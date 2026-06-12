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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 12 June 2026 (12:01 IST)

സാധാരണ ലൈംഗിക രോഗങ്ങള്‍ സ്ത്രീകളില്‍ നിന്ന് പുരുഷന്മാരെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്; ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണം

Couples Love
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Fri, 12 Jun 2026 (12:01 IST) Updated: Fri, 12 Jun 2026 (11:03 IST)
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സ്ത്രീകളില്‍ നിന്ന് പുരുഷന്മാരിലേക്ക് പടരുന്ന ഏറ്റവും സാധാരണവും അപകടകരവുമായ രോഗങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് ഹ്യൂമന്‍ പാപ്പിലോമ വൈറസ് (HPV). ഈ രോഗം സ്ത്രീകളില്‍ നിന്ന് പുരുഷന്മാരിലേക്ക് പടരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പല കേസുകളിലും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെ ഇത് പുരുഷന്മാരില്‍ നിന്ന് സ്ത്രീകളിലേക്കും പടരുന്നു. ഏറ്റവും സാധാരണമായ ലൈംഗിക അണുബാധയാണിത്. അവബോധമില്ലായ്മ കാരണം ഇത് പലപ്പോഴും അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു. 
 
എച്ച്പിവി വൈറസിന് നിരവധി വ്യത്യസ്ത തരങ്ങളുണ്ട്. ചിലത് ജനനേന്ദ്രിയ അരിമ്പാറ പോലുള്ള ചെറിയ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുന്നു, അതേസമയം കൂടുതല്‍ ഗുരുതരമായ തരങ്ങള്‍ സ്ത്രീകളില്‍ സെര്‍വിക്കല്‍ കാന്‍സറിനും പുരുഷന്മാരില്‍ ലിംഗം, തൊണ്ട, മലാശയം എന്നിവയിലെ കാന്‍സറിനും കാരണമാകും. ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെയാണ് ഇത് പ്രധാനമായും പകരുന്നത്. രോഗബാധിതനായ വ്യക്തിയുമായി സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നത് വൈറസ് ശരീരത്തില്‍ എളുപ്പത്തില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ കാരണമാകും. 
 
ചിലപ്പോള്‍ വൈറസ് ശരീരത്തില്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, അതിനാല്‍ അറിയാതെ തന്നെ തന്റെ പങ്കാളിയെ ബാധിച്ചേക്കാം. അണുബാധ പുരുഷന്മാര്‍ക്കും സ്ത്രീകള്‍ക്കും ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇത് കാന്‍സര്‍ പോലുള്ള ജീവന്‍ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന രോഗങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകും. ഇതിന് സ്ഥിരമായ ചികിത്സയില്ല. ചികിത്സയിലൂടെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കുറയ്ക്കാന്‍ മാത്രമേ കഴിയൂ.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
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