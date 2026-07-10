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Written By WEBDUNIA
Published By WEBDUNIA
Last Modified: Friday, 10 July 2026 (15:40 IST)

Spain vs Belgium: സെമിയിൽ ഫ്രാൻസിന് എതിരാളികൾ ആര്? സ്‌പെയിൻ vs ബെൽജിയം പോരാട്ടം ഇന്ന്

ജൂലൈ 12 ഞായറാഴ്ചയാണ് മറ്റു രണ്ട് ക്വാർട്ടർ മത്സരങ്ങൾ

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Written By: WEBDUNIA
Updated: Fri, 10 Jul 2026 (16:47 IST)
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Spain vs Belgium: ലോകകപ്പിൽ ഇന്ന് സ്‌പെയിൻ vs ബെൽജിയം പോരാട്ടം. ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 12.30 നാണ് (ജൂലൈ 11) മത്സരം. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ജയിക്കുന്നവരെയാണ് സെമി ഫൈനലിൽ ഫ്രാൻസ് നേരിടേണ്ടത്. 
 
രണ്ടാം ലോകകിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സ്‌പെയിൻ ഇറങ്ങുന്നത്. 2010 ലാണ് സ്‌പെയിൻ ലോകകപ്പ് നേടിയത്. മറുവശത്ത് ബെൽജിയത്തിന് ആദ്യ കിരീടമാണ് ഇത്തവണ ലക്ഷ്യം. 
 
ജൂലൈ 12 ഞായറാഴ്ചയാണ് മറ്റു രണ്ട് ക്വാർട്ടർ മത്സരങ്ങൾ. പുലർച്ചെ 2.30 ന് നോർവേ vs ഇംഗ്ലണ്ട് പോരാട്ടം. രാവിലെ 6.30 ന് അർജന്റീന സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡിനെ നേരിടും. 

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