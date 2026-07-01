  1. കായികം
  2. മറ്റു കളികള്‍
  3. ഫുട്ബാള്‍
  4. Kylian Mbappe Worldcup Knockout record
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 1 July 2026 (07:51 IST)

നോക്കൗട്ട് ഗോളുകളിൽ മാസ്റ്റർ, ലോകത്തെ മികച്ച താരം മെസ്സിയായിരിക്കാം, ലോകകപ്പിൽ അത് പക്ഷേ എംബാപ്പെ മാത്രം

ലോകകപ്പിലെ നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും അധികം ഗോളുകള്‍ നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോര്‍ഡും 27കാരന്‍ സ്വന്തം പേരിലാക്കി.

Kylian Mbappe, Worldcup record, Knockout matches Goals, Messi vs Mbappe
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Wed, 1 Jul 2026 (07:51 IST) Updated: Wed, 1 Jul 2026 (07:53 IST)
google-news
2026ലെ ലോകകപ്പില്‍ ഗോളടിച്ച് കൂട്ടുകയാണ് അര്‍ജന്റീനയുടെ ഇതിഹാസതാരമായ ലയണല്‍ മെസ്സി. മെസ്സിക്ക് തൊട്ടുപിന്നിലായി കിലിയന്‍ എംബാപ്പെയും എര്‍ലിങ് ഹാളണ്ടുമെല്ലാമുണ്ട്. എന്നാല്‍ ലോകകപ്പിലെ ഓരോ മത്സരങ്ങള്‍ കഴിയും തോറും ഫുട്‌ബോള്‍ ആരാധകരെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നത് ഫ്രാന്‍സിന്റെ കിലിയന്‍ എംബാപ്പെയാണ്. 2018ലെ ലോകകപ്പില്‍ മാത്രം തുടങ്ങിയ എംബാപ്പെ 3 ലോകകപ്പുകളില്‍ നിന്ന് മാത്രം 18 ഗോളുകള്‍ സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. സ്വീഡനെതിരെ നടന്ന നോക്കൗട്ട് മത്സരത്തില്‍ ഇരട്ടഗോളുകള്‍ കൂടി നേടിയതോടെ ലോകകപ്പിലെ നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും അധികം ഗോളുകള്‍ നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോര്‍ഡും 27കാരന്‍ സ്വന്തം പേരിലാക്കി.
 
മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യപകുതി അവസാനിക്കാന്‍ സെക്കന്‍ഡുകള്‍ ബാക്കിനില്‍ക്കെയായിരുന്നു എംബാപ്പെയുടെ ഗോള്‍. ഇതോടെ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തില്‍ 9 ഗോളുകളെന്ന നേട്ടം എംബാപ്പെ സ്വന്തമാക്കി. 8 ഗോളുകള്‍ നേടിയിരുന്ന മുന്‍ ബ്രസീലിയന്‍ താരങ്ങളായ റൊണാള്‍ഡോ, ലിയോനിഡാസ് എന്നിവരെയാണ് എംബാപ്പെ മറികടന്നത്. മത്സരത്തില്‍ മറ്റൊരു ഗോള്‍ കൂടി കണ്ടെത്തിയതോടെ എംബാപ്പെ നോക്കൗട്ട് ഗോളുകളുടെ എണ്ണം പത്താക്കി ഉയര്‍ത്തി.
 
27കാരനായ താരത്തിന് ഇനിയും രണ്ടോ മൂന്നോ ലോകകപ്പുകള്‍ കരിയറില്‍ ബാക്കിയുണ്ട്. നിലവില്‍ ഉസ്മാന്‍ ഡെംബലെ,മൈക്കല്‍ ഒലീസെ എന്നിവര്‍ കൂടിയടങ്ങുന്ന ഫ്രഞ്ച് സംഘത്തിനൊപ്പം ലോകകപ്പിലെ ഗോള്‍വേട്ട എംബാപ്പെ തുടരാനാണ് സാധ്യത അങ്ങനെയെങ്കിലും കരിയര്‍ അവസാനിക്കുമ്പോള്‍ ലോകകപ്പില്‍ മാത്രമായി 30ന് മുകളില്‍ ഗോളുകള്‍ എംബാപ്പെ നേടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. നില്‍വില്‍ 18 ഗോളുകള്‍ ലോകകപ്പില്‍ നേടിയിട്ടുള്ള എംബാപ്പെയ്ക്ക് മുന്നില്‍ 19 ഗോളുകളുമായി ലയണല്‍ മെസ്സി മാത്രമാണ് മുന്നിലുള്ളത്.ALSO READ: Ivory coast vs Norway : പ്രീ ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ ആരാകും ബ്രസീലിന്റെ എതിരാളി, ഇന്നറിയാം : നോക്കൗട്ടില്‍ ഐവറി കോസ്റ്റ്- നോര്‍വെ പോരാട്ടം രാത്രി 10:30ന്
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

