  1. മറ്റുള്ളവ
  2. ആരോഗ്യം
  3. ആരോഗ്യവാര്‍ത്ത
  4. Sleep deprivation increases risk of cancer under 50
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 31 May 2026 (11:41 IST)

ഉറക്കക്കുറവ് കാൻസർ സാധ്യത ഉയർത്തുമോ? 50 വയസിന് താഴെയുള്ളവരിൽ ആശങ്ക ഉയർത്തി പുതിയ പഠനം

ഉറക്കക്കുറവ് ശരീരത്തെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്‌നം മാത്രമല്ല, ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്കുള്ള വഴിയുമാകാമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി പുതിയ പഠനങ്ങള്‍.

Sleep Deprivation, Cancer Risk,Health News, Health Studies
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Sun, 31 May 2026 (11:41 IST) Updated: Sun, 31 May 2026 (11:43 IST)
google-news
ഉറക്കക്കുറവ് ശരീരത്തെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്‌നം മാത്രമല്ല, ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്കുള്ള വഴിയുമാകാമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി പുതിയ പഠനങ്ങള്‍. പ്രത്യേകിച്ച് 50 വയസിന് താഴെയുള്ളവരില്‍ കാന്‍സര്‍ കേസുകള്‍ വര്‍ധിക്കുന്നതുമായി ഉറക്കക്കുറവിന് ബന്ധമുണ്ടാകാമെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. 
 
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാന്‍സര്‍ സമ്മേളനമായ ഷിക്കാഗോയിലെ അമേരിക്കന്‍ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ക്ലിനിക്കല്‍ ഓങ്കോളജിയുടെ വാര്‍ഷിക സമ്മേലനത്തിലാണ് പഠനം അവതരിപ്പിച്ചത്. ഹൂസ്റ്റണിലെ എം ഡി ആന്‍ഡേഴ്‌സണ്‍ കാന്‍സര്‍ സെന്റര്‍ 18നും 50നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ള 18 മില്യണ്‍ യുഎസ് പൗരന്മാരുടെ ആരോഗ്യവിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ചാണ് പഠനം നടത്തിയത്.
 
ഉറക്കക്കുറവുള്ളവരില്‍ കുടലിനെ ബാധിക്കുന്ന അര്‍ബുദം, സ്തനാര്‍ബുദം, ഗര്‍ഭാശയ അര്‍ബുദം അല്ലെങ്കില്‍ അണ്ഡാശയ കാന്‍സര്‍ എന്നിവ പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഉറക്കമില്ലായ്മ ബാധിച്ച 50ല്‍ താഴെയുള്ളവര്‍ക്ക് 5 വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ കാന്‍സര്‍ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത 3 മടങ്ങാണെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.
 
ഉറക്കക്കുറവിനൊപ്പം മദ്യപാനം, അമിതവണ്ണം, വ്യായാമമില്ലായ്മ, പുകവലി തുടങ്ങിയവ കൂടി ചേരുന്നതാണ് അര്‍ബുദ സാധ്യത കൂട്ടുന്നത്. ദുര്‍ബലമായ രോഗപ്രതിരോധശേഷിയും ഒരു കാരണമാണ്. കഴിഞ്ഞ 3 ദശകത്തിനിടയില്‍ അര്‍ബുദം ബാധിച്ച ചെറുപ്പക്കാരുടെ എണ്ണത്തില്‍ 80 ശതമാനം വര്‍ധനവുണ്ടതായി പഠനം പറയുന്നു. 30കളിലും 40കളിലും ഉള്ളവരിലും അതിന് താഴെയുള്ളവരിലും കാന്‍സര്‍ മൂലമുള്ള മരണനിരക്ക് 27 ശതമാനവും വര്‍ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 
നല്ല ഉറക്കത്തിനായി ചെയ്യേണ്ടത്
 
ആരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം മുതിര്‍ന്നവര്‍ ദിവസവും 7 മുതല്‍ 9 മണിക്കൂര്‍ വരെ ഉറങ്ങാന്‍ ശ്രമിക്കണം. ഉറങ്ങുന്നതിനും എഴുന്നേല്‍ക്കുന്നതിനും സ്ഥിരമായ സമയം പാലിക്കുക, മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക, കഫെയ്ന്‍ പാനീയങ്ങള്‍ രാത്രി ഒഴിവാക്കുക, ശാന്തവും ഇരുണ്ടതുമായ ഉറക്കപരിസരം ഒരുക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ നല്ല ഉറക്കത്തിന് സഹായകരമാണ്.
 
