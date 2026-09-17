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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 17 September 2026 (14:01 IST)

ഒരല്പം സമയമെടുക്കു, സ്ഥിരതയുടെ പേരിൽ സഞ്ജു പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വരില്ല: ഉപദേശവുമായി സുനിൽ ഗവാസ്കർ

Sanju Samson
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (13:49 IST)
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അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ രണ്ടാം ടി20യില്‍ 22 പന്തില്‍ 57 റണ്‍സുമായി വിമര്‍ശകരുടെ വായടപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് മലയാളി താരമായ സഞ്ജു സാംസണ്‍. സ്ഥിരതയില്ലായ്മയുടെ പേരില്‍ വലിയ വിമര്‍ശനമാണ് സഞ്ജു ഏറ്റുവാങ്ങാറുള്ളത്. ഇപ്പോഴിതാ തുടര്‍ച്ചയായി മികച്ച പ്രകടനം നടത്താനായി സഞ്ജു ബാറ്റിങ്ങില്‍ എന്ത് മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിഹാസ താരമായ സുനില്‍ ഗവാസ്‌കര്‍.
 
ക്രീസിലെത്തിയ ഉടന്‍ ആക്രമിച്ച് കളിക്കാന്‍ തുനിയാതെ തുടക്കതില്‍ അല്പം സമയം കണ്ടെത്തി സാഹചര്യം മനസിലാക്കിയ ശേഷം കളിക്കുന്ന രീതിയാണ് സഞ്ജുവിന് അനുയോജ്യമെന്ന് ഗവാസ്‌കര്‍ പറയുന്നു. ടി20യില്‍ ഓപ്പണര്‍മാര്‍ക്കാണ് ഏറ്റവുമധികം പന്തുകള്‍ കളിക്കാനാവുക. അഫ്ഗാനെതിരെ കണ്ടത് പോലെ ആദ്യം പിച്ചിന്റെ സ്വഭാവം മനസിലാക്കി നിലയുറപ്പിച്ച ശേഷമാണ് സഞ്ജു വലിയ ഷോട്ടുകളിലേക്ക് കടന്നത്. ഈ രീതി തുടര്‍ന്നാല്‍ സഞ്ജുവിന് ഒരിക്കലും പരാജയം നേരിടേണ്ടി വരില്ല. എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും 50 -60 റണ്‍സ് നേടാന്‍ അവനാകും. ഗവാസ്‌കര്‍ പറഞ്ഞു.
 
ആദ്യ പന്ത് മുതല്‍ അടിച്ചുതകര്‍ക്കാന്‍  ശ്രമിക്കുന്നതാണ് പലപ്പോഴും സഞ്ജുവിന് തിരിച്ചടിയാവുന്നത്. 190-200 റണ്‍സെല്ലാം ചേസ് ചെയ്യേണ്ടിവരുമ്പോള്‍ ആദ്യ പന്ത് മുതല്‍ ആക്രമിച്ച് കളിക്കേണ്ടത് നിര്‍ബന്ധമാണെങ്കിലും സാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളില്‍ അല്പസമയമെടുത്ത് കളിച്ചാല്‍ സഞ്ജുവിന് വലിയ സ്‌കോറുകള്‍ കണ്ടെത്താനാകും. ഗവാസ്‌കര്‍ പറഞ്ഞു.
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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