Sanju Samson: സഞ്ജുവിന്റെ കാര്യം പരുങ്ങലിൽ; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ബെഞ്ചിലോ?

Sanju Samson: സഞ്ജുവിന്റെ കാര്യം പരുങ്ങലിൽ; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ബെഞ്ചിലോ?അയർലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ടി20 യിൽ അഞ്ച് റൺസിനും രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിൽ പൂജ്യത്തിനുമാണ് സഞ്ജു പുറത്തായത്

Women's T20 Worldcup : ഓസീസ് വഴി മുടക്കി, വനിതാ ലോകകപ്പിൽ സെമിഫൈനൽ കാണാതെ ഇന്ത്യ പുറത്ത്

Women's T20 Worldcup : ഓസീസ് വഴി മുടക്കി, വനിതാ ലോകകപ്പിൽ സെമിഫൈനൽ കാണാതെ ഇന്ത്യ പുറത്ത്ഓസ്‌ട്രേലിയ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നിവര്‍ സെമിയിലേക്ക് മുന്നേറി.

FIFA World Cup 2026: ആദ്യ റൗണ്ട് 32 മത്സരത്തിൽ കാനഡയ്ക്കു ജയം; ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പുറത്ത്

FIFA World Cup 2026: ആദ്യ റൗണ്ട് 32 മത്സരത്തിൽ കാനഡയ്ക്കു ജയം; ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പുറത്ത്മധ്യനിര താരം സ്റ്റീഫൻ എസ്റ്റക്വിയോ ആണ് 90 2 മിനിറ്റിൽ കാനഡയ്ക്കായി ഗോൾ നേടിയത്

Ireland vs India: ടി20 ചാംപ്യൻസിനെ നാണംകെടുത്തി അയർലൻഡ്; രണ്ടാം മത്സരത്തിലും ഇന്ത്യക്കു തോൽവി

Ireland vs India: ടി20 ചാംപ്യൻസിനെ നാണംകെടുത്തി അയർലൻഡ്; രണ്ടാം മത്സരത്തിലും ഇന്ത്യക്കു തോൽവിആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത അയർലൻഡ് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 154 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ. ഇന്ത്യയ്ക്കു 153 റൺസെടുക്കാനെ സാധിച്ചുള്ളൂ

തീർന്നിട്ടില്ല, തീപ്പൊരി ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്: ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഇരട്ടഗോൾ, അപൂർവ റെക്കോർഡും തൂക്കി റൊണാൾഡോ

തീർന്നിട്ടില്ല, തീപ്പൊരി ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്: ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഇരട്ടഗോൾ, അപൂർവ റെക്കോർഡും തൂക്കി റൊണാൾഡോഗ്രൂപ്പ് കെയിലെ നിര്‍ണായകമായ പോരാട്ടത്തില്‍ ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാനെ എതിരില്ലാത്ത 5 ഗോളുകള്‍ക്ക് തകര്‍ത്ത് പോര്‍ച്ചുഗല്‍.

