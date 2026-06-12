അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങള്ക്ക് എളുപ്പത്തില് ചതവ് വരുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്
- കര്ണാടകയില് എയ്ഡ്സ് കേസുകളില് വര്ധനവ്; കാരണം പുരുഷന്മാര്ക്കിടയിലെ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത സ്വവര്ഗ ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങള്
- നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഉത്കണ്ഠയോടോ വിഷാദത്തോടോ മല്ലിടുകയാണോ? ഇക്കാര്യങ്ങള് അറിയണം
- ബാത്റൂമിലെ ടാപ്പില് നിന്ന് വെള്ളം താഴോട്ട് ഒഴുകുമ്പോള് തന്നെ മൂത്ര ശങ്കയോ; ബ്ലാഡര് സ്പാസമിനെ കുറിച്ച് അറിയണം
- ഉറക്കക്കുറവ് കാൻസർ സാധ്യത ഉയർത്തുമോ? 50 വയസിന് താഴെയുള്ളവരിൽ ആശങ്ക ഉയർത്തി പുതിയ പഠനം
സംസ്ഥാനത്ത് ജലജന്യ രോഗങ്ങള് വ്യാപിക്കുന്നു; രോഗലക്ഷണങ്ങളും മുന്കരുതലുകളും അറിയണം
സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില് ഷിഗെല്ലയും ജലജന്യ രോഗങ്ങളും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തില് ജനങ്ങള് ജാഗ്രത പുലര്ത്തണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. മഞ്ഞപ്പിത്തവും വയറിളക്ക രോഗങ്ങളും മറ്റു ജലജന്യ രോഗങ്ങളും റിപ്പോര്ട്ടു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മഴ കൂടിവരുന്ന സാഹചര്യത്തില് ഇവ കൂടുതല് ആളുകള്ക്ക് ബാധിച്ചേക്കാം.
ഷിഗെല്ല എന്ന ബാക്ടീരിയ ശരീരത്തില് പ്രവേശിക്കുന്നതുമൂലം കുടലിലുണ്ടാകുന്ന ഒരിനം അണുബാധയാണ് ഷിഗെല്ല രോഗം. വയറിളക്കം,ഛര്ദി എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണം. കുടലിന്റെ ആവരണത്തെ ബാക്ടീരിയ ബാധിക്കുകയും അവിടെ തകരാറുകള് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റു വയറിളക്ക രോഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു വളരെ പെട്ടെന്ന് പടര്ന്നു പിടിക്കാന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് പ്രേത്യേക ജാഗ്രത വേണം.
ബാക്ടീരിയ ശരീരത്തില് പ്രവേശിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനുള്ളില് പറയുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങള് പ്രകടമായേക്കാം.
* കടുത്ത പനിയോടുകൂടിയ വയറിളക്കം.
* മലത്തില് രക്തം, കഫം എന്നിവ കാണപ്പെടുക.
* കടുത്ത വയറുവേദന, വയറ്റില് കോച്ചിപ്പിടിത്തം, ഓക്കാനം, ഛര്ദി, കടുത്ത ക്ഷീണം, ശരീരവേദന.
* കൂടെക്കൂടെ മലമൂത്രവിസര്ജ്ജനം നടത്തണമെന്ന തോന്നല്.
പകരുന്ന വിധങ്ങള്
* രോഗാണുക്കള് അടങ്ങിയ മലിനജലം കുടിക്കുകയോ മലിനജലത്തിലത്തില് തയ്യാറാക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ.
* വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കാത്തതു വഴിയും രോഗബാധിതരുമായി നേരിട്ടുള്ള സമ്പര്ക്കത്തിലൂടെയും.
* ഈച്ചകള് വഴി.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്
* ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നതിനും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനും മുന്പും മലവിസര്ജ്ജനത്തിനു ശേഷവും കൈകള് സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകുക.
* ആഹാരം മൂടി വെക്കുക. പഴകിയതും തുറന്നു വെച്ചതുമായ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക.
* പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ശുദ്ധജലത്തില് കഴുകി ഉപയോഗിക്കുക.
* ഭക്ഷണം നന്നായി പാകം ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക.
* തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുക.
* തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിന്റെ കൂടെ തിളപ്പിക്കാത്ത വെള്ളം ചേര്ത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതും ശരിയായ രീതിയില് തിളപ്പിക്കാതെ കുടിക്കുന്നതും കൂടുതല് അപകടകരമാണ്.
* രോഗലക്ഷണങ്ങള് ഉള്ളവര് ഭക്ഷണം തയാറാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
* രോഗലക്ഷണങ്ങള് ഉള്ളവരുമായി സമ്പര്ക്കം കുറയ്ക്കുക. രോഗിക്ക് പ്രത്യേക ശൗചാലയം നല്കുക.
* രോഗി ഉപയോഗിച്ച സാധന സാമഗ്രികളുമായി സമ്പര്ക്കം പുലര്ത്താതിരിക്കുക.
* ഡയപ്പറുകള് സുരക്ഷിതമായി കളയുക, പരിസര ശുചിത്വം പാലിക്കുക.
* തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളില് വിസര്ജ്ജിക്കാതിരിക്കുക
Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്': സ്പൈ ആക്ഷന് ചിത്രത്തില് നായികയായി ആലിയ, ആല്ഫ ടീസര് പുറത്ത്
ബാബർ അസമും ഷഹീൻ അഫ്രിദിയും പുറത്ത്; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനായി യുവസംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പാകിസ്താൻ
താൽക്കാലിക വിസി ബിജെപിക്കാരൻ, സെനറ്റിൽ ആർഎസ്എസ് നോമിനികൾ; യുഡിഎഫ് സർക്കാരിനെതിരെ മീഡിയ വൺ
'അപ്പോ ടൂർ പോകാൻ പറ്റില്ലേ'; കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ
സാധാരണ ലൈംഗിക രോഗങ്ങള് സ്ത്രീകളില് നിന്ന് പുരുഷന്മാരെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്; ഇക്കാര്യങ്ങള് അറിയണം
വവ്വാലുകളും നിപയും
ദശലക്ഷകണക്കിനു വൈറസുകളാണ് വവ്വാലുകളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളത്. പ്രധാനമായും പഴംതീനി വവ്വാലുകളിൽ നിന്നാണ് നിപ വൈറസ് പകരുന്നത്. വവ്വാലുകളിൽ നിന്ന് പന്നികളിലേക്കും പിന്നീട് മനുഷ്യരിലേക്കും നിപ വൈറസ് എത്തിയെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. വവ്വാലുകളെ കൊന്നൊടുക്കിയാൽ നിപയെ പ്രതിരോധിക്കാമല്ലോ എന്നാണ് പലരുടെയും ചോദ്യം. എന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിപയേക്കാൾ അപകടകാരികളായ വൈറസുകൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഐഎംഎ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധനുമായ ഡോ.സുൽഫി നൂഹു പറയുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്ത് ജലജന്യ രോഗങ്ങള് വ്യാപിക്കുന്നു; രോഗലക്ഷണങ്ങളും മുന്കരുതലുകളും അറിയണം
സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില് ഷിഗെല്ലയും ജലജന്യ രോഗങ്ങളും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തില് ജനങ്ങള് ജാഗ്രത പുലര്ത്തണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. മഞ്ഞപ്പിത്തവും വയറിളക്ക രോഗങ്ങളും മറ്റു ജലജന്യ രോഗങ്ങളും റിപ്പോര്ട്ടു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മഴ കൂടിവരുന്ന സാഹചര്യത്തില് ഇവ കൂടുതല് ആളുകള്ക്ക് ബാധിച്ചേക്കാം.