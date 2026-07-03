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തലയിലുണ്ടാകുന്ന കാന്സറിന്റെ തുടക്കത്തിലെ ഈ ലക്ഷണങ്ങള് അവഗണിക്കരുത്
തലയിലുണ്ടാകുന്ന കാന്സറുകള്ക്ക് മരണസാധ്യത കൂടുതലാണ്. തുടക്കത്തിലെ ലക്ഷണങ്ങള് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചികിത്സിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. കാന്സറിന്റെ ആരംഭലക്ഷണങ്ങള് താഴെ കൊടുക്കുന്നു.
സ്ഥിരമായ തലവേദന: വഷളാകുന്നതും ആഴത്തിലുള്ളതുമായ തലവേദന ഒരു ട്യൂമറിന്റെ സൂചനയായിരിക്കാം. ഈ തലവേദന രാവിലെ വഷളായേക്കാം.
ഓക്കാനം, ഛര്ദ്ദി: പെട്ടെന്നുള്ളതും ഇടയ്ക്കിടെയുള്ളതുമായ ഛര്ദ്ദി അല്ലെങ്കില് ഓക്കാനം എന്നിവയും ആദ്യകാല മുന്നറിയിപ്പ് ലക്ഷണങ്ങളില് ഒന്നായിരിക്കാം, പ്രത്യേകിച്ച് അവ കാരണമില്ലാതെ സംഭവിക്കുമ്പോള്.
തലകറക്കവും അപസ്മാരവും: ബ്രെയിന് ട്യൂമറിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള് അപസ്മാരമോ തലകറക്കമോ ആയി പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം. അപസ്മാരത്തിന്റെ ചരിത്രമില്ലാത്തവര് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അപസ്മാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.
വൈജ്ഞാനിക, വ്യക്തിത്വ മാറ്റങ്ങള്: ബ്രെയിന് ഫോഗ്, ഓര്മ്മക്കുറവ്, മാറുന്ന മാനസികാവസ്ഥകള്, പരുമാറ്റ വൈകല്യങ്ങള് എന്നിവ മുഴകളെ സൂചിപ്പിക്കാം.
കാഴ്ച പ്രശ്നങ്ങള്: ഒപ്റ്റിക് പാതകളെ ബാധിക്കുന്ന ട്യൂമറുകള് മൂലമാകാം കാഴ്ചമങ്ങല്, ഇരട്ട കാഴ്ച, പെരിഫറല് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടല് എന്നിവ.
ഏകോപനത്തിലും സന്തുലിതാവസ്ഥയിലുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്: ബ്രെയിന് ട്യൂമറിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളില് നടക്കാന് ബുദ്ധിമുട്ട്, പൊതുവായ അസ്വസ്ഥത എന്നിവയും ഉള്പ്പെടാം.
വൈകി രോഗനിര്ണയം നടത്തുന്നതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങള് അപകടകരമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രെയിന് ട്യൂമറിന്റെ പിന്നീടുള്ള ഘട്ടങ്ങളില് ചികിത്സ എല്ലായ്പ്പോഴും സാധ്യമാകണമെന്നില്ല. അതിനാല്, ട്യൂമറുകള്ക്ക് മുന്കൈയെടുക്കുന്ന സമീപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ലക്ഷണങ്ങള് വളരെ വൈകി മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ, പക്ഷേ ട്യൂമറുകള് നേരത്തേ കണ്ടെത്തുന്നതിന് പരിശോധനയും ഇമേജിംഗും പതിവായി നടത്തണം. പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബത്തില് ബ്രെയിന് കാന്സര് ഉള്ളവരുടെ ബന്ധുക്കള്.