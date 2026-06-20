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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Saturday, 20 June 2026 (12:54 IST)

മെസ്സിയാണ് എക്കാലത്തെയും മികച്ചവന്‍, പക്ഷേ എന്റെ ഐഡല്‍ നെയ്മര്‍: യാമിന്‍ യമാല്‍

മെസ്സിയാണ് മികച്ച താരമെന്ന് അംഗീകരിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ തന്റെ ഐഡലായി കാണുന്നത് ബ്രസീലിയന്‍ താരം നെയ്മര്‍ ജൂനിയറിനെയാണെന്നും യമാല്‍ വ്യക്തമാക്കി.

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BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Sat, 20 Jun 2026 (12:54 IST) Updated: Sat, 20 Jun 2026 (12:56 IST)
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ഫുട്‌ബോള്‍ ചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച കളിക്കാരന്‍ അര്‍ജന്റീനന്‍ ഇതിഹാസം ലയണല്‍ മെസ്സി തന്നെയെന്ന് ആവര്‍ത്തിച്ച് സ്പാനിഷ് യുവവിസ്മയം ലമീന്‍ യമാല്‍. മെസ്സിയുടെ ഫുട്‌ബോള്‍ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആര്‍ക്കെങ്കിലും ഇപ്പോഴും സംശയമുണ്ടെങ്കില്‍, അവര്‍ ബോധപൂര്‍വ്വം അതിനുള്ള കാരണങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും യമാല്‍ വ്യക്തമാക്കി. ലയണല്‍ മെസ്സിയുടെ കരിയറിനെ പറ്റിയും നേട്ടങ്ങളെ പറ്റിയും ഇനിയും ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തുന്നതില്‍ കാര്യമില്ല. സാധ്യമായ എല്ലാ ട്രോഫികളും മെസ്സി നേടികഴിഞ്ഞെന്നും യമാല്‍ പറഞ്ഞു.
 
ബാഴ്‌സലോണയുടെ പ്രശസ്തമായ ലാ മാസിയ അക്കാദമിയിലൂടെ വളര്‍ന്നുവന്ന യാമിന്‍ യമാലിനെ മെസ്സിയുടെ പിന്‍ഗാമി എന്ന നിലയിലാണ് മാധ്യമങ്ങള്‍ വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത്. ഇത്തവണ ലോകകപ്പ് പ്രതീക്ഷകളുമായി എത്തുന്ന സ്‌പെയ്ന്‍ നിരയിലെ പ്രധാനതാരം കൂടിയാണ് യമാല്‍. കാര്യങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും തന്നെ മെസ്സിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ അര്‍ഥമില്ലെന്നും മെസ്സി കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങള്‍ തനിക്ക് സ്വന്തമാക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും യമാല്‍ പറയുന്നു. അതേസമയം മെസ്സിയാണ് മികച്ച താരമെന്ന് അംഗീകരിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ തന്റെ ഐഡലായി കാണുന്നത് ബ്രസീലിയന്‍ താരം നെയ്മര്‍ ജൂനിയറിനെയാണെന്നും യമാല്‍ വ്യക്തമാക്കി.
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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