Ivory coast vs Norway : പ്രീ ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ ആരാകും ബ്രസീലിന്റെ എതിരാളി, ഇന്നറിയാം : നോക്കൗട്ടില്‍ ഐവറി കോസ്റ്റ്- നോര്‍വെ പോരാട്ടം രാത്രി 10:30ന്

Ivory coast vs Norway : പ്രീ ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ ആരാകും ബ്രസീലിന്റെ എതിരാളി, ഇന്നറിയാം : നോക്കൗട്ടില്‍ ഐവറി കോസ്റ്റ്- നോര്‍വെ പോരാട്ടം രാത്രി 10:30ന്ലോകകപ്പിലെ പ്രീ - ക്വാര്‍ട്ടര്‍ സ്ഥാനം ലക്ഷ്യമിട്ട് വമ്പന്മാര്‍ മാറ്റുരയ്ക്കുമ്പോള്‍ ബ്രസീലിന്റെ പ്രീ ക്വാര്‍ട്ടറിലെ എതിരാളികള്‍ ആരാകുമെന്ന് ഇന്നറിയാം. റൗണ്ട് ഓഫ് 32ലെ നിര്‍ണായകപോരാട്ടത്തില്‍ ആഫ്രിക്കന്‍ കരുത്തരായ ഐവറി കോസ്റ്റ് യൂറോപ്യന്‍ ശക്തികളായ നോര്‍വെയെയാണ് ഇന്ന് നേരിടുക.

Vaibhav Sooryavanshi: 'ക്ഷമ വേണം, സമയമെടുക്കും'; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയും വൈഭവ് ഇല്ല

Vaibhav Sooryavanshi: 'ക്ഷമ വേണം, സമയമെടുക്കും'; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയും വൈഭവ് ഇല്ലVaibhav Sooryavanshi: ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഒന്നാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇറങ്ങുക വൈഭവ് സൂര്യവൻശി ഇല്ലാതെ. രാജ്യാന്തര അരങ്ങേറ്റത്തിനായി വൈഭവ് അൽപ്പം കൂടി ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണമെന്നാണ് ടീം മാനേജ്‌മെന്റുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

വൈഭവ് റെഡിയാണ്, പക്ഷേ പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകില്ല,ലോകകപ്പ് നേടിതന്നവരും പ്രധാനമെന്ന് റയാൻ ടെൻ ഡോസ്ചേറ്റ്

വൈഭവ് റെഡിയാണ്, പക്ഷേ പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകില്ല,ലോകകപ്പ് നേടിതന്നവരും പ്രധാനമെന്ന് റയാൻ ടെൻ ഡോസ്ചേറ്റ്വൈഭവിന്റെ കാര്യത്തില്‍ എന്ത് തീരുമാനമാകും ടീം മാനേജ്‌മെന്റ് സ്വീകരിക്കുക എന്നതില്‍ വ്യക്തത നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യന്‍ ടീം അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ച് റയാന്‍ ടെന്‍ ഡോസ്‌ചേറ്റ്. അയര്‍ലന്‍ഡിനെതിരായ ട്വന്റി-20 പരമ്പരയിലെ 0-2 ന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വൈറ്റ് വാഷിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

'നമ്മൾ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ കളിക്കണം'; അർജന്റീന ടീമിനു സ്‌കലോണിയുടെ ഉപദേശം

'നമ്മൾ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ കളിക്കണം'; അർജന്റീന ടീമിനു സ്‌കലോണിയുടെ ഉപദേശംറൗണ്ട് 32 വിൽ കേപ് വെർദെയെ നേരിടാൻ ഒരുങ്ങുന്ന അർജന്റീന ടീമിനു ഉപദേശവുമായി പരിശീലകൻ ലയണൽ സ്‌കലോണി. കേപ് വെർദെ തീർച്ചയായും മികച്ച ടീമാണെന്നും ശ്രദ്ദിച്ചു കളിക്കണമെന്നും സ്‌കലോണി പറഞ്ഞു.

ഇങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നതിൽ ദുഃഖം, അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് മാനുവൽ നൂയർ

ഇങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നതിൽ ദുഃഖം, അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് മാനുവൽ നൂയർലോകകപ്പില്‍ പരാഗ്വെയ്‌ക്കെതിരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന തോല്‍വി ഏറ്റുവാങ്ങി പുറത്തായതിന് പിന്നാലെയാണ് വിരമിക്കല്‍ തീരുമാനം. രാജ്യാന്തര കരിയര്‍ ഇങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നതില്‍ അതിയായ ദുഃഖമുണ്ടെന്ന് നൂയര്‍ പറഞ്ഞു.