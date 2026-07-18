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FIFA World Cup 2026: ലോകകപ്പിൽ ഇന്ന് 'തോറ്റവരുടെ ഫൈനൽ'; ഗോളടിക്കുമോ എംബാപ്പെ?
നിലവിൽ എട്ട് ഗോളുകളുമായി നാല് അസിസ്റ്റുമായി അർജന്റീനയുടെ ലയണൽ മെസിയാണ് ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് പോരിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്
Mbappe and Messi
FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ഇന്ന് 'തോറ്റവരുടെ ഫൈനൽ'. മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലിൽ സെമിയിൽ തോറ്റ് പുറത്തായ ഫ്രാൻസും ഇംഗ്ലണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടും. 1954 ലെ ലോകകപ്പ് മുതൽ തുടർച്ചയായി ലൂസേഴ്സ് ഫൈനൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്. 1934 ലെ ലോകകപ്പിലാണ് ആദ്യമായി ലൂസേഴ്സ് ഫൈനൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരെ തീരുമാനിക്കും എന്നതിനപ്പുറം ഇത്തവണത്തെ ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇത്തവണത്തെ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് വിജയി ആരെന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നതിൽ ഈ മത്സരം നിർണായകമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടുന്ന താരത്തിനു ലഭിക്കുന്നതാണ് അഡിഡാസ് ഗോൾഡൻ ബൂട്ട്.
നിലവിൽ എട്ട് ഗോളുകളുമായി നാല് അസിസ്റ്റുമായി അർജന്റീനയുടെ ലയണൽ മെസിയാണ് ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് പോരിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഫ്രാൻസിന്റെയും ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെയും താരങ്ങൾ. എട്ട് ഗോളും മൂന്ന് അസിസ്റ്റുമുള്ള ഫ്രാൻസിന്റെ കിലിയെൻ എംബാപ്പെ രണ്ടാമത്. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാമിനും ഹാരി കെയ്നും ആറ് ഗോളുകളും ഒരു അസിസ്റ്റുമുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലിൽ ഈ മൂന്ന് താരങ്ങളുടെ പ്രകടനം ഗോൾഡൻ ബൂട്ടിനായുള്ള മത്സരത്തിൽ നിർണായകമാകും. രണ്ട് പേരും ഇന്ന് സ്കോർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ഫൈനലിൽ ഗോളടിക്കാതെ തന്നെ മെസിക്ക് ഗോൾഡൻ ബോട്ട് ഉറപ്പിക്കാം.
അതേസമയം ഗോൾഡൻ ബോളിൽ മെസിക്ക് ആധിപത്യമുണ്ട്. സെമി ഫൈനലിലെ രണ്ട് അസിസ്റ്റുകളും 20 ഡ്രിബിലുകളും താരത്തിനു വ്യക്തമായ മുൻതൂക്കം നൽകുന്നു. ഡ്രിബിളിങ് ശരാശരിയിൽ മെസി തന്നെയാണ് ഒന്നാമൻ. കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതിലും മെസിക്കാണ് മുൻതൂക്കം. 2014 ലും 2022 ലും മെസിയാണ് ഗോൾഡൻ ബോളിനു അർഹനായത്. ഇത്തവണയും ലഭിച്ചാൽ ഗോൾഡൻ ബോൾ മൂന്നാം തവണ നേടുന്ന ഏകതാരമാകും.
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'അവരെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ മുൻപ് പറയണമായിരുന്നു'; ബിസിസിഐയെ കുത്തി അശ്വിൻ
വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശർമ അടക്കമുള്ള മുതിർന്ന താരങ്ങളെ 2027 ലോകകപ്പിലേക്ക് വേണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് മുൻകൂട്ടി പറയണമായിരുന്നെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ മുൻതാരം രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ. രോഹിത് ശർമയെ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ ബിസിസിഐ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് അശ്വിന്റെ പ്രതികരണം.
Lionel Messi: അന്ന് കരഞ്ഞു, ആ ട്രോൾ മീം മെറ്റ്ലൈഫിൽ നിന്ന്; മെസിക്ക് ഓർമയുണ്ടോ 2016 ലെ തോൽവി?
Lionel Messi: 2016 ൽ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വീണ്ടുമൊരു ഫൈനൽ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നു ലയണൽ മെസി. ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ കലാശക്കൊട്ടിന് വേദിയാകുന്ന ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയം മെസിക്ക് അത്ര നല്ല ഓർമകൾ സമ്മാനിച്ച ഇടമില്ല. ഇവിടെ വെച്ചാണ് 2016 കോപ്പ അമേരിക്ക ഫൈനൽ അർജന്റീന തോറ്റതും തുടർന്ന് മെസിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനവും.
Rohit Sharma: 'ഇല്ലാകഥകൾ അടിച്ചിറക്കരുത്'; രോഹിത്തുമായി ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് ബിസിസിഐ
Rohit Sharma: മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ രോഹിത് ശർമയോട് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ബിസിസിഐയോ ബോർഡുമായി അടുത്ത ഏതെങ്കിലും വൃത്തങ്ങളോ അറിയിച്ചിട്ടില്ല. ലോർഡ്സിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിനു ശേഷം രോഹിത് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കില്ലെന്ന് ബിസിസിഐ അറിയിച്ചെന്ന വാർത്തകളെ ബോർഡ് തള്ളി.
FIFA World Cup 2026: ലോകകപ്പിൽ ഇന്ന് 'തോറ്റവരുടെ ഫൈനൽ'; ഗോളടിക്കുമോ എംബാപ്പെ?
FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ഇന്ന് 'തോറ്റവരുടെ ഫൈനൽ'. മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലിൽ സെമിയിൽ തോറ്റ് പുറത്തായ ഫ്രാൻസും ഇംഗ്ലണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടും. 1954 ലെ ലോകകപ്പ് മുതൽ തുടർച്ചയായി ലൂസേഴ്സ് ഫൈനൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്. 1934 ലെ ലോകകപ്പിലാണ് ആദ്യമായി ലൂസേഴ്സ് ഫൈനൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.