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ഇത് അവസാനമാണ്, ലോകകപ്പോടെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ വിരമിക്കും, വെളിപ്പെടുത്തലുമായി സഹോദരി
ലോകകപ്പിലെ ക്രൊയേഷ്യ- പോര്ച്ചുഗല് പോരാട്ടത്തിന് മുന്പായിരുന്നു കാറ്റിയയയുടെ പ്രതികരണം.
2026ലെ ലോകകപ്പിന് ശേഷം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്ഡൊ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളില് നിന്നും വിരമിക്കുമെന്ന് സഹോദരി കാറ്റിയ അവെയ്റോ. സ്പോര്ട്ട് ടിവിക്ക് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് സഹോദരിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്. ലോകകപ്പിലെ ക്രൊയേഷ്യ- പോര്ച്ചുഗല് പോരാട്ടത്തിന് മുന്പായിരുന്നു കാറ്റിയയയുടെ പ്രതികരണം.
അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളില് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ തന്റെ കരിയറിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്. ഇത് വിടപറയലാണ്. ഞാന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടിയ വിവരങ്ങള് പ്രകാരം ഈ ലോകകപ്പോടെ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളില് നിന്നും അദ്ദേഹം വിരമിക്കും. 20 വര്ഷമായി ലോകഫുട്ബോളില് ആധിപത്യം പുലര്ത്താന് ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്ക് സാധിച്ചെന്നും കാറ്റിയ പറഞ്ഞു.
BREAKING: Cristiano Ronaldo to retire from international football with Portugal after the World Cup, his sister Katia says.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2026
“Enjoy it while it lasts. It's ending soon. The info I have, from a reliable source… this is his LAST DANCE”, told SportTV. pic.twitter.com/3WbtZgEHrH
പോര്ച്ചുഗലിനായി ഏറ്റവും കൂടുതല് മത്സരങ്ങള് കളിച്ച താരവും ഏറ്റവും കൂടുതല് ഗോളുകള് നേടിയ താരവും ക്രിസ്റ്റ്യാനോയാണ്. പോര്ച്ചുഗലിനായി 2016ലെ യൂറോ കപ്പ് കിരീടനേട്ടം നേടികൊടുത്ത ക്രിസ്റ്റ്യാനോ 2 തവണ യുവേഫ നേഷന്സ് ലീഗിലും പോര്ച്ചുഗലിനെ ചാമ്പ്യന്മാരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ കുപ്പായത്തില് ലോകകപ്പ് നേട്ടം മാത്രമാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്ക് ഇനി നേടാനായിട്ടുള്ളത്.ALSO READ: Cristiano Ronaldo: ലോകകപ്പ് നോക്ക്ഔട്ടിലെ ആദ്യ ഗോളുമായി റൊണാൾഡോ