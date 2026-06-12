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സാധാരണ ലൈംഗിക രോഗങ്ങള് സ്ത്രീകളില് നിന്ന് പുരുഷന്മാരെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്; ഇക്കാര്യങ്ങള് അറിയണം
സ്ത്രീകളില് നിന്ന് പുരുഷന്മാരിലേക്ക് പടരുന്ന ഏറ്റവും സാധാരണവും അപകടകരവുമായ രോഗങ്ങളില് ഒന്നാണ് ഹ്യൂമന് പാപ്പിലോമ വൈറസ് (HPV). ഈ രോഗം സ്ത്രീകളില് നിന്ന് പുരുഷന്മാരിലേക്ക് പടരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പല കേസുകളിലും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെ ഇത് പുരുഷന്മാരില് നിന്ന് സ്ത്രീകളിലേക്കും പടരുന്നു. ഏറ്റവും സാധാരണമായ ലൈംഗിക അണുബാധയാണിത്. അവബോധമില്ലായ്മ കാരണം ഇത് പലപ്പോഴും അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു.
എച്ച്പിവി വൈറസിന് നിരവധി വ്യത്യസ്ത തരങ്ങളുണ്ട്. ചിലത് ജനനേന്ദ്രിയ അരിമ്പാറ പോലുള്ള ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് കാരണമാകുന്നു, അതേസമയം കൂടുതല് ഗുരുതരമായ തരങ്ങള് സ്ത്രീകളില് സെര്വിക്കല് കാന്സറിനും പുരുഷന്മാരില് ലിംഗം, തൊണ്ട, മലാശയം എന്നിവയിലെ കാന്സറിനും കാരണമാകും. ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെയാണ് ഇത് പ്രധാനമായും പകരുന്നത്. രോഗബാധിതനായ വ്യക്തിയുമായി സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ബന്ധത്തില് ഏര്പ്പെടുന്നത് വൈറസ് ശരീരത്തില് എളുപ്പത്തില് പ്രവേശിക്കാന് കാരണമാകും.
ചിലപ്പോള് വൈറസ് ശരീരത്തില് ഉണ്ടെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, അതിനാല് അറിയാതെ തന്നെ തന്റെ പങ്കാളിയെ ബാധിച്ചേക്കാം. അണുബാധ പുരുഷന്മാര്ക്കും സ്ത്രീകള്ക്കും ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇത് കാന്സര് പോലുള്ള ജീവന് അപകടപ്പെടുത്തുന്ന രോഗങ്ങള്ക്ക് കാരണമാകും. ഇതിന് സ്ഥിരമായ ചികിത്സയില്ല. ചികിത്സയിലൂടെ ലക്ഷണങ്ങള് കുറയ്ക്കാന് മാത്രമേ കഴിയൂ.
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വവ്വാലുകളും നിപയും
ദശലക്ഷകണക്കിനു വൈറസുകളാണ് വവ്വാലുകളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളത്. പ്രധാനമായും പഴംതീനി വവ്വാലുകളിൽ നിന്നാണ് നിപ വൈറസ് പകരുന്നത്. വവ്വാലുകളിൽ നിന്ന് പന്നികളിലേക്കും പിന്നീട് മനുഷ്യരിലേക്കും നിപ വൈറസ് എത്തിയെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. വവ്വാലുകളെ കൊന്നൊടുക്കിയാൽ നിപയെ പ്രതിരോധിക്കാമല്ലോ എന്നാണ് പലരുടെയും ചോദ്യം. എന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിപയേക്കാൾ അപകടകാരികളായ വൈറസുകൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഐഎംഎ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധനുമായ ഡോ.സുൽഫി നൂഹു പറയുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്ത് ജലജന്യ രോഗങ്ങള് വ്യാപിക്കുന്നു; രോഗലക്ഷണങ്ങളും മുന്കരുതലുകളും അറിയണം
സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില് ഷിഗെല്ലയും ജലജന്യ രോഗങ്ങളും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തില് ജനങ്ങള് ജാഗ്രത പുലര്ത്തണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. മഞ്ഞപ്പിത്തവും വയറിളക്ക രോഗങ്ങളും മറ്റു ജലജന്യ രോഗങ്ങളും റിപ്പോര്ട്ടു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മഴ കൂടിവരുന്ന സാഹചര്യത്തില് ഇവ കൂടുതല് ആളുകള്ക്ക് ബാധിച്ചേക്കാം.