കാന്‍സര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഗുരുതര രോഗങ്ങളുടെ സാധ്യത കുറയ്ക്കാന്‍ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണരീതി, സ്ഥിരമായ വ്യായാമം, മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദ നിയന്ത്രണം എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം മതിയായ ഉറക്കവും ജീവിതശൈലിയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

ഇങ്ങനെ കളിക്കണ്ടെ മോനു, ഒരു സെഞ്ചുറിയല്ലെ പോയത്: വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട നിരാശയിലിരിക്കുന്ന വൈഭവിന് പരാഗിന്റെ ഉപദേശം!

ഇങ്ങനെ കളിക്കണ്ടെ മോനു, ഒരു സെഞ്ചുറിയല്ലെ പോയത്: വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട നിരാശയിലിരിക്കുന്ന വൈഭവിന് പരാഗിന്റെ ഉപദേശം!നിരാശനായിരിക്കുന്ന താരത്തിന് റിയാന്‍ പരാഗ് ഉപദേശം നല്‍കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ആരാധകരെ ചൊടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കണം; വീണയുടെ ബാങ്ക് ലോക്കര്‍ തുറന്നു പരിശോധിക്കാനുള്ള നീക്കവുമായി ഇഡി

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കണം; വീണയുടെ ബാങ്ക് ലോക്കര്‍ തുറന്നു പരിശോധിക്കാനുള്ള നീക്കവുമായി ഇഡിഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിലെ ലോക്കറിലേക്ക് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത്. പണമിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതല്‍ രേഖകളും വിവരങ്ങളും കണ്ടെത്താനാണ് ഈ നീക്കം.

30 ദിവസത്തേക്കുള്ള പാചകവാതകം സംഭരിക്കണം, കമ്പനികൾക്ക് നിർദേശം നൽകി കേന്ദ്രം

30 ദിവസത്തേക്കുള്ള പാചകവാതകം സംഭരിക്കണം, കമ്പനികൾക്ക് നിർദേശം നൽകി കേന്ദ്രംപെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സുജാത ശര്‍മയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

hardik Pandya : മുംബൈ വിടുമെന്ന് ഉറപ്പ്, ചെന്നൈയോ രാജസ്ഥാനോ?, പിടിതരാതെ ഹാർദ്ദിക്, പുതിയ പോസ്റ്റ് ചർച്ചയാകും

hardik Pandya : മുംബൈ വിടുമെന്ന് ഉറപ്പ്, ചെന്നൈയോ രാജസ്ഥാനോ?, പിടിതരാതെ ഹാർദ്ദിക്, പുതിയ പോസ്റ്റ് ചർച്ചയാകുംഹാര്‍ദ്ദിക് പങ്കുവെച്ച ചിത്രത്തില്‍ മൊബൈല്‍ സ്‌ക്രീനില്‍ 07:07 എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

ഗാസ മുനമ്പില്‍ 40 ടണ്‍ മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ എത്തിച്ച് യുഎഇ

ഗാസ മുനമ്പില്‍ 40 ടണ്‍ മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ എത്തിച്ച് യുഎഇമെഡിക്കല്‍ സപ്ലൈകളും ആംബുലന്‍സുകളും ആരോഗ്യ സേവനങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ആശുപത്രികള്‍ക്കും മെഡിക്കല്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും അവശ്യ സഹായം നല്‍കുന്നതിനും സഹായിക്കും.

