ഇന്ത്യയുടെ ലോകകപ്പ് പ്ലാനിൽ ഹാർദ്ദിക് ഇല്ലെ?, പുറത്താകാൻ കാരണം ഇതാണ്
വെസ്റ്റിന്ഡീസിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യന് ടീം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോള് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകര്ക്ക് ഞെട്ടലുണ്ടാക്കിയ വാര്ത്തയായിരുന്നു ഹാര്ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ അഭാവം. സെപ്റ്റംബര് 20 ഓടെ പാണ്ഡ്യ ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റുകള് പാസാകുമെന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകള് ഉണ്ടായിരുന്നതിനാല് തന്നെ ഏകദിന ടീമില് താരം തിരിച്ചെത്തുമെന്നാണ് ഇന്ത്യന് ആരാധകര് കരുതിയിരുന്നത്. പേസര് അക്വിബ് നബിക്കും പഞ്ചാബ് ഓള്റൗണ്ടര് നമന് ധിറിനും അവസരം ലഭിച്ചപ്പോഴും ഹാര്ദ്ദിക്കിനെ ടീമിലെക്ക് പരിഗണിച്ചില്ല. സെപ്റ്റംബര് 20 ഓടെ ഫിറ്റ്നസ് വീണ്ടെടുക്കുമെങ്കിലും ഹാര്ദ്ദിക്കിന്റെ കാര്യത്തില് തിരക്ക് കൂട്ടേണ്ട എന്നതാണ് സെലക്ടര്മാരുടെ നിലപാട്.
ഇന്ത്യ എ ടീമില് കളിച്ച് 10 ഓവര് പന്തെറിയാനും 50 ഓവര് ഫീല്ഡ് ചെയ്യാനുമുള്ള ഫിറ്റ്നസ് ഉറപ്പ് വരുത്തിയെങ്കില് മാത്രമെ പാണ്ഡ്യയെ ഏകദിന ടീമിലേക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ടതുള്ളു എന്നതാാണ് സെലക്ഷന് പാനലിന്റെ തീരുമാനം. ബിസിസിഐ പാനലിലെ ഒരു വിഭാഗം ശക്തമായി ഹാര്ദ്ദിക്കിനായി വാദിച്ചെങ്കിലും സെലക്ഷന് കമ്മിറ്റി ഉറച്ചുനില്ക്കുകയായിരുന്നു. ഹാര്ദ്ദിക്കിന്റെ അഭാവത്തില് വെസ്റ്റിന്ഡീസിനെതിരായ ഏകദിന സീരീസിലേക്ക് ഓള്റൗണ്ടര് നിതീഷ് കുമാര് റെഡ്ഡിയാണ് ഇടം നേടിയത്.
അതേസമയം വൈറ്റ് ബോള് ക്രിക്കറ്റില് ഫോം കണ്ടെത്താന് പ്രയാസപ്പെടുന്ന റിഷഭ് പന്തിനും വെസ്റ്റിന്ഡീസ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യന് ടീമില് തിരിച്ചെത്താനായില്ല. എഷ്യന് ഗെയിംസ് മത്സരങ്ങള്ക്കായി ഇഷാന് കിഷന് ഇന്ത്യന് ടി20 ടീമിനായതിനാല് രണ്ടാം വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി ധ്രുവ് ജുറലിനെയാണ് ഏകദിന ടീമിലേക്ക് പരിഗണിച്ചത്. അതേസമയം പരിക്കേറ്റ ഹര്ഷ് ദുബെയ്ക്ക് പകരം വെറ്ററന് താരം രവീന്ദ്ര ജഡേജ ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന ടീമില് തിരിച്ചെത്തി. റുതുരാജ് ഗെയ്ക്ക്വാദും ടീമില് ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.