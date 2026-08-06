ഞാൻ അടിച്ചുകൂട്ടിയിട്ട് എന്ത് കാര്യം, എല്ലാം വൈഭവ് തകർക്കും: ടി20യിൽ റെക്കോർഡ് നേട്ടത്തിന് പിന്നാലെ പ്രവചനവുമായി ജോസ് ബട്ട്ലർ
ടി20 ഫോര്മാറ്റില് ഏറ്റവും കൂടുതല് റണ്സ് നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോര്ഡ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ഇംഗ്ലണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് താരം ജോസ് ബട്ട്ലര്.
ടി20 ഫോര്മാറ്റില് ഏറ്റവും കൂടുതല് റണ്സ് നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോര്ഡ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ഇംഗ്ലണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് താരം ജോസ് ബട്ട്ലര്. ദ ഹണ്ട്രഡില് മാഞ്ചസ്റ്റര് സൂപ്പര് ജയന്സിനായി ഇറങ്ങിയ ബട്ട്ലര് 20 പന്തില് പുറത്താകാതെ 51 റണ്സ് നേടിയിരുന്നു. ഇതോടെ ടി20 ഫോര്മാറ്റില് 14,833 റണ്സ് നേടാന് ബട്ട്ലര്ക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. 14803 റണ്സ് ഫോര്മാറ്റില് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള വെസ്റ്റിന്ഡീസിന്റെ കിറോണ് പൊള്ളാര്ഡിനെയാണ് ബട്ട്ലര് മറികടന്നത്. 9 സെഞ്ചുറികളും 105 സെഞ്ചുറികളുമാണ് ബട്ട്ലര്ക്കുള്ളത്. മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ക്രിസ് ഗെയ്ലിന് 22 സെഞ്ചുറിയും 88 അര്ധസെഞ്ചുറിയും അടക്കം 14,562 റണ്സാണ് ടി20 ഫോര്മാറ്റിലുള്ളത്.
Jos Buttler smashed SIX to win the Game and completes his Fiftypic.twitter.com/daUpIG9LTl— Don Cricket (@doncricket_) August 5, 2026
മത്സരത്തില് റെക്കോര്ഡ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യപ്രതികരണത്തില് തന്റെ റെക്കോര്ഡും ഭാവിയില് ആരെങ്കിലും തകര്ക്കുമെന്നാണ് ബട്ട്ലര് വ്യക്തമാക്കിയത്. ചിലപ്പോള് അത് വൈഭവ് സൂര്യവംശിയാകാമെന്നും ബട്ട്ലര് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായി ഞാന് ബാറ്റ് ചെയ്യാന് കഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു. എന്നാല് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് - രണ്ട് ആഴ്ചകളിലായി കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഞാന് പോകുന്നത്. ക്രിക്കറ്റ് അതിനാല് തന്നെ രസകരമായ ഒന്നാണ്. നിങ്ങള്ക്ക് ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കില് നിങ്ങളെ വീണ്ടും കണ്ടെത്താനായി ശ്രമിക്കാം. ഈ ഓപ്ഷനുകളാണ് നിങ്ങള്ക്ക് മുന്നിലുള്ളത്. ഞാന് അതില് എന്റെ എല്ലാ ഊര്ജവും ഉപയോഗിച്ചു പൊരുതാന് തീരുമാനിച്ചു. ബട്ട്ലര് പറഞ്ഞു.
JOS BUTTLER, Always Humble as a player— Johns. (@CricCrazyJohns) August 6, 2026
- He talks about Vaibhav Sooryavanshi will break his record in future. pic.twitter.com/IptfiOreui
522 ടി20 മത്സരങ്ങളില് നിന്നാണ് ബട്ട്ലറിന്റെ റെക്കോര്ഡ് നേട്ടം. അതേസമയം 746 മത്സരങ്ങളില് നിന്നാണ് പൊള്ളാര്ഡ് 14,803 റണ്സിലെത്തി. ക്രിസ് ഗെയ്ല് ആകട്ടെ 463 മത്സരങ്ങളില് നിന്നാണ് 14,562 റണ്സ് നേട്ടത്തിലെത്തിയത്. 22 സെഞ്ചുറികളാണ് ടി20 ഫോര്മാറ്റില് ഗെയ്ലിന്റെ പേരിലുള്ളത്.