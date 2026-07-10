  1. കായികം
  2. മറ്റു കളികള്‍
  3. ഫുട്ബാള്‍
  4. Morocco fans clash with police in london after fifa worldcup
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 10 July 2026 (12:26 IST)

ഇതെന്ത് കഥ, മൊറോക്കോ തോറ്റത് യുഎസിൽ, അക്രമസംഭവങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് പാരീസിൽ, എന്നാൽ കലാപത്തിൽ കത്തുന്നത് ലണ്ടൻ!

ലോകകപ്പില്‍ മൊറോക്കോയുടെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ അമേരിക്കയില്‍ കത്തിയെരിഞ്ഞപ്പോള്‍ സംഘര്‍ഷങ്ങളുണ്ടായത് ലണ്ടനിലെ തെരുവുകളിലാണ്.

Morocco fans clash, London riots, Polics vs fans, Fifa football worldcup,Paris
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Fri, 10 Jul 2026 (12:26 IST) Updated: Fri, 10 Jul 2026 (12:16 IST)
google-news
ദുഖമോ സന്തോഷമോ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും തെരുവുകളില്‍ ഉയര്‍ന്ന ശബ്ദവും വെച്ച് ടയറുകളും കുപ്പികളുമെല്ലാം കത്തിച്ച് അക്രമം അഴിച്ചുവിടുന്നതാണ് പാരീസിലെ ഫുട്‌ബോള്‍ ആരാധകരുടെ ശൈലി. 2018ല്‍ ഫ്രാന്‍സ് കിരീടവിജയം സ്വന്തമാക്കിയപ്പോഴും ഫ്രഞ്ച് ഫുട്‌ബോള്‍ ക്ലബായ പിഎസ്ജി ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗ് കിരീടവിജയം നേടിയപ്പോഴുമെല്ലാം ഇത് ആവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു. അതിനാല്‍ തന്നെ ലോകകപ്പില്‍ ഫ്രാന്‍സ്- മൊറോക്കോ മത്സരം കഴിഞ്ഞാല്‍ പാരീസ് കത്തുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. മൊറോക്കന്‍ അഭയാര്‍ഥികളുടെ കൂടി സാന്നിധ്യമായിരുന്നു റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ക്ക് പിന്നില്‍.
 
 എന്നാല്‍ ലോകകപ്പില്‍ മൊറോക്കോയുടെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ അമേരിക്കയില്‍ കത്തിയെരിഞ്ഞപ്പോള്‍ സംഘര്‍ഷങ്ങളുണ്ടായത് ലണ്ടനിലെ തെരുവുകളിലാണ്. മൊറോക്കന്‍ കുടിയേറ്റജനത ഏറെയുള്ള പാരീസ് ശാന്തമായിരുന്നപ്പോള്‍ ലണ്ടനിലെ തെരുവുകള്‍ സംഘര്‍ഷഭരിതമായി. ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനായി വമ്പന്‍ പോലീസ് സേനയെയാണ് വിന്യസിക്കേണ്ടി വന്നത്. പലയിടങ്ങളിലും മൊറോക്കന്‍ പതാക്കള്‍ വീശിയും വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് മുകളില്‍ കയറിയും ആരാധകര്‍ തടിച്ചുകൂടിയതോടെ ഗതാഗതം പൂര്‍ണമായും തടസ്സപ്പെട്ടു.
 
 പോലീസിന് നേരെ ആരാധകര്‍ ഫ്‌ലെയറുകളും പടക്കങ്ങളും കുപ്പികളും എറിയുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാണ്. നേരത്തെ ഈ വര്‍ഷം പിഎസ്ജി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് നിലനിര്‍ത്തിയപ്പോള്‍ അക്രമ സംഭവങ്ങളെ അടിച്ചമര്‍ത്താന്‍ 8000ത്തിലധികം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയായിരുന്നു പാരീസില്‍ ഫ്രഞ്ച് അധികൃതര്‍ വിന്യസിച്ചത്. ഇത്തവണ മൊറോക്കോ- ഫ്രാന്‍സ് മത്സരത്തിന് മുന്‍പും ഫ്രാന്‍സില്‍ വലിയ മുന്‍കരുതല്‍ നടപടികള്‍ എടുത്തിരുന്നു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

France vs Sweden: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾ

France vs Sweden: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾകിലിയൻ എംബാപ്പെ ഇരട്ടഗോൾ നേടി

India vs England : ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഗെയിമാണ്, ഒറ്റയാളെ ആശ്രയിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല, വൈഭവ് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും, വ്യക്തമാക്കി ശ്രേയസ് അയ്യർ

India vs England : ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഗെയിമാണ്, ഒറ്റയാളെ ആശ്രയിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല, വൈഭവ് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും, വ്യക്തമാക്കി ശ്രേയസ് അയ്യർവിഷയത്തില്‍ വ്യക്തത നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യന്‍ നായകനായ ശ്രേയസ് അയ്യര്‍.

നോക്കൗട്ട് ഗോളുകളിൽ മാസ്റ്റർ, ലോകത്തെ മികച്ച താരം മെസ്സിയായിരിക്കാം, ലോകകപ്പിൽ അത് പക്ഷേ എംബാപ്പെ മാത്രം

നോക്കൗട്ട് ഗോളുകളിൽ മാസ്റ്റർ, ലോകത്തെ മികച്ച താരം മെസ്സിയായിരിക്കാം, ലോകകപ്പിൽ അത് പക്ഷേ എംബാപ്പെ മാത്രംലോകകപ്പിലെ നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും അധികം ഗോളുകള്‍ നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോര്‍ഡും 27കാരന്‍ സ്വന്തം പേരിലാക്കി.

