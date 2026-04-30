ഉപരോധം നീളുന്നു, കുതിച്ച് ക്രൂഡ് വില: ബാരലിന് 125 ഡോളർ പിന്നിട്ടു, ഇന്ത്യയിലും ആഘാതമുണ്ടാകും

ആഗോള വിപണിയില് അസംസ്കൃത എണ്ണവില 2022ന് ശേഷമുള്ള ഉയര്ന്ന നിലവാരത്തിലെത്തി. ഇറാനില് നിന്നുള്ള എണ്ണ കയറ്റുമതിക്ക് അമേരിക്ക ഏര്പ്പെടുത്തിയ ഉപരോധവും ആണവ ചര്ച്ചയില് പുരോഗതിയൊന്നും ഉണ്ടാവാത്തതുമാണ് പെട്ടെന്നുള്ള വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണം.
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് അടഞ്ഞതിനെ തുടര്ന്ന് ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് വില ബാരലൊന്നിന് 120 ഡോളര് കടന്ന് 126 ഡോളറിലെത്തി. ഡബ്യുടിഐ വെസ്റ്റ് ടെക്സാസ് ഇന്റര്മീഡിയറ്റ് വില 3.3 ശതമാനം വര്ധിച്ച് 110 ഡോളര് നിലവാരത്തിലെത്തി. കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയും ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ്, ഡബ്യുടിഐ സൂചികകളില് 7 ശതമാനം വര്ധനവുണ്ടായിരുന്നു.
ഇറാനില് നിന്നുള്ള ക്രൂഡ് കയറ്റുമതിക്ക് അമേരിക്ക ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഉപരോധം ദീര്ഘകാലത്തേക്ക് തുടരുമെന്ന ആശങ്കയാണ് വിലവര്ധനവിന് പിന്നിലെ പ്രധാനകാരണം. പ്രതിദിനം 20 ദശലക്ഷം ബാരല് എണ്ണ കടന്നുപോകുന്ന തന്ത്രപ്രധാനമായ പാതയായ ഹൊര്മുസിലെ അസ്ഥിരതയും എണ്ണ നീക്കഠെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒപെകില് നിന്ന് പുറത്തുപോയ യുഎഇ എണ്ണ ഉത്പാദനം ഉയര്ത്തിയെങ്കിലും ഘട്ടം ഘട്ടമായെ ഇത് ഉയര്ത്താനാകു. വരും ദിവസങ്ങളിലെ യുഎസ്- ഇറാന് ചര്ച്ചയിലെ പുരോഗതിയെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും എണ്ണവിലയിലെ കയറ്റിറക്കങ്ങളുണ്ടാവുക. ഉപരോധം നീളുകയും വിതരണപാതയിലെ തടസ്സങ്ങള് തുടരുകയും ചെയ്താല് ബാരലിന് 150 ഡോളര് വരെ എണ്ണവില ഉയരാന് സാധ്യതയുണ്ട്.
2022-ലെ റഷ്യ-യുക്രെയ്ന് യുദ്ധ ഊര്ജ പ്രതിസന്ധിയില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഈ ഹോര്മുസ് തടസ്സം ആഗോള വ്യവസ്ഥ ഉള്ക്കൊള്ളാന് ശ്രമിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതല്ല.
ഉല്പ്പാദകര്ക്ക് തന്നെ കയറ്റുമതി ചെയ്യാന് കഴിയാത്ത ഭൗതിക ഉപരോധമാണ് ഇത്. ഹോര്മുസ് തുറക്കപ്പെടാതെ ആഗോള ഇന്ധന ഞെരുക്കം ശമിക്കില്ലെന്നാണ് വിദഗ്ധര് ഏകസ്വരത്തില് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.