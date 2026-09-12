  1. മറ്റുള്ളവ
  2. ആരോഗ്യം
  3. ലേഖനങ്ങള്‍
  4. Yoga and meditation won't help
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 12 September 2026 (11:45 IST)

യോഗ ചെയ്തിട്ടും ധ്യാനിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല! ഈ ശീലങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ സമാധാനത്തെ തകര്‍ക്കുന്നത്

പ്രാണായാമം,ജീവശക്തി നിയന്ത്രണം,പ്രാണായാമത്തിന്റെ ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ,പ്രാണായാമ പരിശീലനം,Pranayama breathing technique,Benefits of pranayama,Control life energy with pranayama,Yoga breathing methods
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Sat, 12 Sep 2026 (10:47 IST)
google-news
ചില ശീലങ്ങള്‍ ആളുകള്‍ അറിയാതെ വളര്‍ത്തിയെടുക്കുന്നത് അവരുടെ സമാധാനത്തെ കെടുത്തിക്കളയും. ചിലര്‍ പറയാറുണ്ട് ഞാന്‍ യോഗ ചെയ്യാറുണ്ട്, ധ്യാനിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന്. ഇതിന് പ്രധാന കാരണം ചില ശീലങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നതിനാലാണ്. അതില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഡിജിറ്റല്‍ ഓവര്‍ലോഡ്. കൂടുതല്‍ നേരം ഡിജിറ്റല്‍ മേഖലയില്‍ ചിലവഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സമാധാനം കളയുകയും സമ്മര്‍ദ്ദം കൂട്ടുകയും ചെയ്യും. മറ്റൊന്ന് വികാരങ്ങള്‍ എപ്പോഴും അടക്കി പിടിക്കുന്നതാണ്. ഇതും നല്ലതല്ല. എല്ലാവരേയും സന്തോഷിപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ശീലമെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ ദുഃഖിക്കും. 
 
മറ്റൊരു പ്രധാന മോശം ശീലം ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതും ഷോപ്പിങ് ചെയ്യുന്നതും മറ്റുമാണ്. ശ്രദ്ധയില്ലാതെ എന്തുചെയ്യുന്നതും മോശം കാര്യമാണ്. കൂടാതെ ഭൂതകാലത്തിലും ഭാവികാലത്തിലും മനസ് വച്ച് ജീവിക്കുന്ന ശീലം നിങ്ങള്‍ക്കുണ്ടെങ്കില്‍ മനഃസമാധാനം നിങ്ങള്‍ക്ക് സ്വപ്‌നം മാത്രമേ കാണാന്‍ സാധിക്കു. എപ്പോഴും പരാജയപ്പെടുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഭയപ്പെടുന്ന ശീലവും ഒഴിവാക്കണം. കൂടാതെ അമിതമായി ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നതും സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകും. ചെയ്യുന്ന എല്ലാകാര്യങ്ങളും ഏറ്റവും മികച്ചതായിരിക്കണമെന്ന ചിന്തയും അപകടകരമാണ്.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
വയറിളക്കത്തെ നിസാരമായി കാണരുത്; ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം

കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ പോലും സെഞ്ചുറി നേടി, രോഹിത്തിന് ലോകകപ്പിൽ സ്ഥാനമുറപ്പ്, ഉറച്ച പിന്തുണ നൽകി ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി

കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ പോലും സെഞ്ചുറി നേടി, രോഹിത്തിന് ലോകകപ്പിൽ സ്ഥാനമുറപ്പ്, ഉറച്ച പിന്തുണ നൽകി ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറിമുംബൈയില്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 3ന് ചേര്‍ന്ന ബിസിസിഐ അവലോകന യോഗത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഏകദിന ടീമില്‍ രോഹിത് ശര്‍മയെ നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനെ ശക്തമായി പിന്തുണച്ച് സെക്രട്ടറി ദേവജിത് സൈകിയ. 2027ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിനുള്ള ടീമില്‍ രോഹിത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നിര്‍ണായകമാകുമെന്ന് സൈകിയ യോഗത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

പണത്തിനായി ടീച്ചർമാരുടെയും സഹപാഠികളുടെയും മോർഫ് ചെയ്ത നഗ്നചിത്രങ്ങൾ ടെലഗ്രാം വഴി പ്രചരിപ്പിച്ചു, കോളേജ് വിദ്യാർഥി പിടിയിൽ

പണത്തിനായി ടീച്ചർമാരുടെയും സഹപാഠികളുടെയും മോർഫ് ചെയ്ത നഗ്നചിത്രങ്ങൾ ടെലഗ്രാം വഴി പ്രചരിപ്പിച്ചു, കോളേജ് വിദ്യാർഥി പിടിയിൽനഗ്‌നചിത്രങ്ങള്‍ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുകള്‍ വഴി പണം വാങ്ങി വിറ്റതിനുള്ള തെളിവുകളും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു.

