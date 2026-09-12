വെറുംവയറ്റിൽ ചൂടുവെള്ളം കുടിച്ചാലുള്ള ഗുണങ്ങൾ അറിയുമോ?
അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒട്ടേറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ, പല്ല് തേക്കുന്നതിനു മുൻപ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമാണോ? പലർക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ സംശയങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ, അതിരാവിലെ വെറുംവയറ്റിൽ പല്ല് തേക്കുന്നതിനു മുൻപ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നല്ല ശീലമാണ്. പല്ല് തേക്കുന്നതിനു മുൻപ് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ വായിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആസിഡുകൾ നിങ്ങളുടെ ആമാശയത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയും ഇത് ബാക്ടീരിയകളെ കൊല്ലാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ, രാവിലെ പല്ല് തേക്കുന്നതിനു മുൻപ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് പതിവാക്കുക. ഇതുവഴി പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല.
വെറുംവയറ്റിൽ ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുന്നതാണ് അത്യുത്തമം. ചൂടുവെള്ളം കുടൽ വൃത്തിയാക്കുകയും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ദോഷകരമായ വിഷവസ്തുക്കളെ അകറ്റുകയും ചെയ്യും. രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ വെള്ളം കുടിച്ച ശേഷം പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനായി കുറഞ്ഞത് 45 മിനിറ്റെങ്കിലും കാത്തിരിക്കണം. ഇത് ആരോഗ്യത്തിന് മികച്ചതാണെന്ന് ഗവേഷകർ നിർദേശിക്കുന്നു. അതായത് ബെഡ് കോഫിയേക്കാൾ ആരോഗ്യത്തിനു നല്ലത് രാവിലെ വെറുംവയറ്റിൽ ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുന്നതാണ്.
വെറുംവയറ്റിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് മലബന്ധം ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും. ബെഡ്ഡിൽ ഇരുന്ന് വളരെ സാവധാനം വേണം വെള്ളം കുടിക്കാൻ. ധൃതിയിൽ ധാരാളം വെള്ളം ഒരുമിച്ച് കുടിക്കുന്നത് അത്ര നല്ല ശീലമല്ല. ഗ്ലാസിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുടിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം.