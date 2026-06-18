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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 18 June 2026 (17:35 IST)

മൗറീഞ്ഞോയ്ക്ക് വമ്പൻ പ്ലാനുകൾ റയൽ നിരയിലേക്ക് എൻസോ ഫെർണാണ്ടസും!

ജോസെ മൗറിഞ്ഞോ പരിശീലകനായി എത്തിയതോടെ വലിയ പൊളിച്ചെഴുത്താണ് റയല്‍ നടത്തുന്നത്.

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BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Thu, 18 Jun 2026 (17:35 IST) Updated: Thu, 18 Jun 2026 (17:14 IST)
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ലോകകപ്പ് ഫുട്‌ബോള്‍ ആവേശം ലോകമെങ്ങും അലയടിക്കുമ്പോഴും ക്ലബ് ഫുട്‌ബോളില്‍ ഇത് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ വിന്‍ഡോയുടെ സമയമാണ്. പുതിയ സീസണിന് മുന്നോടിയായി നിരവധി വമ്പന്‍ താരങ്ങളെയാണ് വമ്പന്‍ ടീമുകള്‍ സ്വന്തമാക്കുന്നത്. ആന്റണി ഗോര്‍ഡനെ സ്വന്തമാക്കി ബാഴ്‌സലോണ ഞെട്ടിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് മാര്‍ക്ക് കുക്കുറെല്ല, ഡെന്‍സല്‍ ഡംഫ്രീസ്, ഇബ്രാഹിമ കോനാട്ടെ എന്നിവരെ ടീമിലെത്തിച്ച് റയല്‍ മാഡ്രിഡ് അതേഭാഷയില്‍ മറുപടി നല്‍കിയിരുന്നു. ജോസെ മൗറിഞ്ഞോ പരിശീലകനായി എത്തിയതോടെ വലിയ പൊളിച്ചെഴുത്താണ് റയല്‍ നടത്തുന്നത്.
 
 സാബി അലോണ്‍സോ പരിശീലകനായി എത്തിയ ശേഷം ടീമിലെത്തിച്ച താരങ്ങളെയെല്ലാം റയല്‍ ഒഴിവാക്കി. മുന്നേറ്റനിരയില്‍ വമ്പന്മാരുള്ളപ്പോഴും മധ്യനിരയും ഡിഫന്‍സുമാണ് റയലിന് തലവേദനയായിരുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ മധ്യനിരയിലേക്ക് ചെല്‍സിയുടെ അര്‍ജന്റീനന്‍ താരം എന്‍സോ ഫെര്‍ണാണ്ടസിനെയാണ് റയല്‍ നോട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നത്.ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ സ്‌പോര്‍ട്ടിംഗ് താരം മാതേയൂസ് ഫെര്‍ണാണ്ടസിനെ പരിഗണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, ഇപ്പോള്‍ ക്ലബിന്റെ മുഴുവന്‍ ശ്രദ്ധയും എന്‍സോയിലേക്കാണ് മാറിയെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇതിനകം തന്നെ താരങ്ങളെ ടീമിലെത്തിച്ച് ശക്തമായ റയല്‍ നിരയിലേക്ക് എന്‍സോ എത്തുമ്പോള്‍ ഏറെക്കാലത്തെ റയലിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ താരം പരിഹരിക്കുമെന്നാണ് ആരാധകര്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.ALSO READ: മെസ്സിയാണ് മികച്ചവൻ, അംഗീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകു, ഹാട്രിക് നേട്ടത്തിൽ താരത്തെ പുകഴ്ത്തി റൊണാൾഡോ നസാരിയോ
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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