നമ്മള്‍ മറ്റുള്ളവരുടെ അടിമകളാണോ: ടാറ്റ കെമിക്കല്‍സിനോട് രാജ്യത്തെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ കെനിയന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഉത്തരവിട്ടു

നമ്മള്‍ മറ്റുള്ളവരുടെ അടിമകളാണോ: ടാറ്റ കെമിക്കല്‍സിനോട് രാജ്യത്തെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ കെനിയന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഉത്തരവിട്ടുകമ്പനിയുടെ സാന്നിധ്യം രാജ്യത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ടാറ്റ കെമിക്കല്‍സിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രണ്ട് പുതിയ കമ്പനികളെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് റൂട്ടോ പറഞ്ഞു.

ഒരു റൺ പോലും വഴങ്ങാതെ 3 വിക്കറ്റ് ,ഒപ്പം മറ്റൊരു നാഴികകല്ലും, വനിത ടി20യിൽ റെക്കോർഡ് നേട്ടം കളറാക്കി ദീപ്തി ശർമ

ഒരു റൺ പോലും വഴങ്ങാതെ 3 വിക്കറ്റ് ,ഒപ്പം മറ്റൊരു നാഴികകല്ലും, വനിത ടി20യിൽ റെക്കോർഡ് നേട്ടം കളറാക്കി ദീപ്തി ശർമവനിതാ ഏഷ്യാകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് എ പോരാട്ടത്തില്‍ തായ്ലന്‍ഡിനെതിരെ 3 വിക്കറ്റുകള്‍ സ്വന്തമാക്കിയതോടെയാണ് താരം റെക്കോര്‍ഡ് നേട്ടത്തിലെത്തിയത്. 109

ഓണം ബമ്പർ പോയത് ബെത്ലഹേമിലേക്ക്, 200 കോടി കളക്ഷനും മറികറ്റന്ന് നിവിൻ പോളി ചിത്രം

ഓണം ബമ്പർ പോയത് ബെത്ലഹേമിലേക്ക്, 200 കോടി കളക്ഷനും മറികറ്റന്ന് നിവിൻ പോളി ചിത്രംമലയാള സിനിമയില്‍ ഏറ്റവും വേഗത്തില്‍ 200 കോടി സ്വന്തമാക്കിയ ചിത്രങ്ങളില്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് നിലവില്‍ നിവിന്‍ പോളി ചിത്രം.

വയറിളക്കത്തെ നിസാരമായി കാണരുത്; ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം

വയറിളക്കത്തെ നിസാരമായി കാണരുത്; ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണംവയറിളക്കം മൂലമുള്ള നിര്‍ജലീകരണം കുഞ്ഞുങ്ങളിലും പ്രായമുള്ളവരിലും ഗുരുതരമാകാന്‍ ഇടയുണ്ട്. വയറിളക്കം മൂലമുള്ള സങ്കീര്‍ണതകള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ അവബോധം വളരെ പ്രധാനമാണ്.

ഈ വിറ്റാമിനും മാനസികാരോഗ്യവും തമ്മില്‍ അടുത്ത ബന്ധം, ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണം

ഈ വിറ്റാമിനും മാനസികാരോഗ്യവും തമ്മില്‍ അടുത്ത ബന്ധം, ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണംഇതില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വിറ്റാമിന്‍ ഡിയുടെ കുറവ്. തലച്ചോറില്‍ സംതൃപ്തിയുടെ ഹോര്‍മോണായ ഡോപാമിന്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ വിറ്റാമിന്‍ ഡി അത്യാവശ്യമാണ്. ന്യൂറോണുകള്‍ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിലനിര്‍ത്താനും നല്ല മൂഡ് നിലനിര്‍ത്താനും വിറ്റാമിന്‍ ഡി അത്യാവശ്യമാണ്.

വെളുത്തുള്ളി ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക്കാണ്! ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണം

വെളുത്തുള്ളി ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക്കാണ്! ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണംആരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍ വെളുത്തുള്ളി വെറും വയറ്റില്‍ കഴിക്കുന്നത് കൂടുതല്‍ ആരോഗ്യഗുണങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുമെന്നാണ്. ഹൃദയാരോഗ്യത്തിനും പ്രമേഹത്തിനും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കും.

കാരറ്റും ബീറ്റ് റൂട്ടും ചൂടാക്കി കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്; ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണം

കാരറ്റും ബീറ്റ് റൂട്ടും ചൂടാക്കി കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്; ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണംമറ്റൊന്ന് കാരറ്റാണ്. ഇത് ചൂടാക്കുമ്പോള്‍ കോശഭിത്തി വിഘടിച്ച് ബീറ്റാ കരോട്ടിന്‍ എന്ന ആന്റി ഓക്‌സിഡന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത് വിറ്റാമിന്‍ എ ആയി പരിവര്‍ത്തനം ചെയ്യപ്പെടും. കൂടാതെ ശരീരം ഇത് കൂടുതല്‍ ആഗീരണം ചെയ്യുന്നു.

നിങ്ങള്‍ ചിന്തിച്ച് തലപുണ്ണാക്കുന്നവരാണോ, എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം

നിങ്ങള്‍ ചിന്തിച്ച് തലപുണ്ണാക്കുന്നവരാണോ, എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാംഒരു സംഭാഷണത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുമ്പോള്‍ പോലും എന്ത് പറയണം എങ്ങനെ പറയണമെന്ന് നിങ്ങള്‍ അമിതായി ചിന്തിക്കുന്നു. ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നതു വലിയ സമവാക്യങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതു പോലെ തോന്നാം.