അടിച്ചുപെരുക്കി ഫിലിപ്സും ബ്രേസ്വലും, ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 260 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം
സെഞ്ചുറിയുമായി തകര്ത്തടിച്ച ഗ്ലെന് ഫിലിപ്സും(107) 25 പന്തില് 6 സിക്സും 4 ഫോറും സഹിതം 65 റണ്സ് നേടിയ മിച്ചല് ബ്രേസ്വലും ചേര്ന്നാണ് കിവികളെ വമ്പന് സ്കോറിലെത്തിച്ചത്.
ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ നാലാം ടി20 മത്സരത്തില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നില് കൂറ്റന് വിജയലക്ഷ്യം. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ 3 മത്സരങ്ങള് വിജയിച്ച ഇന്ത്യ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയെങ്കിലും ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരെ വൈറ്റ് വാഷ് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇന്ന് കളത്തിലിറങ്ങിയത്. ടോസ് നേടി ഫീല്ഡിങ് തിരെഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യന് തീരുമാനത്തെ ശരിവെയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു മത്സരത്തിലെ ആദ്യ ഓവറുകള്. 34 റണ്സെടുക്കുന്നതിനിടെ 2 ബാറ്റര്മാരെ മടക്കാന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ഡാരില് മിച്ചലും ഓപ്പണറായ ഫിന് അലനും ചേര്ന്ന് റണ് റേറ്റ് ഉയര്ത്തി. സെഞ്ചുറിയുമായി തകര്ത്തടിച്ച ഗ്ലെന് ഫിലിപ്സും(107) 25 പന്തില് 6 സിക്സും 4 ഫോറും സഹിതം 65 റണ്സ് നേടിയ മിച്ചല് ബ്രേസ്വലും ചേര്ന്നാണ് കിവികളെ വമ്പന് സ്കോറിലെത്തിച്ചത്.
Glenn Phillips lives to fight another day! Will he make this lifeline count? Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 4th T20I, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony LIV & Sony Vizha. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND https://t.co/rASejexZj2— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 30, 2026
മത്സരത്തില് നാലാമനായി ബെവോണ് ജേക്കബ്സ് മടങ്ങുമ്പോള് 10.4 ഓവറില് 112 റണ്സിന് 4 വിക്കറ്റെന്ന നിലയിലായിരുന്നു ന്യൂസിലന്ഡ്. എന്നാല് പിന്നീട് ഒത്തുചേര്ന്ന മിച്ചല് ബ്രേസ്വല്- ഗ്ലെന് ഫിലിപ്സ് സഖ്യം ഇന്ത്യന് ബൗളര്മാര്ക്ക് മുകളില് താണ്ഡവമാടി. നിതീഷ് കുമാറിന്റെ ഒരൊറ്റ ഓവറില് 32 റണ്സ് അടിച്ചുകൂട്ടിയതോടെ ന്യൂസിലന്ഡ് സ്കോര് കുത്തനെ ഉയര്ന്നു. 25 പന്തില് 65 റണ്സെടുത്ത മിച്ചല് ബ്രേസ്വലായിരുന്നു ഈ കുതിപ്പിന് പ്രധാന കാരണം.
ഒരറ്റത്ത് ഉറച്ച് നില്ക്കുകയും റണ് റേറ്റ് കുറയാതെ നോക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ന്യൂസിലന്ഡിനെ കൊണ്ടുപോയ ഗ്ലെന് ഫിലിപ്സാണ് വലിയനാശം വിതച്ചത്. 49 പന്തില് 10 സിക്സറും 6 ഫോറുകളുമടക്കമാണ് 107 റണ്സ് ഫിലിപ്സ് സ്വന്തമാക്കിയത്.