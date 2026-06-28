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മുട്ടയ്ക്ക് 10/10 സ്കോര്; പ്രശസ്ത ഡയറ്റീഷ്യന് എട്ട് ജനപ്രിയ പ്രോട്ടീന് സ്രോതസ്സുകളെ റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു
ജൂണ് 13-ന് ഇന്സ്റ്റാഗ്രാമില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പോസ്റ്റില് ഡയറ്റീഷ്യന് ശ്വേത ജെ പഞ്ചല് എട്ട് ജനപ്രിയ പ്രോട്ടീന് ഭക്ഷണങ്ങളെ റേറ്റുചെയ്തു അവയുടെ ശക്തി, പരിമിതികള്, അവ കഴിക്കുമ്പോള് ആരൊക്കെ ജാഗ്രത പാലിക്കണം എന്നിവ വിശദീകരിച്ചു.
1. മുളപ്പിച്ച പയര്: 6-7/10
ശ്വേതയുടെ അഭിപ്രായത്തില് മുളപ്പിച്ച പയര് സാധാരണ പയറിനെ അപേക്ഷിച്ച് മികച്ച പ്രോട്ടീന് ആഗിരണം നല്കുന്നു. 'മുളയ്ക്കുന്നത് പ്രോട്ടീന്റെ ജൈവ ലഭ്യത ഏകദേശം 30% മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പോഴും പൂര്ണ്ണമായ പ്രോട്ടീന്റെ ഉറവിടമല്ല,' -അവര് പറഞ്ഞു.
2. മുട്ട: 10/10
മുട്ടയ്ക്ക് തന്റെ പട്ടികയില് ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന റേറ്റിംഗ് ലഭിച്ചു. '10-ല് 10. ഇതിന് ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന ജൈവ മൂല്യമുള്ള പ്രോട്ടീന് ഉണ്ട്. കൂടാതെ എല്ലാ അവശ്യ അമിനോ ആസിഡുകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു,' ശ്വേത വിശദീകരിച്ചു.
3. പരിപ്പ്: 5-6/10
ദഹന പ്രശ്നങ്ങള് ഉള്ളവര്ക്ക് പരിപ്പ് ഒരു നല്ല ഓപ്ഷനാണ്. 'ദഹിക്കാന് എളുപ്പമാണ്, അതിനാല് നിങ്ങള്ക്ക് കുടല് പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടെങ്കില്, നിങ്ങള് ആരംഭിക്കേണ്ടത് ഇതാണ്,' അവര് പറഞ്ഞു.
കടല: 7-8/10
ശ്വേത കടലയുടെ പോഷക ഗുണങ്ങള്ക്ക് ഉയര്ന്ന റേറ്റിംഗ് നല്കി. 'ഇവ ഉയര്ന്ന നാരുകളുടെയും ഉയര്ന്ന പ്രോട്ടീനിന്റെയും നല്ല സംയോജനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
5. ഗ്രീക്ക് യോഗര്ട്ട്: 9/10
പ്രോട്ടീനും പ്രോബയോട്ടിക്സും നല്കുന്നതിനാല് ഗ്രീക്ക് യോഗര്ട്ട് മികച്ച സ്കോര് നേടി. 'ഇത് ഒരു നല്ല പ്രോബയോട്ടിക് ആണ്, പ്രോട്ടീന്റെ മികച്ച ഉറവിടവുമാണ്. ഒരേയൊരു കാര്യം, അതില് പഞ്ചസാര ചേര്ക്കരുത്,' അവര് പറഞ്ഞു.
6. പനീര്: 7-8/10
പനീര് പ്രോട്ടീനില് സമ്പുഷ്ടമാണ്, പക്ഷേ മിതമായി കഴിക്കണം. ഒരേയൊരു പോരായ്മ പൂരിത കൊഴുപ്പാണ്.
7. രാജ്മ: 6-7/10
ശരിയായി തയ്യാറാക്കിയാല് രാജ്മ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു പ്രോട്ടീന് സ്രോതസ്സാകാം. 'ഇതില് ലെക്റ്റിനുകള് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അതിനാല് നിങ്ങള് ഇത് കുറഞ്ഞത് 10 മണിക്കൂര് കുതിര്ക്കണം,' അവര് പറഞ്ഞു.
8.ടോഫു: 8/10
ശ്വേതയുടെ അഭിപ്രായത്തില് ടോഫു ഉയര്ന്ന നിലവാരമുള്ള പ്രോട്ടീന്റെ മറ്റൊരു ഉറവിടമാണ്. നിങ്ങള്ക്ക് തൈറോയ്ഡ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കില്, കഴിക്കുന്ന സമയവും അളവുകളും ശ്രദ്ധിക്കുക. പക്ഷേ ഇത് ഉയര്ന്ന നിലവാരമുള്ള പ്രോട്ടീന്റെ നല്ല ഉറവിടമാണ്,' അവര് വിശദീകരിച്ചു.