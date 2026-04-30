ഇറാനെ ലോക്കാക്കിയ യുഎസിനെ മറികടന്ന് പാകിസ്ഥാൻ, കര- കടൽ വ്യാപാര റൂട്ടുകൾ ഇറാനായി തുറന്നു

അമേരിക്കയുടെ നാവിക ഉപരോധം മറികടക്കാന് ഇറാന് രക്ഷാമാര്ഗമൊരുക്കി പാകിസ്ഥാന്. ഇറാനുമായി കര- കടല് അതിര്ത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യമാണ് പാകിസ്ഥാന്. ഇറാന് തുറമുഖങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതും അവിടെ നിന്ന് വരുന്നതുമായ കപ്പലുകളാണ് യുഎസ് നാവികസേന തടയുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തില് ഇറാന് തീരക്കടലിന് പുറത്തുപോകാതെ അവിടെ നിന്ന് പാക്ക് തീരക്കടലിലൂടെ അറബിക്കടലില് എത്താനുള്ള സംവിധാനമാണ് പാകിസ്ഥാന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ചരക്കുകള് കരമാര്ഗം കൊണ്ടുപോകാന് പാക് അധികൃതര് അതിര്ത്തി തുറന്നുകൊടുക്കുമെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്.
ഇറാനുമായി 900 കിലോമീറ്റര് കര അതിര്ത്തിയാണ് പാകിസ്ഥാനുള്ളത്. ഉപരോധം മൂലം അവശ്യഭക്ഷ്യസാധനങ്ങള് പോലും ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനാവാത്ത സാഹചര്യത്തില് പാക് തീരുമാനം ഇറാന് വലിയ സഹായമാകും. ഫലത്തില് നാവിക ഉപരോധത്തിലൂടെ ഇറാനെ പൂട്ടാമെന്ന് കരുതിയ അമേരിക്കയുടെ കൈകള് കെട്ടുന്ന നടപടിയാണ് പാകിസ്ഥാന്റേത്.
ഗ്വദാര്-ഗബ്ദ്, കറാച്ചി/പോര്ട്ട് ഖാസിം-ഖുസ്ദാര്-ഡല്ബന്ദിന്-തഫ്താന് തുടങ്ങി ആറ് പ്രധാന റൂട്ടുകളാണ് പാകിസ്ഥാന് ഇറാനായി തുറന്നുകൊടുക്കുക. ചൈന-പാകിസ്താന് ഇക്കണോമിക് കോറിഡോറിന്റെ (CPEC) ഭാഗമായ ഗ്വദാര് തുറമുഖത്തിന്റെ തുറന്നുകൊടുക്കല് ഒരു വ്യക്തമായ സാമ്പത്തികമായ ലക്ഷ്യം കൂടി മുന്കൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള തീരുമാനമാണ്. ഇതുവഴി ഇന്ത്യ ചബഹാര് തുറമുഖത്തിലൂടെ ഉറപ്പിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്ന മേഖലാ സ്വാധീനം ദുര്ബലപ്പെടുമെന്നും നിരീക്ഷകര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.