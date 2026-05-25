അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- കെഎസ്ആര്ടിസിയില് സ്ത്രീകള്ക്ക് സൗജന്യ യാത്ര ഓര്ഡിനറിയില് മാത്രമാകും; വരുമാന പരിധിയില്ലാതെ യാത്ര
- 2024ല് രാജ്യത്ത് ദിവസവും മരണപ്പെട്ടത് 16 സ്ത്രീകള്; ഞെട്ടിക്കുന്ന സ്ത്രീധന മരണ കണക്കുകള് പുറത്ത്
- സ്വകാര്യ ബസ് മേഖല തകരും: സ്ത്രീകള്ക്ക് സൗജന്യ യാത്ര നല്കുന്നതില് പ്രതിഷേധവുമായി ബസ് ഉടമകള്
- സ്ത്രീകള്ക്ക് സൗജന്യ യാത്ര ജൂണ് 15 മുതല്, ആശാ വര്ക്കര്മാരുടെ ഓണറേറിയം 3000 രൂപ വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു: മുഖ്യമന്ത്രി
- സ്ത്രീകള്ക്ക് കെഎസ്ആര്ടിസിയില് സൗജന്യ യാത്ര നല്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പുനര്ചിന്ത വേണം; സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകള് സര്ക്കാരിനോട്
സ്ത്രീകള്ക്കും പുരുഷന്മാര്ക്കും ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ഥ ശരീരഭാരമാണ് വേണ്ടത്!
ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ശരീരഭാരവും ഉയരവും തമ്മില് ഒരു അനുപാതം ഉണ്ട്. ഇത് ബോഡി മാസ്സ് ഇന്ഡക്സിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ശരിയായ ശരീരഭാരം നിലനിര്ത്തുന്നത് നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമാണ്. ശരീരഭാരം കുറയുന്നതും കൂടുന്നതും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാക്കും. ശരീരഭാരം കൂടുതലാണെങ്കില് അത് പ്രമേഹം, രക്തസമ്മര്ദം, ഹൃദ്രോഗം,ഫാറ്റി ലിവര് തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് കാരണമാകും. ഇനി ശരീരഭാരം കുറയുകയാണെങ്കില് അത് നിങ്ങളുടെ എല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യം, പ്രതിരോധശേഷി എന്നിവയെ മൊത്തത്തില് ബാധിക്കും. സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും ഭാരത്തില് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങള് ഉണ്ടാകാം.
സ്ത്രീകളുടെ ശരീരഭാരം ഇനി പറയുന്ന പ്രകാരം ആയിരിക്കണം
150 cm: 43 - 57 kg
155 cm: 45 - 60 kg
160 cm: 48 - 62 kg
165 cm: 51 - 65 kg
170 cm: 54 - 68 kg
175 cm: 57 - 72 kg
180 cm: 60 - 75 kg
185 cm: 63 - 78 kg
പുരുഷന്മാരുടെ ഭാരം ഇനി പറയുന്ന പ്രകാരവും ആയിരിക്കണം
160 cm: 50 - 65 kg
165 cm: 53 - 68 kg
170 cm: 56 - 71 kg
175 cm: 59 - 75 kg
180 cm: 62 - 79 kg
185 cm: 65 - 83 kg
190 cm: 68 - 87 kg
195 cm: 71 - 91 kg
26കാരനുമായി കിടക്ക പങ്കിട്ടു, മനോഹരമായിരുന്നുവെന്ന് ചാർലീസ് തെറോൺ, 50 വയസിലെ സിംഗിൾ ലൈഫ് ആസ്വദിക്കുന്നുവെന്ന് താരം
'വേണ്ട വേഗം'; സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ഉപേക്ഷിച്ചു
തീർന്നിട്ടില്ല രാമാ.., പെട്രോൾ- ഡീസൽ വില ഇനിയും ഉയരുമെന്ന് സൂചന
ട്രംപിന് പിന്നാലെ ചൈനയിലെത്തി പുടിന്; 40 കരാറുകളില് ഒപ്പിടും
ഭര്ത്താക്കന്മാരോട് ഒരിക്കലും ഇക്കാര്യങ്ങള് ചെയ്യരുത്
സവാളയിലെ കറുത്ത പാടുകൾ അപകടകാരിയാണോ? ശ്രദ്ധിക്കുക
സവാളയുടെ തൊലി കളയുമ്പോൾ പലയിടത്തായി കറുത്ത പാടുകളും വരകളും കാണുന്നത് എന്താണ്? ഇത് ആരോഗ്യത്തിനു അപകടകരമാണോ? ഈ സംശയം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. സവാളയുടെ തൊലി കളയുമ്പോൾ കാണുന്ന കറുത്ത പാടുകൾ ഒരു തരം പൂപ്പലാണ്. ആസ്പർജിലസ് നൈഗർ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക. ഇത് അത്ര വലിയ അപകടകാരി അല്ലെങ്കിലും നാം ശ്രദ്ധിക്കണം. മുന്തിരി, ഉള്ളി, നിലക്കടല എന്നിവയിലെല്ലാം ഇത്തരം പാടുകൾ കാണപ്പെട്ടേക്കാം. തൊലി കളഞ്ഞശേഷം സവാള നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം. സവാളയുടെ കറുത്ത കുത്തുകളും വരകളും നന്നായി കഴുകിയാൽ പോകുന്നതാണ്.