ഉറക്കക്കുറവ് കാൻസർ സാധ്യത ഉയർത്തുമോ? 50 വയസിന് താഴെയുള്ളവരിൽ ആശങ്ക ഉയർത്തി പുതിയ പഠനം

ഉറക്കക്കുറവ് കാൻസർ സാധ്യത ഉയർത്തുമോ? 50 വയസിന് താഴെയുള്ളവരിൽ ആശങ്ക ഉയർത്തി പുതിയ പഠനംലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാന്‍സര്‍ സമ്മേളനമായ ഷിക്കാഗോയിലെ അമേരിക്കന്‍ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ക്ലിനിക്കല്‍ ഓങ്കോളജിയുടെ വാര്‍ഷിക സമ്മേലനത്തിലാണ് പഠനം അവതരിപ്പിച്ചത്.

ചര്‍മ്മത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങള്‍ ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാവാം

ചര്‍മ്മത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങള്‍ ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാവാംസാധാരണയായി ശരീരത്തില്‍ കാല്‍സ്യത്തിന്റെ കുറവുള്ളപ്പോഴാണ് നഖത്തില്‍ വെള്ള നിറം കാണപ്പെടുന്നത്. എന്നാല്‍ ഹൃദ്രോഗം മൂലം രക്തയോട്ടം കുറഞ്ഞാലും ഇത്തരത്തില്‍ വെള്ളം കാണപ്പെടും.

21 വയസ്സ് പ്രായവ്യത്യാസം, ആദ്യം ആരാധനയായിരുന്നു, വർഷങ്ങളോളം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു, പിന്നീട് ഡേറ്റിങ്ങിലായി, മിലിന്ദ് സോമനുമായുള്ള പ്രണയത്തെ പറ്റി ഷഹാന ഗോസ്വാമി

21 വയസ്സ് പ്രായവ്യത്യാസം, ആദ്യം ആരാധനയായിരുന്നു, വർഷങ്ങളോളം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു, പിന്നീട് ഡേറ്റിങ്ങിലായി, മിലിന്ദ് സോമനുമായുള്ള പ്രണയത്തെ പറ്റി ഷഹാന ഗോസ്വാമി2018-ല്‍ അങ്കിത കോന്‍വറുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവാഹത്തിന് മുന്‍പ്, തെന്നിന്ത്യന്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ക്കും സുപരിചിതയായ നടി ഷഹാന ഗോസ്വാമിയുമായി മിലിന്ദ് പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് പേജ് ത്രീ കോളങ്ങളില്‍ ഏറെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ആ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചും, ഒടുവില്‍ പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയുള്ള വേര്‍പിരിയലിനെക്കുറിച്ചും മനസ്സ് തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ഷഹാന.

ശരീരത്തില്‍ അമിത ജലാംശമുണ്ടായാലുളള അപകടങ്ങള്‍ അറിയാമോ

ശരീരത്തില്‍ അമിത ജലാംശമുണ്ടായാലുളള അപകടങ്ങള്‍ അറിയാമോഎന്നിരുന്നാലും വളരെയധികം ജലാംശം ശരീരത്തില്‍ ഉണ്ടാകുന്നത് ആരോഗ്യപരമായി അപകടങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നു. ഓവര്‍ഹൈഡ്രേഷന്‍ ഫലമായി അപകടകരമായ ഹൈപ്പോനാട്രീമിയ അവസ്ഥകള്‍ക്ക് കാരണമാകും.

മരുന്ന് കഴിച്ചയുടനെ ഉറങ്ങരുത്, ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണം

മരുന്ന് കഴിച്ചയുടനെ ഉറങ്ങരുത്, ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണംഗുളിക കഴിക്കുമ്പോള്‍ അതിനോടൊപ്പം വെള്ളം കൂടെ കുടിച്ചാല്‍ മാത്രമേ ശരിയായ രീതിയില്‍ അതിന്റെ ഗുണങ്ങള്‍ ആഗീരണം ചെയ്യുകയും അസുഖം കുറയുകയുമുള്ളൂ.