Sanju Samson: സഞ്ജുവിന്റെ കാര്യം പരുങ്ങലിൽ; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ബെഞ്ചിലോ?

Sanju Samson: സഞ്ജുവിന്റെ കാര്യം പരുങ്ങലിൽ; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ബെഞ്ചിലോ?അയർലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ടി20 യിൽ അഞ്ച് റൺസിനും രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിൽ പൂജ്യത്തിനുമാണ് സഞ്ജു പുറത്തായത്

Women's T20 Worldcup : ഓസീസ് വഴി മുടക്കി, വനിതാ ലോകകപ്പിൽ സെമിഫൈനൽ കാണാതെ ഇന്ത്യ പുറത്ത്

Women's T20 Worldcup : ഓസീസ് വഴി മുടക്കി, വനിതാ ലോകകപ്പിൽ സെമിഫൈനൽ കാണാതെ ഇന്ത്യ പുറത്ത്ഓസ്‌ട്രേലിയ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നിവര്‍ സെമിയിലേക്ക് മുന്നേറി.

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !ഇന്ത്യൻ ഫ്ളാറ്റ് ട്രാക്കുകളിലാണെങ്കിലും അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിലെ വമ്പൻ ബൗളർമാരെയെല്ലാം വൈഭവ് തലങ്ങും വിലങ്ങും പ്രഹരിച്ചിരുന്നു. ഐപിഎല്ലിൽ വമ്പൻ താരങ്ങളെല്ലാവരും ഉള്ളപ്പോഴും ഓറഞ്ച് ക്യാപ്പ് ഇത്തവണ സ്വന്തമാക്കിയത് വൈഭവായിരുന്നു.

ഇതെന്ത് കഥ, മൊറോക്കോ തോറ്റത് യുഎസിൽ, അക്രമസംഭവങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് പാരീസിൽ, എന്നാൽ കലാപത്തിൽ കത്തുന്നത് ലണ്ടൻ!

ഇതെന്ത് കഥ, മൊറോക്കോ തോറ്റത് യുഎസിൽ, അക്രമസംഭവങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് പാരീസിൽ, എന്നാൽ കലാപത്തിൽ കത്തുന്നത് ലണ്ടൻ!ലോകകപ്പില്‍ ഫ്രാന്‍സ്- മൊറോക്കോ മത്സരം കഴിഞ്ഞാല്‍ പാരീസ് കത്തുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. മൊറോക്കന്‍ അഭയാര്‍ഥികളുടെ കൂടി സാന്നിധ്യമായിരുന്നു റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ക്ക് പിന്നില്‍.

വൈഭവും ശ്രേയസും വന്നതല്ലാതെ എന്ത് മാറ്റം!, തോൽവിയിൽ വീണ്ടും ട്രാൻസിഷൻ വാദം ഉയർത്തി ന്യായീകരിച്ച് ശ്രേയസ് അയ്യർ

വൈഭവും ശ്രേയസും വന്നതല്ലാതെ എന്ത് മാറ്റം!, തോൽവിയിൽ വീണ്ടും ട്രാൻസിഷൻ വാദം ഉയർത്തി ന്യായീകരിച്ച് ശ്രേയസ് അയ്യർമത്സരത്തില്‍ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ 80 റണ്‍സ് പ്രകടനത്തിന്റെ മികവില്‍ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 158 റണ്‍സാണെടുത്തത്. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യ ഉയര്‍ത്തിയ വിജയലക്ഷ്യം വെറും 13.5 ഓവറില്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് മറികടന്നിരുന്നു.

France: ഈ പോക്ക് 2002 ലെ ബ്രസീലിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു; ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരുണ്ട്?

France: ഈ പോക്ക് 2002 ലെ ബ്രസീലിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു; ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരുണ്ട്?France: ഈ ലോകകപ്പിലെ ഫേവറിറ്റുകൾ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, 'ഫ്രാൻസ്' എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു ഉത്തരത്തിനു സാധ്യതയില്ല. തുടർച്ചയായി മൂന്നാം സെമിയിലേക്ക് ഫ്രാൻസ് എത്തുമ്പോൾ ശേഷിക്കുന്ന ടീമുകളിൽ ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ മാത്രം കരുത്തുള്ള മറ്റൊരു ടീം ഉണ്ടോ?

എന്ത് സംഭവിച്ചാലും 'നോർവെ' നോർമൽ, ഇംഗ്ലണ്ടിനായിരിക്കും സമ്മർദ്ദമെന്ന് എർലിങ് ഹാളണ്ട്

എന്ത് സംഭവിച്ചാലും 'നോർവെ' നോർമൽ, ഇംഗ്ലണ്ടിനായിരിക്കും സമ്മർദ്ദമെന്ന് എർലിങ് ഹാളണ്ട്ഇത്തവണ അവരില്‍ ഒരു ടീമാണ് ഇംഗ്ലണ്ട്. നോര്‍വെ അങ്ങനെയല്ല. അതിനാല്‍ തന്നെ നോര്‍വെയ്ക്ക് മുകളില്‍ സമ്മര്‍ദ്ദമില്ലെന്നും എന്നാല്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ലെന്നും ഹാളണ്ട് വ്യക്തമാക്കി.