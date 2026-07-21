  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. Calcutta HC directs arrest of IPL cricketer over allegation of rape
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 21 July 2026 (10:17 IST)

ബലാത്സംഗം, ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ ക്രിക്കറ്റ് താരം അഭിഷേക് പോറലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലീസിനോട് നിർദേശിച്ച് കൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതി

അഭിഷേക് പോറലിനൊപ്പം മറ്റൊരു പ്രതിയേയും ഉടന്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്.

Abishek Porel Delhi Capitals Case, Abishek Porel Sexual Relationship Allegation,Delhi Capitals Cricketer Controversy,
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (10:12 IST)
google-news
മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനിയുടെ പരാതിയില്‍ ഡല്‍ഹി ക്യാപ്പിറ്റല്‍സിന്റെ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബാറ്ററായ അഭിഷേക് പോറലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ച് കൊല്‍ക്കത്ത ഹൈക്കോടതി. വിവാഹവാഗ്ദാനം നല്‍കി അഭിഷേക് പോറല്‍ യുവതിയെ ലൈംഗികമായി ഉപയോഗിച്ചെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതെന്നും തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങളാണ് താരത്തിനെതിരെ ഉയര്‍ന്നത്. അഭിഷേക് പോറലിനൊപ്പം മറ്റൊരു പ്രതിയേയും ഉടന്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. ലൈംഗിക ബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുകയും പിന്നീട് മര്‍ദ്ദിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തെന്ന് ആരോപിച്ച് കഴിഞ്ഞ ജൂണിലാണ് യുവതി ബംഗാള്‍ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയത്.
 
ഇന്ത്യ എ ടീമിനൊപ്പം യുകെയിലും ഓസ്‌ട്രേലിയയിലും പര്യടനം നടത്തിയിട്ടുള്ള പോറല്‍ തനിക്കെതിരെ വന്ന ആരോപണങ്ങള്‍ ആദ്യം നിഷേധിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 3 വര്‍ഷമായി താനും പോറലും പ്രണയത്തിലായിരുന്നുവെന്നും കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം തമ്മില്‍ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവുകയും അതിന് ശേഷം അഭിഷേകുമായി അകലാന്‍ തുടങ്ങിയെന്നും പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. വിവാഹം ചെയ്യാമെന്ന് ആദ്യം വാഗ്ദാനം നല്‍കിയിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ അതിന് അദ്ദേഹം തയ്യാറാകുന്നില്ല.
 
വിവാഹം ചെയ്യാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നല്‍കിയാണ് ലൈംഗികബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ അതിന് ശേഷം തന്നെ മര്‍ദ്ദിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തെന്നും പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. നിലവില്‍ ബെംഗളുരുവിലുള്ള അഭിഷേക് പോറല്‍ ഈ ആരോപണങ്ങള്‍ നിഷേധിച്ചിരുന്നു. ആരോപണങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് പറയുന്ന താരം പോലീസ് തന്നെ ഇതുവരെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
 
ഇടം കയ്യന്‍ ബാറ്ററായ അഭിഷേക് പോറല്‍ 2023 മുതല്‍ ഐപിഎല്ലില്‍ ഡല്‍ഹി ക്യാപ്പിറ്റല്‍സിനായാണ് കളിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഐപിഎല്‍ സീസണില്‍ 4 ഇന്നിങ്ങ്‌സുകളില്‍ നിന്ന് താരം 108 റണ്‍സ് നേടിയിരുന്നു.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
പലസ്തീൻ പതാകയുമായി യമാൽ ലോകകപ്പ് ആഘോഷം നടത്തിയോ?

Lionel Messi: മെസി പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ; വീണ്ടും സാക്ഷിയായി മെറ്റ്‌ലൈഫ്

Lionel Messi: മെസി പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ; വീണ്ടും സാക്ഷിയായി മെറ്റ്‌ലൈഫ്ഏഴ് ഗോളും മൂന്ന് അസിസ്റ്റുമായി കളംനിറഞ്ഞു കളിച്ച നായകന്റെ കരുത്തിൽ അർജന്റീനയ്ക്ക് 36 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം വിശ്വകിരീടം

വേദനയോടെ മെസി, ആശ്വസിപ്പിച്ച് യമാൽ (ചിത്രങ്ങൾ)

വേദനയോടെ മെസി, ആശ്വസിപ്പിച്ച് യമാൽ (ചിത്രങ്ങൾ)നിശ്ചിത സമയത്ത് ഗോളൊന്നും പിറക്കാതിരുന്ന മത്സരത്തിൽ അധിക സമയത്താണ് സ്‌പെയിൻ ഗോൾ നേടിയത്

90 മിനിറ്റിൽ ഒരൊറ്റ ഷോട്ടില്ല, റെഡ് കാർഡ്, മൈതാനത്ത് കളി മറന്ന അർജൻ്റീന, സ്പെയിനിന് മാത്രം അർഹതപ്പെട്ട കിരീടം

90 മിനിറ്റിൽ ഒരൊറ്റ ഷോട്ടില്ല, റെഡ് കാർഡ്, മൈതാനത്ത് കളി മറന്ന അർജൻ്റീന, സ്പെയിനിന് മാത്രം അർഹതപ്പെട്ട കിരീടംഫൈനല്‍ മത്സരത്തിലുടനീളം സമ്പൂര്‍ണ്ണമായ ആധിപത്യമാണ് ലയണല്‍ മെസ്സിയുടെ അര്‍ജന്റീനയുടെ മുകളില്‍ സ്‌പെയിന്‍ ചെലുത്തിയത്.

