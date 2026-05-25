  Did you know that constipation can cause diarrhea
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 25 May 2026 (20:00 IST)

മലബന്ധമുണ്ടെങ്കില്‍ വയറിളക്കം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങള്‍ക്കറിയാമോ; ഓവര്‍ഫ്‌ലോ വയറിളക്കം എന്താണ്?

Publish: Mon, 25 May 2026 (20:00 IST) Updated: Mon, 25 May 2026 (20:02 IST)
കഠിനമായ മലബന്ധം ഉള്ളപ്പോഴും വയറിളക്കം ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ഓവര്‍ഫ്‌ലോ വയറിളക്കം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. വലിയ അളവില്‍ കട്ടിയുള്ള മലം വന്‍കുടലില്‍ കുടുങ്ങി അനങ്ങാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. തടസ്സം ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍. ദ്രാവക മലം അല്ലെങ്കില്‍ വെള്ളം മാത്രമേ അതിന് ചുറ്റും കടന്നുപോകാനും പുറത്തേക്ക് ഒഴുകാനും കഴിയൂ. തല്‍ഫലമായി, ശരിയായ മലവിസര്‍ജ്ജനം കൂടാതെ നിരവധി ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇടയ്ക്കിടെയോ സ്ഥിരമായോ വയറിളക്കം അനുഭവപ്പെടാം.
 
പലരും തങ്ങള്‍ക്ക് തുടര്‍ച്ചയായ വയറിളക്കമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. വാസ്തവത്തില്‍ അവര്‍ക്ക് ഗുരുതരമായ മലബന്ധം ഉണ്ടാകാം. വയറുവേദന, ശരീരവണ്ണം, ഓക്കാനം, ഇടയ്ക്കിടെ അയഞ്ഞ മലം എന്നിവ ലക്ഷണങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെടാം. ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് മെഡിക്കല്‍ വിലയിരുത്തല്‍ ആവശ്യമാണെന്നും ശരിയായ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശമില്ലാതെ വീട്ടില്‍ ചികിത്സിക്കരുതെന്നും ഡോക്ടമാര്‍ പറയുന്നു. തടസ്സത്തിന്റെ തീവ്രത വിലയിരുത്തുന്നതിനും അടിസ്ഥാനപരമായ ഏതെങ്കിലും അപകടസാധ്യത ഘടകങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുമുള്ള ഡയഗ്‌നോസ്റ്റിക് പരിശോധനകളിലൂടെയാണ് ചികിത്സ സാധാരണയായി ആരംഭിക്കുന്നത്. 
 
വന്‍കുടലില്‍ നിന്ന് മലം സുരക്ഷിതമായി നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലാണ് ചികിത്സ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം, നാരുകളുടെ അളവ് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക, നന്നായി ജലാംശം നിലനിര്‍ത്തുക, ആരോഗ്യകരമായ ദഹനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു മലവിസര്‍ജ്ജന ദിനചര്യ കെട്ടിപ്പടുക്കുക തുടങ്ങിയ ദീര്‍ഘകാല നടപടികളിലൂടെ പതിവ് മലവിസര്‍ജ്ജനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.
