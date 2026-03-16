തിങ്കള്‍, 16 മാര്‍ച്ച് 2026
വൈകാതെ അസോസിയേറ്റ് ടീമായി മാറാം, ഉഗാണ്ടയ്ക്കും കെനിയക്കുമെതിരെയൊക്കെ കളിക്കാം, ബംഗ്ലാദേശിനോട് നാണം കെട്ട് പാകിസ്ഥാൻ

ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ ടീമിന്റെ പ്രകടനം മോശമായിരുന്നുവെന്ന് പാക് ടീം പരിശീലകന്‍ മൈക്ക് ഹെസ്സനും സമ്മതിച്ചു.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified തിങ്കള്‍, 16 മാര്‍ച്ച് 2026 (12:32 IST)
ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ നടന്ന ഏകദിന പരമ്പരയിലെ തോല്‍വിക്ക് പിന്നാലെ പാകിസ്താന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെതിരെ കടുത്ത വിമര്‍ശനവുമായി മുന്‍ താരങ്ങളും ആരാധകരും. പാക് ടീമിന്റെ പ്രകടനം ഈ രീതിയില്‍ തുടരുകയാനെങ്കില്‍ വൈകാതെ അസോസിയേറ്റ് ടീമുകള്‍ക്കെതിരെ മാത്രം വിജയിക്കുന്ന ടീമായി മാറുമെന്ന് മുന്‍ പാക് താരമായ അഹ്‌മദ് ഷെഹ്‌സാദ് പരിഹസിച്ചു. മത്സരത്തില്‍ പേസര്‍ ഷഹീന്‍ ഷാ അഫ്രീദിയുടെ പ്രകടനത്തെയും ഷെഹ്‌സാദ് വിമര്‍ശിച്ചു.

നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ എന്നേ ചെയ്‌തേനേ. വലിയ ടീമുകളെതിരെ നിങ്ങള്‍ക്ക് ജയിക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ല. ഓസ്ട്രേലിയയെയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെയും തോല്‍പ്പിച്ചുവെന്ന് പറയുമ്പോള്‍ അവരുടെ ഫുള്‍ പവറുള്ള ടീമുകള്‍ക്കെതിരെയല്ല വിജയിച്ചത്. ഇങ്ങനെ തുടരുകയാണെങ്കില്‍കിസ്താന്‍ ഒരു അസോസിയേറ്റ് ടീമായി മാറും. ഇപ്പോള്‍ ആളുകള്‍ പാകിസ്താനെ സിംബാബ്വേ പോലെയാണു കാണുന്നത്.ടി20 ലോകകപ്പ് എട്ടുനിലയില്‍ പൊട്ടി. എന്നിട്ട് ടീമില്‍ എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടായോ?, ഏതെങ്കിലും പുതുമുഖ താരത്തിന് അവസരം നല്‍കിയോ? തെറ്റുകള്‍ തിരുത്താന്‍ തയ്യാറല്ലെങ്കില്‍ ഈ ടീം എവിടെയും എത്തില്ല.ഷെഹാദ് വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ ടീമിന്റെ പ്രകടനം മോശമായിരുന്നുവെന്ന് പാക് ടീം പരിശീലകന്‍ മൈക്ക് ഹെസ്സനും സമ്മതിച്ചു. പാക് ടീമിന്റെ ബാറ്റിംഗ് നിരാശപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നുവെന്നും
ടീം വേഗത്തില്‍ തിരിച്ചുവരുമെന്നും ഹെസ്സന്‍ പറഞ്ഞു. 3 മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ തോറ്റ പാകിസ്ഥാന്‍ രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ തിരിച്ചുവന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ നിര്‍ണായകമായ മൂന്നാം മത്സരത്തില്‍ വിജയിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ് പരമ്പര സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു.