രോഹിതും കോലിയും ഇന്ത്യയ്ക്ക് മെസ്സിയെ പോലെ, ലോകകപ്പിൽ 2 പേരും കളിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് കൈഫ്

രോഹിതും കോലിയും ഇന്ത്യയ്ക്ക് മെസ്സിയെ പോലെ, ലോകകപ്പിൽ 2 പേരും കളിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് കൈഫ്2027ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയുടെ സീനിയര്‍ താരങ്ങളായ രോഹിത് ശര്‍മയുടെയും വിരാട് കോലിയുടെയും ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ കൊഴുക്കുന്നതിനിടെ വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരണവുമായി മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരം മുഹമ്മദ് കൈഫ്.

France: ഈ പോക്ക് 2002 ലെ ബ്രസീലിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു; ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരുണ്ട്?

France: ഈ പോക്ക് 2002 ലെ ബ്രസീലിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു; ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരുണ്ട്?കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ അതിഗംഭീര ഫോം തന്നെയാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ കരുത്ത്

'അടി ഇടി തൊഴി'; നോക്കിനിന്ന് മെസി, വിമർശനം (വീഡിയോ)

'അടി ഇടി തൊഴി'; നോക്കിനിന്ന് മെസി, വിമർശനം (വീഡിയോ)അർജന്റീന നായകൻ ലയണൽ മെസിക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വിമർശനം. ലോകകപ്പ് ഫൈനലിനു ശേഷം ഇരു ടീമിലെയും താരങ്ങൾ കയ്യാങ്കളിയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാൻ മെസി ഇടപെട്ടില്ല എന്നതാണ് വിമർശനത്തിനു കാരണം.

പലസ്തീൻ പതാകയുമായി യമാൽ ലോകകപ്പ് ആഘോഷം നടത്തിയോ?

പലസ്തീൻ പതാകയുമായി യമാൽ ലോകകപ്പ് ആഘോഷം നടത്തിയോ?സ്‌പെയിൻ താരം ലമിൻ യമാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാജപ്രചരണം. ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ അർജന്റീനയെ തോൽപ്പിച്ച് കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയ സ്‌പെയിൻ താരം പലസ്തീൻ പതാകയുമായി വിജയാഘോഷം നടത്തിയെന്ന തരത്തിൽ ഒരു ചിത്രം പ്രചരിക്കുന്നു. ഇത് യാഥാർഥമല്ല !

ബലാത്സംഗം, ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ ക്രിക്കറ്റ് താരം അഭിഷേക് പോറലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലീസിനോട് നിർദേശിച്ച് കൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതി

ബലാത്സംഗം, ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ ക്രിക്കറ്റ് താരം അഭിഷേക് പോറലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലീസിനോട് നിർദേശിച്ച് കൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതിമെഡിക്കല്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനിയുടെ പരാതിയില്‍ ഡല്‍ഹി ക്യാപ്പിറ്റല്‍സിന്റെ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബാറ്ററായ അഭിഷേക് പോറലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ച് കൊല്‍ക്കത്ത ഹൈക്കോടതി. വിവാഹവാഗ്ദാനം നല്‍കി അഭിഷേക് പോറല്‍ യുവതിയെ ലൈംഗികമായി ഉപയോഗിച്ചെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതെന്നും തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങളാണ് താരത്തിനെതിരെ ഉയര്‍ന്നത്.

Fact Check: ലമിൻ യമാൽ മെസിക്കു നേരെ അശ്ലീല ആംഗ്യം കാണിച്ചോ?

Fact Check: ലമിൻ യമാൽ മെസിക്കു നേരെ അശ്ലീല ആംഗ്യം കാണിച്ചോ?Fact Check: ലോകകപ്പ് ഫൈനലിനു ശേഷം സ്‌പെയിൻ താരം ലമിൻ യമാൽ അർജന്റീന നായകൻ ലയണൽ മെസിക്കു നേരെ അശ്ലീല ആംഗ്യം കാണിച്ചെന്ന തരത്തിൽ വ്യാജ പ്രചരണം. ലോകകപ്പ് ജയത്തിനു ശേഷം യമാൽ മെസിക്ക് അരികിലേക്ക് എത്തിയ ചിത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രചരണം നടക്കുന്നത്.

2-3 കളിയായാൽ അപ്പോൾ പരിക്ക്, ലോകകപ്പ് അടുക്കുമ്പോൾ ബൗളർമാരെ പറ്റി ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് ഗിൽ

2-3 കളിയായാൽ അപ്പോൾ പരിക്ക്, ലോകകപ്പ് അടുക്കുമ്പോൾ ബൗളർമാരെ പറ്റി ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് ഗിൽഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പര നഷ്ടമായതിന് ഇന്ത്യന്‍ ബൗളര്‍മാരുടെ ഫിറ്റ്‌നസില്‍ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ നായകനായ ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍. 2027ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിനായുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങള്‍ ടീം നടത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗില്‍ തന്റെ ആശങ്കകള്‍ പങ്കുവെച്ചത്.