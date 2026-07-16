  1. കായികം
  2. മറ്റു കളികള്‍
  3. ഫുട്ബാള്‍
  4. How Messi read the game
Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Thursday, 16 July 2026 (13:32 IST)

ഗെയിം റീഡിങ്, പ്ലാൻ ഡൺ; ഇതാ മെസി !

രണ്ടാമത്തെ ഗോളിലും മെസി മൈൻഡ് റീഡിങ്ങിലൂടെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ നെഞ്ച് തുളച്ചു

Lionel Messi, Argentina vs England, Messi vs England, Argentina in Final, ലയണൽ മെസി, അർജന്റീന, ഇംഗ്ലണ്ട് vs അർജന്റീന, അർജന്റീന ഫൈനലിൽ
Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Thu, 16 Jul 2026 (14:08 IST)
google-news
ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ രണ്ട് ഗോളുകൾക്കും മെസി വഴിയൊരുക്കിയത് കൃത്യതയാർന്ന ഗെയിം റീഡിങ്ങിലൂടെയാണ്. എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് സ്‌കോർ ചെയ്ത ആദ്യ ഗോളിലും ലൗത്താറോ മാർട്ടിനെസിന്റെ രണ്ടാം ഗോളിലും അത് പ്രകടമാണ്. രണ്ട് ഗോളുകളുടെയും അസിസ്റ്റ് നടത്തി എന്നതിനപ്പുറം ആ അസിസ്റ്റ് നടത്തിയ രീതിയാണ് ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. 
 
ആദ്യ ഗോൾ നോക്കുക, ബോക്‌സിനുള്ളിലേക്ക് പന്ത് കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിട്ടും മെസി അത് ചെയ്തില്ല. മറിച്ച് എൻസോയുടെ പൊസിഷൻ മനസിലാക്കി കൃത്യമായി ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഷോട്ടിനുള്ള അവസരമുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. തുടരെ തുടരെ ലോങ് റേഞ്ച് ഷോട്ടുകൾ പരീക്ഷിക്കുന്ന എൻസോയിലേക്ക് പന്ത് എത്തിയാൽ അത് ഗോളാകുമെന്ന് മെസി പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കണം. മെസി ബോക്‌സിലേക്ക് ലോബ് ചെയ്യുമെന്ന് കരുതി പ്രതിരോധം തീർത്ത ഇംഗ്ലീഷ് താരങ്ങൾ അപ്രസക്തരായി. മറ്റേത് താരമാണെങ്കിലും ബോക്‌സിലേക്ക് ആ പാസ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു. അവിടെയാണ് മെസി വ്യത്യസ്തനാകുന്നത്.
 
രണ്ടാമത്തെ ഗോളിലും മെസി മൈൻഡ് റീഡിങ്ങിലൂടെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ നെഞ്ച് തുളച്ചു. റൈറ്റ് വിങ്ങിൽ നിന്നുള്ള ക്രോസ് കടന്നുപോയത് ഏഴ് ഇംഗ്ലണ്ട് താരങ്ങളെയാണ്. അർജന്റീന താരങ്ങളേക്കാൾ ഉയരമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് താരങ്ങൾക്കു അത് തടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല തളികയിൽ വെച്ചപോലെ ലൗത്താറോയുടെ ഹെഡിലേക്ക്. ലൗത്താറോ സബ് ആയി ഇറങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ മെസി ഹൈ ബോൾ ക്രോസുകൾക്ക് നിരന്തരം ശ്രമിച്ചിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അപ്പോഴാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കോച്ചിനടക്കം മനസിലായത്. ഹൈ ബോൾ ഗെയ്മിലൂടെ അർജന്റീനയെ വിറപ്പിക്കാൻ വന്നവർ അതേ ഹൈ ബോൾ ഗെയ്മിൽ തന്നെ തീരുന്ന കാഴ്ചയാണ് അറ്റ്‌ലാന്റയിൽ കണ്ടത്. 
About Writer
നെൽവിൻ വിൽസൺ
Politics, Cinema, Cricket, Social, Explainers   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

France: ഈ പോക്ക് 2002 ലെ ബ്രസീലിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു; ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരുണ്ട്?

France: ഈ പോക്ക് 2002 ലെ ബ്രസീലിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു; ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരുണ്ട്?കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ അതിഗംഭീര ഫോം തന്നെയാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ കരുത്ത്

വൈഭവും ശ്രേയസും വന്നതല്ലാതെ എന്ത് മാറ്റം!, തോൽവിയിൽ വീണ്ടും ട്രാൻസിഷൻ വാദം ഉയർത്തി ന്യായീകരിച്ച് ശ്രേയസ് അയ്യർ

വൈഭവും ശ്രേയസും വന്നതല്ലാതെ എന്ത് മാറ്റം!, തോൽവിയിൽ വീണ്ടും ട്രാൻസിഷൻ വാദം ഉയർത്തി ന്യായീകരിച്ച് ശ്രേയസ് അയ്യർഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ട്രാന്‍സിഷന്‍ ഘട്ടത്തിലെന്ന വാദവുമായി ഇന്ത്യന്‍ നായകന്‍ ശ്രേയസ് അയ്യര്‍.

