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ഇതെന്ത് കഥ, മൊറോക്കോ തോറ്റത് യുഎസിൽ, അക്രമസംഭവങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് പാരീസിൽ, എന്നാൽ കലാപത്തിൽ കത്തുന്നത് ലണ്ടൻ!
ലോകകപ്പില് മൊറോക്കോയുടെ സ്വപ്നങ്ങള് അമേരിക്കയില് കത്തിയെരിഞ്ഞപ്പോള് സംഘര്ഷങ്ങളുണ്ടായത് ലണ്ടനിലെ തെരുവുകളിലാണ്.
ദുഖമോ സന്തോഷമോ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും തെരുവുകളില് ഉയര്ന്ന ശബ്ദവും വെച്ച് ടയറുകളും കുപ്പികളുമെല്ലാം കത്തിച്ച് അക്രമം അഴിച്ചുവിടുന്നതാണ് പാരീസിലെ ഫുട്ബോള് ആരാധകരുടെ ശൈലി. 2018ല് ഫ്രാന്സ് കിരീടവിജയം സ്വന്തമാക്കിയപ്പോഴും ഫ്രഞ്ച് ഫുട്ബോള് ക്ലബായ പിഎസ്ജി ചാമ്പ്യന്സ് ലീഗ് കിരീടവിജയം നേടിയപ്പോഴുമെല്ലാം ഇത് ആവര്ത്തിച്ചിരുന്നു. അതിനാല് തന്നെ ലോകകപ്പില് ഫ്രാന്സ്- മൊറോക്കോ മത്സരം കഴിഞ്ഞാല് പാരീസ് കത്തുമെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. മൊറോക്കന് അഭയാര്ഥികളുടെ കൂടി സാന്നിധ്യമായിരുന്നു റിപ്പോര്ട്ടുകള്ക്ക് പിന്നില്.
Moroccans fans Morocco after losing to France in round of 8 riot in London Edgware Road one police officer down got rushed to hospital I hope he survived , police officers got chased by Moroccans in London riots pic.twitter.com/ZYsqDvzrY1— sella (@sellaly9r3) July 10, 2026
എന്നാല് ലോകകപ്പില് മൊറോക്കോയുടെ സ്വപ്നങ്ങള് അമേരിക്കയില് കത്തിയെരിഞ്ഞപ്പോള് സംഘര്ഷങ്ങളുണ്ടായത് ലണ്ടനിലെ തെരുവുകളിലാണ്. മൊറോക്കന് കുടിയേറ്റജനത ഏറെയുള്ള പാരീസ് ശാന്തമായിരുന്നപ്പോള് ലണ്ടനിലെ തെരുവുകള് സംഘര്ഷഭരിതമായി. ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനായി വമ്പന് പോലീസ് സേനയെയാണ് വിന്യസിക്കേണ്ടി വന്നത്. പലയിടങ്ങളിലും മൊറോക്കന് പതാക്കള് വീശിയും വാഹനങ്ങള്ക്ക് മുകളില് കയറിയും ആരാധകര് തടിച്ചുകൂടിയതോടെ ഗതാഗതം പൂര്ണമായും തടസ്സപ്പെട്ടു.
Aficionados marroquíes salieron a las calles de la capital francesa para expresar su apoyo a la selección de Marruecos tras su derrota en los cuartos de final del Mundial 2026.— Noticiero El Salvador ???????? (@NoticieroSLV) July 10, 2026
Hasta el momento, las celebraciones se desarrollan sin incidentes de consideración, mientras las… pic.twitter.com/BF341CChhF
പോലീസിന് നേരെ ആരാധകര് ഫ്ലെയറുകളും പടക്കങ്ങളും കുപ്പികളും എറിയുന്ന ദൃശ്യങ്ങള് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് വൈറലാണ്. നേരത്തെ ഈ വര്ഷം പിഎസ്ജി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് നിലനിര്ത്തിയപ്പോള് അക്രമ സംഭവങ്ങളെ അടിച്ചമര്ത്താന് 8000ത്തിലധികം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയായിരുന്നു പാരീസില് ഫ്രഞ്ച് അധികൃതര് വിന്യസിച്ചത്. ഇത്തവണ മൊറോക്കോ- ഫ്രാന്സ് മത്സരത്തിന് മുന്പും ഫ്രാന്സില് വലിയ മുന്കരുതല് നടപടികള് എടുത്തിരുന്നു.