവവിരാമം എന്നിവയുടെ സമയത്ത് സാധാരണയായി സംഭവിക്കുന്ന ഈസ്ട്രജന്‍, പ്രോജസ്റ്ററോണ്‍, ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണ്‍ അളവുകളിലെ മാറ്റങ്ങള്‍ കാരണം ഹോര്‍മോണ്‍ ബെല്ലി വികസിച്ചേക്കാം. 
 
ഈ ഹോര്‍മോണ്‍ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍ കൊഴുപ്പ് വിതരണത്തെ സ്വാധീനിക്കുകയും മെറ്റബോളിസം മന്ദഗതിയിലാക്കുകയും വയറിന്റെ ഭാഗത്ത് കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
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