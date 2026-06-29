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30 ദിവസത്തേക്ക് ചായ കുടിക്കുന്നത് പൂര്ണ്ണമായും നിര്ത്താമോ; ശരീരത്തില് വലിയ മാറ്റങ്ങള് സംഭവിക്കും!
നമ്മുടെ ഇന്ത്യന് വീടുകളില് ചായ വെറുമൊരു പാനീയമല്ല. അതൊരു വികാരമാണ്. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ കിടക്കയില് കാപ്പിയോ ചായയോ വേണം. ഓഫീസില് പോകുമ്പോള് മണിക്കൂറില് ഒരിക്കല് ചായ കുടിക്കുന്നവരുണ്ട്. തലവേദന വന്നാല്, മടുത്താല്, മഴ പെയ്താല്... ഒരു ഒഴികഴിവ് ലഭിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ചായ കുടിക്കുന്ന ശീലം നമ്മളില് പലര്ക്കും ഉണ്ട്. ചായ കുടിക്കുന്നത് തല്ക്ഷണം ഊര്ജ്ജം നല്കുമെന്നത് സത്യമാണെങ്കിലും, ഒരു ദിവസം അമിതമായി (34 കപ്പ് അല്ലെങ്കില് അതില് കൂടുതല്) ചായ കുടിക്കുന്നത്, അതും പഞ്ചസാരയും പാലും ചേര്ത്ത്, നമ്മള് അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു.
30 ദിവസത്തേക്ക് ചായ ഉപേക്ഷിച്ചാല് നമ്മുടെ ശരീരത്തില് എന്ത് മാറ്റങ്ങള് സംഭവിക്കും? ഏതെങ്കിലും പഴയ ശീലം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോള് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങള് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ചായയുടെ കാര്യത്തിലും ഇതുതന്നെയാണ് സ്ഥിതി. ചായയില് കഫീന് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അത് ആസക്തിയുണ്ടാക്കുന്നു. ചായ ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ മൂന്ന് നാല് ദിവസങ്ങളില് നിങ്ങള്ക്ക് തലകറക്കം, അലസത, അല്പ്പം മാനസികാവസ്ഥ എന്നിവ അനുഭവപ്പെടാം. രാവിലെ ഉണരുമ്പോള് തന്നെ നിങ്ങള്ക്ക് എന്തോ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി തോന്നിയേക്കാം. പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കഫീന് ഇല്ലാത്തപ്പോള് ശരീരം കാണിക്കുന്ന സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങളാണിവ.
ആദ്യ ആഴ്ച അവസാനത്തോടെ, തലവേദന അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചായയില്ലാതെ ശരീരം ഒരു ദിനചര്യയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാന് തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. ആദ്യ ആഴ്ചയിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകള് മറികടന്ന ശേഷം, വരും ദിവസങ്ങളില് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തില് അത്ഭുതകരമായ പോസിറ്റീവ് മാറ്റങ്ങള് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാന് തുടങ്ങും. ചായയിലെ കഫീന് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ ഉണര്ത്താന് ശ്രമിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് വൈകുന്നേരമോ രാത്രിയിലോ ചായ കുടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉറക്ക ഹോര്മോണായ 'മെലറ്റോണിന്' ഉല്പാദനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങള് ചായ കുടിക്കുന്നത് നിര്ത്തുമ്പോള് നിങ്ങളുടെ ഞരമ്പുകള് ശാന്തമാകും. രാത്രിയില് സുഖമായും സമാധാനപരമായും ഉറങ്ങാന് ഇത് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. രാവിലെ ഉണരുമ്പോള് ശരീരം പ്രകാശവും ഉന്മേഷവും അനുഭവപ്പെടും.
പലര്ക്കും ഒഴിഞ്ഞ വയറ്റില് ചായ കുടിക്കുന്ന ശീലമുണ്ട്. ചായയിലെ അസിഡിറ്റിയും കഫീനും ആമാശയത്തിലെ ആസിഡിന്റെ ഉത്പാദനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണ് നെഞ്ചെരിച്ചില്, ഗ്യാസ്ട്രിക്, വയറുവേദന, മലബന്ധം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത്. 30 ദിവസത്തേക്ക് ചായ കുടിക്കുന്നത് നിര്ത്തിയാല്, നിങ്ങളുടെ ദഹനവ്യവസ്ഥ വളരെ നന്നായി പ്രവര്ത്തിക്കാന് തുടങ്ങും, ഗ്യാസ്ട്രിക് പ്രശ്നങ്ങള് സ്വയം നിയന്ത്രണത്തിലാകും.
നമ്മള് പതിവായി കുടിക്കുന്ന ചായയില് പാലും പഞ്ചസാരയും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചിലര് ചായയിലൂടെ മാത്രം 4-5 ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാര ശരീരത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നു. ഇത് ശരീരത്തില് അനാവശ്യമായ കലോറിയും പൊണ്ണത്തടിയും ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഒരു മാസത്തേക്ക് നിങ്ങള് ചായ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കില്, നിങ്ങളുടെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ഗണ്യമായി കുറയും. ഇത് നിങ്ങളുടെ വയറിനു ചുറ്റുമുള്ള കൊഴുപ്പ് കത്തിച്ച് എളുപ്പത്തില് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാന് സഹായിക്കും.