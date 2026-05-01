ഇനി ക്ഷമിക്കില്ല, ഞങ്ങൾ കടുത്ത തീരുമാനമെടുക്കും, യുദ്ധം തന്നെയാണ് ഈ നാവിക ഉപരോധവും: അമേരിക്കയ്ക്ക് അന്ത്യശാസനം നൽകി ഇറാൻ

ഹോര്‍മൂസ് കടലിടുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാവിക ഉപരോധം ഉടന്‍ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അമേരിക്കയ്ക്കും പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിനും കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി ഇറാന്‍.

US Iran ceasefire and strait of hormuz
ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified വെള്ളി, 1 മെയ് 2026 (08:19 IST)
തെഹ്‌റാന്‍: ഹോര്‍മൂസ് കടലിടുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാവിക ഉപരോധം ഉടന്‍ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അമേരിക്കയ്ക്കും പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിനും
കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി ഇറാന്‍. ഇതുവരെ ലോകം ഇറാന്റെ ക്ഷമ എന്താണെന്ന് കണ്ടു, നാവിക ഉപരോധം തുടരുന്നത് ക്ഷമിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. നാവിക ഉപരോധമെന്നാല്‍ യുദ്ധം തന്നെയാണെന്നും ഇനിയും തുടര്‍ന്നാല്‍ കടുത്ത തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ഇറാന്‍ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസഷ്‌കിയാന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ അമേരിക്ക ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടെന്നും മിസൈല്‍, ആണവശേഷികളില്‍ അമേരിക്കയ്ക്ക് മുന്നില്‍ വഴങ്ങില്ലെന്നും ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവായ മുജ്തബ ഖമനേയി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഭാവിയില്‍ അമേരിക്കയ്ക്ക് മേഖലയില്‍ സ്ഥാനമുണ്ടാകില്ലെന്നും മുജ്തബ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് മുന്‍പ് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍, പുതിയ ആണവ കരാര്‍ ഉറപ്പാകുന്നതുവരെ ഉപരോധം തുടരുമെന്ന അമേരിക്കന്‍ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇറാന്റെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ തള്ളിക്കളഞ്ഞതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. ഇതോടെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും കടുത്ത നിലപാടുകളില്‍ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന ചിത്രം വ്യക്തമാണ്.അതേസമയം ഇറാന് മേല്‍ തുടര്‍ന്നും ആക്രമണം ഉണ്ടായാല്‍ പ്രത്യാക്രമണം ഗുരുതരമാകുമെന്ന് റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമര്‍ പുടിന്‍ നിലപാട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.




അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :