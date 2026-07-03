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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 3 July 2026 (14:19 IST)

ഇത് അവസാനമാണ്, ലോകകപ്പോടെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ വിരമിക്കും, വെളിപ്പെടുത്തലുമായി സഹോദരി

ലോകകപ്പിലെ ക്രൊയേഷ്യ- പോര്‍ച്ചുഗല്‍ പോരാട്ടത്തിന് മുന്‍പായിരുന്നു കാറ്റിയയയുടെ പ്രതികരണം.

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BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Fri, 3 Jul 2026 (14:19 IST) Updated: Fri, 3 Jul 2026 (14:18 IST)
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2026ലെ ലോകകപ്പിന് ശേഷം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡൊ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്‌ബോളില്‍ നിന്നും വിരമിക്കുമെന്ന് സഹോദരി കാറ്റിയ അവെയ്‌റോ. സ്‌പോര്‍ട്ട് ടിവിക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് സഹോദരിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍. ലോകകപ്പിലെ ക്രൊയേഷ്യ- പോര്‍ച്ചുഗല്‍ പോരാട്ടത്തിന് മുന്‍പായിരുന്നു കാറ്റിയയയുടെ പ്രതികരണം.
 
അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്‌ബോളില്‍ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ തന്റെ കരിയറിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്. ഇത് വിടപറയലാണ്. ഞാന്‍ പറയുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടിയ വിവരങ്ങള്‍ പ്രകാരം ഈ ലോകകപ്പോടെ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്‌ബോളില്‍ നിന്നും അദ്ദേഹം വിരമിക്കും. 20 വര്‍ഷമായി ലോകഫുട്‌ബോളില്‍ ആധിപത്യം പുലര്‍ത്താന്‍ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്ക് സാധിച്ചെന്നും കാറ്റിയ പറഞ്ഞു.
 
പോര്‍ച്ചുഗലിനായി ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മത്സരങ്ങള്‍ കളിച്ച താരവും ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഗോളുകള്‍ നേടിയ താരവും ക്രിസ്റ്റ്യാനോയാണ്. പോര്‍ച്ചുഗലിനായി 2016ലെ യൂറോ കപ്പ് കിരീടനേട്ടം നേടികൊടുത്ത ക്രിസ്റ്റ്യാനോ 2 തവണ യുവേഫ നേഷന്‍സ് ലീഗിലും പോര്‍ച്ചുഗലിനെ ചാമ്പ്യന്മാരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ കുപ്പായത്തില്‍ ലോകകപ്പ് നേട്ടം മാത്രമാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്ക് ഇനി നേടാനായിട്ടുള്ളത്.ALSO READ: Cristiano Ronaldo: ലോകകപ്പ് നോക്ക്ഔട്ടിലെ ആദ്യ ഗോളുമായി റൊണാൾഡോ
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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