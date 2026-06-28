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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Sunday, 28 June 2026 (19:51 IST)

മുട്ടയ്ക്ക് 10/10 സ്‌കോര്‍; പ്രശസ്ത ഡയറ്റീഷ്യന്‍ എട്ട് ജനപ്രിയ പ്രോട്ടീന്‍ സ്രോതസ്സുകളെ റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു

How many eggs should you eat per day, Boiled Egg, health benefits of Egg, Egg and Health, ഒരു ദിവസം എത്ര മുട്ട കഴിക്കാം
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Sun, 28 Jun 2026 (19:51 IST) Updated: Sun, 28 Jun 2026 (19:53 IST)
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ജൂണ്‍ 13-ന് ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പോസ്റ്റില്‍ ഡയറ്റീഷ്യന്‍ ശ്വേത ജെ പഞ്ചല്‍ എട്ട് ജനപ്രിയ പ്രോട്ടീന്‍ ഭക്ഷണങ്ങളെ റേറ്റുചെയ്തു അവയുടെ ശക്തി, പരിമിതികള്‍, അവ കഴിക്കുമ്പോള്‍ ആരൊക്കെ ജാഗ്രത പാലിക്കണം എന്നിവ വിശദീകരിച്ചു. 
 
1. മുളപ്പിച്ച പയര്‍: 6-7/10
 
ശ്വേതയുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍ മുളപ്പിച്ച പയര്‍ സാധാരണ പയറിനെ അപേക്ഷിച്ച് മികച്ച പ്രോട്ടീന്‍ ആഗിരണം നല്‍കുന്നു. 'മുളയ്ക്കുന്നത് പ്രോട്ടീന്റെ ജൈവ ലഭ്യത ഏകദേശം 30% മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പോഴും പൂര്‍ണ്ണമായ പ്രോട്ടീന്റെ ഉറവിടമല്ല,' -അവര്‍ പറഞ്ഞു.
 
2. മുട്ട: 10/10
 
മുട്ടയ്ക്ക് തന്റെ പട്ടികയില്‍ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന റേറ്റിംഗ് ലഭിച്ചു. '10-ല്‍ 10. ഇതിന് ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന ജൈവ മൂല്യമുള്ള പ്രോട്ടീന്‍ ഉണ്ട്. കൂടാതെ എല്ലാ അവശ്യ അമിനോ ആസിഡുകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു,' ശ്വേത വിശദീകരിച്ചു.
 
3. പരിപ്പ്: 5-6/10
 
ദഹന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉള്ളവര്‍ക്ക് പരിപ്പ് ഒരു നല്ല ഓപ്ഷനാണ്. 'ദഹിക്കാന്‍ എളുപ്പമാണ്, അതിനാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് കുടല്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍, നിങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കേണ്ടത് ഇതാണ്,' അവര്‍ പറഞ്ഞു.
 
കടല: 7-8/10
 
ശ്വേത കടലയുടെ പോഷക ഗുണങ്ങള്‍ക്ക് ഉയര്‍ന്ന റേറ്റിംഗ് നല്‍കി. 'ഇവ ഉയര്‍ന്ന നാരുകളുടെയും ഉയര്‍ന്ന പ്രോട്ടീനിന്റെയും നല്ല സംയോജനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
 
5. ഗ്രീക്ക് യോഗര്‍ട്ട്: 9/10
 
പ്രോട്ടീനും പ്രോബയോട്ടിക്‌സും നല്‍കുന്നതിനാല്‍ ഗ്രീക്ക് യോഗര്‍ട്ട് മികച്ച സ്‌കോര്‍ നേടി. 'ഇത് ഒരു നല്ല പ്രോബയോട്ടിക് ആണ്, പ്രോട്ടീന്റെ മികച്ച ഉറവിടവുമാണ്. ഒരേയൊരു കാര്യം, അതില്‍ പഞ്ചസാര ചേര്‍ക്കരുത്,' അവര്‍ പറഞ്ഞു.
 
6. പനീര്‍: 7-8/10
 
പനീര്‍ പ്രോട്ടീനില്‍ സമ്പുഷ്ടമാണ്, പക്ഷേ മിതമായി കഴിക്കണം. ഒരേയൊരു പോരായ്മ പൂരിത കൊഴുപ്പാണ്. 
 
7. രാജ്മ: 6-7/10
 
ശരിയായി തയ്യാറാക്കിയാല്‍ രാജ്മ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു പ്രോട്ടീന്‍ സ്രോതസ്സാകാം. 'ഇതില്‍ ലെക്റ്റിനുകള്‍ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അതിനാല്‍ നിങ്ങള്‍ ഇത് കുറഞ്ഞത് 10 മണിക്കൂര്‍ കുതിര്‍ക്കണം,' അവര്‍ പറഞ്ഞു.
 
8.ടോഫു: 8/10
 
ശ്വേതയുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍ ടോഫു ഉയര്‍ന്ന നിലവാരമുള്ള പ്രോട്ടീന്റെ മറ്റൊരു ഉറവിടമാണ്. നിങ്ങള്‍ക്ക് തൈറോയ്ഡ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കില്‍, കഴിക്കുന്ന സമയവും അളവുകളും ശ്രദ്ധിക്കുക. പക്ഷേ ഇത് ഉയര്‍ന്ന നിലവാരമുള്ള പ്രോട്ടീന്റെ നല്ല ഉറവിടമാണ്,' അവര്‍ വിശദീകരിച്ചു.
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ശ്രീനു എസ്
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