India vs England: തുടർച്ചയായി അഞ്ചാം തോൽവി, രണ്ട് പരമ്പര നഷ്ടം 2019 നു ശേഷം ആദ്യം; നാണംകെട്ട് ഇന്ത്യ

India vs England: തുടർച്ചയായി അഞ്ചാം തോൽവി, രണ്ട് പരമ്പര നഷ്ടം 2019 നു ശേഷം ആദ്യം; നാണംകെട്ട് ഇന്ത്യടി20 ഫോർമാറ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തോൽവി കൂടിയാണിത്

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !ഷോർട്ട് ബോളുകൾക്ക് മുന്നിലുള്ള താരത്തിൻ്റെ ബലഹീനതയെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബൗളർമാർ മുതലെടുക്കുന്നത്.

France vs Sweden: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾ

France vs Sweden: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾകിലിയൻ എംബാപ്പെ ഇരട്ടഗോൾ നേടി

ഗോസും സ്മിത്തും തകര്‍ത്തടിച്ചു, പൂരന്റെ അതിവേഗ സെഞ്ചുറി പാഴായി: എംഎല്‍സിയില്‍ 18.4 ഓവറില്‍ 266 ചെയ്‌സ് ചെയ്ത് വാഷിങ്ടണ്‍ ഫ്രീഡം

ഗോസും സ്മിത്തും തകര്‍ത്തടിച്ചു, പൂരന്റെ അതിവേഗ സെഞ്ചുറി പാഴായി: എംഎല്‍സിയില്‍ 18.4 ഓവറില്‍ 266 ചെയ്‌സ് ചെയ്ത് വാഷിങ്ടണ്‍ ഫ്രീഡംആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് ന്യൂയോര്‍ക്കിനായി നായകന്‍ നിക്കോളാസ് പൂരന്‍ 33 പന്തില്‍ 106 റണ്‍സാണ് അടിച്ചെടുത്തത്. 24 പന്തില്‍ 51 റണ്‍സുമായി ക്വിന്റണ്‍ ഡികോക്കും 25 പന്തില്‍ 64 റണ്‍സുമായി കിറോണ്‍ പൊള്ളാര്‍ഡും തകര്‍പ്പന്‍ പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്.

മികച്ച ടീം, പക്ഷേ എനിക്കവരെ നന്നായി അറിയാം, സ്പെയ്നിനെതിരായ ഫൈനലിന് മുൻപ് മനസുതുറന്ന് മെസ്സി

മികച്ച ടീം, പക്ഷേ എനിക്കവരെ നന്നായി അറിയാം, സ്പെയ്നിനെതിരായ ഫൈനലിന് മുൻപ് മനസുതുറന്ന് മെസ്സിഫൈനലില്‍ തങ്ങളുടെ എതിരാളികളായ സ്‌പെയ്ന്‍ മികച്ച ടീമാണെന്നും ഒരു മികച്ച പോരാട്ടം തന്നെയാകും ഫൈനല്‍ മത്സരത്തില്‍ ഉണ്ടാവുകയെന്നും മെസ്സി വ്യക്തമാക്കി. തന്റെ കരിയറിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ചെലവഴിച്ച സ്‌പെയ്‌നിലെ ഫുട്‌ബോള്‍ ശൈലി തനിക്ക് കൃത്യമായി അറിയാമെന്നും മെസ്സി പറഞ്ഞു.

ഗെയിം റീഡിങ്, പ്ലാൻ ഡൺ; ഇതാ മെസി !

ഗെയിം റീഡിങ്, പ്ലാൻ ഡൺ; ഇതാ മെസി !ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ രണ്ട് ഗോളുകൾക്കും മെസി വഴിയൊരുക്കിയത് കൃത്യതയാർന്ന ഗെയിം റീഡിങ്ങിലൂടെയാണ്. എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് സ്‌കോർ ചെയ്ത ആദ്യ ഗോളിലും ലൗത്താറോ മാർട്ടിനെസിന്റെ രണ്ടാം ഗോളിലും അത് പ്രകടമാണ്. രണ്ട് ഗോളുകളുടെയും അസിസ്റ്റ് നടത്തി എന്നതിനപ്പുറം ആ അസിസ്റ്റ് നടത്തിയ രീതിയാണ് ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Lionel Messi: ഗോൾഡൻ ബോളും ഗോൾഡൻ ബൂട്ടും മെസിയിലേക്ക്?

Lionel Messi: ഗോൾഡൻ ബോളും ഗോൾഡൻ ബൂട്ടും മെസിയിലേക്ക്?Lionel Messi: ലോകകപ്പിൽ ഗോൾഡൻ ബൂട്ടും ഗോൾഡൻ ബോളും ഒന്നിച്ച് നേടുകയെന്ന അപൂർവതയിലേക്ക് അർജന്റീനയുടെ ലയണൽ മെസി അടുക്കുന്നു. ഫൈനലും ലൂസേഴ്‌സ് ഫൈനലും ശേഷിക്കെ ഗോൾഡൻ ബൂട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ കടുത്ത മത്സരത്തിനു സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും ഗോൾഡൻ ബോൾ മെസി ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

കാർഡിഫിൽ ശുഭ്മൻ ഗിൽ കളിച്ചേക്കില്ല, ഏകദിന നായകനായി ശ്രേയസ്!

കാർഡിഫിൽ ശുഭ്മൻ ഗിൽ കളിച്ചേക്കില്ല, ഏകദിന നായകനായി ശ്രേയസ്!ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിലെ അടുത്ത ഏകദിന മത്സരത്തിന് മുന്‍പായി ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാമ്പില്‍ പുതിയ പ്രതിസന്ധി. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ 75 പന്തില്‍ 80 റണ്‍സ് നേടി നില്‍ക്കെ പരിക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ മടങ്ങിയിരുന്നു.