മലബന്ധമുണ്ടെങ്കില് വയറിളക്കം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങള്ക്കറിയാമോ; ഓവര്ഫ്ലോ വയറിളക്കം എന്താണ്?
കഠിനമായ മലബന്ധം ഉള്ളപ്പോഴും വയറിളക്കം ഉണ്ടാകാന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ഓവര്ഫ്ലോ വയറിളക്കം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. വലിയ അളവില് കട്ടിയുള്ള മലം വന്കുടലില് കുടുങ്ങി അനങ്ങാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. തടസ്സം ഉണ്ടാകുമ്പോള്. ദ്രാവക മലം അല്ലെങ്കില് വെള്ളം മാത്രമേ അതിന് ചുറ്റും കടന്നുപോകാനും പുറത്തേക്ക് ഒഴുകാനും കഴിയൂ. തല്ഫലമായി, ശരിയായ മലവിസര്ജ്ജനം കൂടാതെ നിരവധി ദിവസങ്ങള്ക്ക് ശേഷം നിങ്ങള്ക്ക് ഇടയ്ക്കിടെയോ സ്ഥിരമായോ വയറിളക്കം അനുഭവപ്പെടാം.
പലരും തങ്ങള്ക്ക് തുടര്ച്ചയായ വയറിളക്കമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. വാസ്തവത്തില് അവര്ക്ക് ഗുരുതരമായ മലബന്ധം ഉണ്ടാകാം. വയറുവേദന, ശരീരവണ്ണം, ഓക്കാനം, ഇടയ്ക്കിടെ അയഞ്ഞ മലം എന്നിവ ലക്ഷണങ്ങളില് ഉള്പ്പെടാം. ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് മെഡിക്കല് വിലയിരുത്തല് ആവശ്യമാണെന്നും ശരിയായ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശമില്ലാതെ വീട്ടില് ചികിത്സിക്കരുതെന്നും ഡോക്ടമാര് പറയുന്നു. തടസ്സത്തിന്റെ തീവ്രത വിലയിരുത്തുന്നതിനും അടിസ്ഥാനപരമായ ഏതെങ്കിലും അപകടസാധ്യത ഘടകങ്ങള് തിരിച്ചറിയുന്നതിനുമുള്ള ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പരിശോധനകളിലൂടെയാണ് ചികിത്സ സാധാരണയായി ആരംഭിക്കുന്നത്.
വന്കുടലില് നിന്ന് മലം സുരക്ഷിതമായി നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലാണ് ചികിത്സ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം, നാരുകളുടെ അളവ് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുക, നന്നായി ജലാംശം നിലനിര്ത്തുക, ആരോഗ്യകരമായ ദഹനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു മലവിസര്ജ്ജന ദിനചര്യ കെട്ടിപ്പടുക്കുക തുടങ്ങിയ ദീര്ഘകാല നടപടികളിലൂടെ പതിവ് മലവിസര്ജ്ജനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.
വീട്ടിൽ ചോറ് ബാക്കി വരുമ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം അത് തിളപ്പിച്ചൂറ്റി കഴിക്കുന്ന ശീലം പൊതുവെ മലയാളികൾക്കുണ്ട്. എളുപ്പ പണിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും തിളപ്പിച്ചൂറ്റിയ ചോറ് കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയ്ക്ക് പോലും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ പറയുന്നത്.
സവാളയുടെ തൊലി കളയുമ്പോൾ പലയിടത്തായി കറുത്ത പാടുകളും വരകളും കാണുന്നത് എന്താണ്? ഇത് ആരോഗ്യത്തിനു അപകടകരമാണോ? ഈ സംശയം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. സവാളയുടെ തൊലി കളയുമ്പോൾ കാണുന്ന കറുത്ത പാടുകൾ ഒരു തരം പൂപ്പലാണ്. ആസ്പർജിലസ് നൈഗർ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക. ഇത് അത്ര വലിയ അപകടകാരി അല്ലെങ്കിലും നാം ശ്രദ്ധിക്കണം. മുന്തിരി, ഉള്ളി, നിലക്കടല എന്നിവയിലെല്ലാം ഇത്തരം പാടുകൾ കാണപ്പെട്ടേക്കാം. തൊലി കളഞ്ഞശേഷം സവാള നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം. സവാളയുടെ കറുത്ത കുത്തുകളും വരകളും നന്നായി കഴുകിയാൽ പോകുന്നതാണ്.